Grasso viscerale, il nemico silenzioso che accelera l'invecchiamento del cuore. “Ma è dannoso anche per gli altri organi”

Una nuova ricerca suggerisce che i punti in cui si accumula il peso in eccesso potrebbero influire sulla salute cardiovascolare. In particolare, il grasso viscerale, quello localizzato in profondità a livello addominale e che avvolge gli organi, può accelerare l'invecchiamento del cuore e dei vasi sanguigni. Il grasso viscerale però è subdolo, è possibile accumularne senza accorgersene e senza essere in sovrappeso.

“Il grasso viscerale è più dannoso del grasso che si trova direttamente sotto la pelle in questa zona, noto come grasso addominale o grasso sottocutaneo – dichiara Declan O'Regan, ricercatore principale dello studio e professore presso l'MRC Laboratory of Medical Sciences e l'Imperial College di Londra –. Il grasso viscerale è stato collegato al diabete, alle malattie cardiovascolari e ad altre patologie croniche. Questo studio, è il primo a suggerire che potrebbe anche accelerare l'invecchiamento del cuore”.

Perché il cuore invecchia più velocemente

Il team di ricercatori ha valutato le scansioni di imaging di 21.241 partecipanti alla UK Biobank, analizzando i dettagli sul loro cuore, sui vasi sanguigni e sulla distribuzione del grasso viscerale e sottocutaneo. Utilizzando l'intelligenza artificiale, ha identificato i segni dell'invecchiamento degli organi, come tessuti rigidi e infiammati, e ha assegnato a ciascun partecipante un'età cardiaca. Le persone la cui età cardiaca superava quella cronologica presentavano generalmente livelli più elevati di grasso viscerale. Infatti, “aumenta l'infiammazione, il che probabilmente contribuisce a un invecchiamento più rapido”, spiega O'Regan.

Inoltre, promuove la resistenza all'insulina, il primo passo verso lo sviluppo del diabete e delle malattie cardiache, e aumenta il colesterolo "cattivo", facilitandone l’accumulo nei vasi sanguigni e di conseguenza le patologie cardiovascolari. “Le persone obese ma fisicamente in forma – sottolinea O'Regan – a sorpresa avevano un'età cardiovascolare più giovane rispetto alle persone non in forma. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che l'esercizio fisico aiuta a ridurre il grasso viscerale”.

Uno studio del 2024 aveva già evidenziato infatti, che chi si allena regolarmente ha maggiori probabilità di accumulare grasso nel tessuto sottocutaneo piuttosto che grasso viscerale, e il grasso viscerale che possiede è meno dannoso, anche se si è sovrappeso o obesi.

Il grasso influisce in modo diverso sui sessi

I ricercatori hanno anche scoperto notevoli differenze tra i sessi per quanto riguarda il rapporto tra grasso e invecchiamento cardiaco. Il grasso addominale, la classica conformazione fisica “a mela", era predittivo di un invecchiamento cardiovascolare precoce negli uomini. Il grasso accumulato attorno ai fianchi e alle cosce, noto anche come a forma “a pera", sembra proteggere dall'invecchiamento cardiaco nelle donne. Questo perché “In queste regioni, il grasso può rilasciare sostanze chimiche che bloccano l'infiammazione”, afferma O'Regan.

Le donne tendevano anche ad avere più grasso sottocutaneo, mentre gli uomini erano inclini ad alti livelli di grasso viscerale, che aumentava più rapidamente con l'età, di circa l'8,2% per decennio, rispetto al 5,3% nelle donne. La ricerca evidenzia che le differenze ormonali potrebbero contribuire a spiegare questo fenomeno. Il team ha scoperto infatti, un legame tra livelli più elevati di estrogeni nelle donne in pre-menopausa e un invecchiamento cardiaco più lento, suggerendo che questi ormoni potrebbero svolgere un ruolo protettivo.

La distribuzione del grasso conta

Sebbene l'indice di massa corporea (IMC) sia stato a lungo utilizzato per determinare l'obesità e prevedere i rischi per la salute correlati, i ricercatori hanno visto che, a differenza della distribuzione del grasso, questo parametro non era legato all'invecchiamento cardiaco. “Pertanto – sostiene O'Regan – la distribuzione del grasso è il fattore più importante da considerare. È fondamentale sapere dove si accumula per conoscerne il potenziale danno".

La sfida è che è difficile sapere quanto grasso viscerale si ha effettivamente. Attualmente, l'unico modo affidabile per misurarlo è attraverso una risonanza magnetica o una scansione DEXA (Dual-Energy X-ray Absorptiometry). Un modo più economico, invece, è misurare la circonferenza della vita e i livelli di trigliceridi.