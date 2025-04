Il sistema smart per controllare il diabete

Troppi zuccheri nel sangue? Meglio correre subito dal diabetologo. Il problema potrebbe dipendere da un’inadeguata o assente produzione di insulina (diabete di tipo 1) o da una ridotta capacità dell’organismo di utilizzare l’insulina prodotta (diabete di tipo 2). In Italia, sono quasi 4 milioni le persone con diabete, malattia silente e insidiosa. La maggioranza (90%) soffre di diabete di tipo 2 che risulta correlato a sovrappeso e obesità (legata in particolare alla concentrazione di tessuto adiposo nella zona addominale), vita sedentaria, ma anche a familiarità per il diabete. Nel complesso, circa mezzo milione di persone è in terapia insulinica multi-iniettiva. E gestire la glicemia iniettando insulina più volte al giorno non è cosa facile.

Per fortuna la ricerca tecnologica non si è data tregua, maturando negli ultimi anni una vera e propria svolta nella semplificazione delle cure. Risultato: maggiore aderenza e quindi efficacia della terapia con ottimi risultati per la salute globale del malato.

"Ottenere un buon controllo della glicemia è fondamentale per prevenire la comparsa delle gravi complicanze a lungo termine legate al diabete. Problemi che colpiscono reni, retina, sistema nervoso e vascolare – afferma Dario Pitocco, professore associato di Endocrinologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e direttore dell’Unità Operativa Semplice di Diabetologia della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma –. Un diabetico che mantiene i valori della glicemia nella fascia ottimale indicata dalle linee guida internazionali (70-180 mg/dl) si assicura la migliorare condizione di salute e di qualità della vita".

"Fermo restando che l’adozione di un sistema automatizzato con ‘microinfusore’ è la soluzione ottimale per il controllo h24 della glicemia – continua il professor Pitocco –, medici e ricercatori si sono resi conto che molti pazienti non vogliono vivere portando costantemente attaccato al loro corpo quel, seppur piccolo, strumento elettronico. È una scelta che nasce da questioni psicologiche".

A questo scopo, per facilitare chi vuole praticare manualmente e in sicurezza la terapia multi-iniettiva è arrivato in Italia il sistema “Smart MDI” di Medtronic, una sorta di coach tecnologico per la cura. Si tratta di un pratico ausilio (rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale) che permette di somministrare iniettivamente le giuste dosi di insulina nell’arco della giornata, garantendo in tempo reale la conoscenza e la gestione ottimale dei valori glicemici.

Vediamo come funziona questo nuovo Sistema intelligente. La gestione della terapia si basa su tre componenti collegati WiFi e che lavorano in tempo reale: il sensore, la penna intelligente e un’applicazione da scaricare sul cellulare. Il sensore a monitoraggio continuo (Simplera) è sostanzialmente una sorta di cerottino munito di microago da applicare sul corpo. Viene venduto in confezioni da 5, inseriti in un pratico dispenser-applicatore. Ogni sensore può restare applicato per 7 giorni durante i quali registra e invia i valori di glucosio nel sangue ogni 5 minuti. Sul cellulare, l’applicazione tiene traccia dei livelli di glucosio, di insulina attiva e calcola le unità da assumere tenendo presente le ultime dosi iniettate (un diario digitale registra i dati e i dosaggi). Le notifiche sul cellulare possono essere personalizzate, pur restando rigorosamente prefissati gli allarmi per iper e ipo-glicemia.

La penna intelligente (InPen), con la quale si inietta l’insulina indicata dall’applicazione sul cellulare, tiene traccia automaticamente dei dati relativi alle dosi somministrate e invia notifiche in caso di somministrazioni dimenticate. Il report istantaneo e globale della terapia che il paziente vede sul cellulare può essere condiviso con il proprio diabetologo. Il gioco è fatto, la semplicità garantita.