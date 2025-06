I pazienti: "Una vera rivoluzione che cambia la qualità della vita"

"Sono una paziente diabetica da 25 anni – racconta Manuela Bertaggia, Presidente FAND (Associazione diabetici ODV) – e ho visto solo due grandi cambiamenti: l’arrivo dei sensori per la misurazione della glicemia, e questa, l’insulina settimanale. Rappresenta un passo significativo: riducendo le iniezioni annuali da 365 a sole 52, offre una gestione più flessibile della malattia. È una concreta risposta per chi vive il diabete può aiutare a migliorare l’aderenza terapeutica e contribuisce a ridurre il carico mentale associato alla malattia cronica".

"Un accesso uniforme alle cure – prosegue Marco Sonnini, Consigliere di Diabete Italia Rete Associativa ODV e Presidente della Federazione Toscana Diabete – è cruciale affinché ogni paziente, indipendentemente dalla Regione, possa beneficiare dei trattamenti più all’avanguardia, restituendo ai pazienti la possibilità di pianificare la propria vita quotidiana senza doverla più organizzare in funzione delle molte iniezioni".

"In Novo Nordisk, siamo impegnati ad aiutare le persone con patologie croniche come il diabete, a vivere con maggiore libertà, miglior controllo e minore carico quotidiano, ed è per noi motivo di orgoglio portare questa innovazione ai pazienti – commenta Alfredo Galletti, Vice President & General Manager Novo Nordisk Italia –. Siamo lieti di poter annunciare la disponibilità in Italia della prima insulina settimanale al mondo e desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo storico traguardo, rivolgendoci alle istituzioni e alle società scientifiche per l’attenzione che hanno posto sul tema dell’innovazione nel diabete a beneficio di tutte le persone che convivono con questa patologia. Con questa innovazione si può migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti, segnando un progresso fondamentale nella gestione della malattia e permettendo al sistema di rispondere al meglio ad un’importante sfida di salute pubblica. A conferma dell’impegno verso le persone con diabete Novo Nordisk avvierà una campagna di informazione sui principali canali social sull’importanza della qualità di vita e dell’innovazione nel diabete attraverso la campagna social ‘Long Story Short’ realizzata in collaborazione con FAND.