Fumare (anche poco) aumenta il rischio di ipertensione

Tra i motivi per cui fumare fa male al cuore c’è anche il fatto che il tabacco è collegato a un aumento del rischio di ipertensione.

A certificare questa dannosa correlazione, da tempo oggetto di dibattito tra gli scienziati, è un nuovo studio dell’Università del Michigan, pubblicato sull’autorevole Journal of Human Hypertension.

Nessuna differenza tra poche o tante sigarette

I ricercatori hanno analizzato i dati di un precedente studio di coorte su circa 3.300 adulti olandesi, con un’età media di 49 anni, tutti senza precedenti di ipertensione al momento dell’arruolamento.

Per determinare lo stato di fumatore, gli studiosi hanno considerato due fattori complementari: le auto-segnalazioni dei partecipanti rispetto al loro stato di fumatori attuali, ex-fumatori o non fumatori, e le analisi delle urine alla ricerca della cotinina, un metabolita della nicotina considerato un biomarcatore affidabile dell’esposizione al tabacco, anche passiva.

I partecipanti sono stati seguiti per un periodo medio di sette anni. Durante questo tempo oltre 800 soggetti sono andati incontro a ipertensione: dalla dettagliata analisi dei loro profili è emerso che sia i fumatori leggeri che quelli accaniti presentavano un rischio significativamente maggiore di sviluppare alti valori di pressione, indipendentemente dal metodo utilizzato per valutare il loro stato di fumatori.

Cosa è stato scoperto per gli ex-fumatori

Uno degli aspetti più interessanti emersi dallo studio riguarda la distinzione tra chi ha smesso di fumare e chi non ha mai fumato. Più della metà dei partecipanti identificati come “mai fumatori” in base ai test urinari si erano in realtà dichiarati “ex-fumatori”. Questo dato mette in luce i limiti dei soli biomarcatori: la cotinina, infatti, scompare dall’organismo dopo un certo periodo di astinenza, rendendo difficile distinguere gli ex-fumatori dai non fumatori.

Fatta questa importante specifica, il team dell’Università del Michigan sottolinea che gli ex-fumatori continuano comunque a presentare un rischio di ipertensione più elevato rispetto a chi non ha davvero mai fumato, anche se dire addio alle sigarette è sempre una decisione vincente per la salute in generale così come per il controllo della pressione.

Per una prevenzione più efficace

Oltre all’avvertimento che non esiste una quantità di fumo “sicura” per la salute cardiovascolare, dalla ricerca arriva il messaggio che la lotta all’ipertensione passa anche attraverso una più attenta valutazione dell’esposizione al tabacco, attiva come passiva.

Guardando al futuro, viene poi anche raccomandato il ricorso a nuove tecnologie di monitoraggio, come i biosensori indossabili, che potrebbero consentire un controllo continuo dell’esposizione al fumo, migliorando sia la ricerca epidemiologica sia la prevenzione cardiovascolare.