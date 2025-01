il senso del tatto super realistico per un braccio bionico controllato dal cervello

Percepire i bordi degli oggetti, sentire nel dettaglio le forme, le curvature, con un arto bionico che non è attaccato al corpo ma a una sedia a rotelle. "Per la prima volta in assoluto", il traguardo di ottenere "un senso del tatto complesso per le persone che vivono con lesioni al midollo spinale è un passo più vicino" a diventare realtà, spiegano gli esperti. Un nuovo studio pubblicato su ‘Science’ apre la strada a questo obiettivo "attraverso la stimolazione cerebrale", applicata mentre si utilizza un arto bionico extracorporeo, collegato a una sedia o a una sedia a rotelle.

I ricercatori americani hanno scoperto un metodo unico per codificare le sensazioni tattili naturali della mano tramite specifici modelli di microstimolazione in elettrodi impiantabili nel cervello. Questo sistema consente alle persone con lesioni al midollo spinale non solo di controllare un braccio bionico con il cervello, ma anche di sentire bordi tattili, forme, e movimenti, che fino ad ora non erano possibili.

"In questo lavoro la ricerca è andata oltre qualsiasi cosa fatta prima nel campo delle interfacce cervello computer" afferma Giacomo Valle, autore principale dello studio, ingegnere italiano esperto di bionica e biorobotica.