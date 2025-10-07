Il gene della longevità potrebbe rivoluzionare il trattamento della progeria: cosa sappiamo

La 'proteina della longevità' può produrre effetti benefici nelle persone colpite dalla progeria , la rara malattia genetica di cui era affetto Sammy Basso, morto a 28 anni, riducendo l'invecchiamento del cuore e del fegato. Per la prima volta, uno studio in vitro e in vivo condotto dall'Irccs MultiMedica con l'Università di Bristol dimostra la capacità del gene LAV-BPIFB4 di ridurre i danni cardiovascolari nella sindrome di Hutchinson-Gilford: la scoperta apre nuove prospettive terapeutiche per contrastare l'invecchiamento cardiaco ed epatico in questi pazienti.

Un team internazionale di ricercatori ha dimostrato che la variante genetica LAV-BPIFB4 associata alla longevità, individuata nei centenari, protegge il cuore ei vasi sanguigni nella sindrome di Hutchinson-Gilford, nota anche come progeria, una rarissima malattia genetica che provoca un invecchiamento precoce e porta i pazienti a morire in giovane età. La scoperta arriva da uno studio appena pubblicato sulla rivista Signal Transduction and Targeted Therapy , coordinato da Annibale Puca dell' Ircss MultiMedica di Milano e da Paolo Madeddu dell' Università di Bristol , finanziato dal Medical Research Council (Mrc) del Regno Unito e dal Ministero della Salute italiano.

La sindrome di Hutchinson-Gilford è causata da una mutazione del gene Lmna, che determina la produzione di una proteina tossica, la progerina, capace di compromettere l'integrità del nucleo cellulare e di accelerare il processo di invecchiamento. I pazienti colpiti vivono in media solo fino ai 14-15 anni , principalmente a causa di gravi conseguenze percentuali. L'eccezionale caso di Sammy Basso, che ha raggiunto i 28 anni, ha riportato l'attenzione su questa patologia rarissima. Ad oggi, non esistono cure risolutive: l'unico farmaco approvato, il Lonafarnib , riduce la sintesi e l'accumulo di progerina, mentre un secondo, il Progerinin , è attualmente in fase di sperimentazione clinica per ridurre gli effetti dannosi sulle cellule.

Il nuovo studio, condotto su modelli animali e cellule di pazienti , apre nuove prospettive terapeutiche. I ricercatori hanno dimostrato che il gene LAV-BPIFB4, identificato nel codice genetico dei centenari e già noto per i suoi effetti protettivi su cuore e vasi sanguigni, può contrastare i danni muscolari e ridurre i segni di invecchiamento. Nei topi affetti dalla patologia, la somministrazione della variante protettiva LAV-BPIFB4 tramite terapia genica ha migliorato la funzione diastolica e la vascolarizzazione cardiaca, ridotto la fibrosi perivascolare e l'invecchiamento cellulare nei tessuti cardiaci ed epatici, favorendo inoltre il recupero del peso corporeo.

"Alcuni di questi promettenti risultati sono stati osservati anche su cellule umane", spiega Monica Cattaneo , ricercatrice dell'Ircss MultiMedica. "Gli esperimenti sui fibroblasti del derma di pazienti con progeria hanno evidenziato che queste cellule, oltre a presentare elevati segni di fibrosi e senescenza (tipici indicatori di invecchiamento cellulare), mostrano bassi livelli della proteina BPIFB4, ad indicare un coinvolgimento della proteina nella patologia. L'introduzione della variante protettiva LAV-BPIFB4 ha ridotto significativamente queste anomalie, rafforzando la possibilità di traslare questo approccio terapeutico anche nell'uomo".

“Si tratta del primo studio che indica come un gene associato alla longevità può contrastare i danni nutrizionali della progeria”, commenta Annibale Puca , responsabile del Gruppo di ricerca presso l'Ircss MultiMedica e Preside della Facoltà di Medicina all'Università di Salerno. "I risultati proseguono la strada verso nuove strategie di trattamento per questa rara malattia, che ha urgenza di farmaci efficaci innovativi, in grado di migliorare sia la sopravvivenza a lungo termine sia la qualità della vita dei pazienti. In prospettiva, la somministrazione del gene LAV-BPIFB4 attraverso terapia genica potrebbe essere sostituita e/o affiancata da nuovi metodi di trasferimento a base di proteina o RNA . Attualmente stiamo conducendo numerosi studi per indagare il potenziale della LAV-BPIFB4 nel contrasto al deterioramento dei sistemi cardiovascolare e immunità in diverse condizioni patologiche, con l'obiettivo di trasformare questi risultati sperimentali in un nuovo farmaco biologico”.