I 5 fattori di rischio a 50 anni

Controllare 5 semplici fattori di rischio allunga la vita. Non fumare, tenere la pressione sotto controllo, avere livelli di colesterolo nella norma, non sviluppare diabete e mantenere un peso adeguato sono "cinque condizioni che, se presenti a 50 anni, possono tradursi in molti anni di vita in più, soprattutto senza malattie cardiovascolari". Lo conferma uno studio internazionale pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine. La ricerca ha analizzato i dati di oltre 2 milioni di persone in 39 Paesi e conferma quanto la salute cardiovascolare influisca sulla longevità.

Le donne 50enni che non presentano i 5 principali fattori di rischio – emerge dallo studio – vivono in media 13,3 anni in più senza malattie cardiovascolari e muoiono 11,8 anni più tardi rispetto alle coetanee con tutti i fattori presenti; negli uomini la differenza è ancora più marcata: 10,6 anni in più senza malattie e 14,5 anni di vita guadagnati."Questo lavoro – commenta Giovanni de Gaetano, presidente dell’Irccs Neuromed di Pozzilli, Isernia – rafforza una convinzione che guida la nostra attività da molti anni. La prevenzione non è un concetto astratto, è semplice e non richiede interventi complessi: può essere misurata, applicata su larga scala e può portare risultati concreti per milioni di persone".