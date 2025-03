Fertilità, gravidanza, menopausa. Le tre fasi ormonali femminili

L’età fertile, la gravidanza, la menopausa: sono le tre fasi del corpo della donna, dovute ai cambiamenti dello stato ormonale. E ogni fase ha un impatto anche sul microbioma intestinale.

LA FASE FERTILE

"In tutti i paesi occidentali – spiega il professor Vicariotto – vaginiti e cistiti sono il principale motivo di visita ginecologiche. Coinvolgono una quantità di aspetti sia psicologici che economici per le pazienti, soprattuto quando si arriva alle recidive, che rappresentano un vero dramma per moltissime donne. La disbiosi del microbioma vaginale ’arriva’ principalmente dall’intestino infiammato, ed è data da tantissimi fattori: alimentazione, qualità di vita, fumo, sessualità, stress, tipo di lavoro e anche componenti genetiche: ci sono ragazze normopeso e con un buona alimentazione che soffrono continuamente di vaginiti. Qui cerchiamo di mettere ordine e riportare in eubiosi (equilibrio) con l’aiuto dei biotici".

LA GRAVIDANZA /1

"Ci sono due momenti diversi in cui possiamo aiutare le pazienti – prosegue il professor Vicariotto – . Innanzitutto per alcune patologie stesse delle gravidanza, come quelle metaboliche (aumento di peso o di pressione), e situazioni a rischio dovuto a microbioma intestinale e vaginale in disbiosi. Anche in questi casi, interveniamo con i biotici per prevenire o alleggerire le patologie

LA GRAVIDANZA / 2

"Si parla molto di ’preparare’ e mettere in equilibrio il microbioma materno per poterlo trasmettere al bambino durante il parto: è quello in momento in cui la madre ’passa’il suo microbioma al nascituro, che nei successivi 1000 giorni di vita formerà poi il proprio microbioma da quello ereditato dalla mamma. Per questo vero e proprio ’passaggio del testimone’ è fondamentale, e chi sta vicino alla donna durante la gravidanza deve controllare e istruire la paziente".

LA MENOPAUSA

"La parola menopausa non ha più senso – chiarisce il professor Vicariotto – : è una fase che ormai dura almeno 30 anni almeno della vita di una donna, diciamo 45-75. Per questa fascia d’età negli ultimi decenni c’è stata una rivoluzione sociologica pazzesca. Qualche decennio fa una 50enne veniva vista come una donna a un punto di non ritrono. Oggi la donna a 50 anni lavora, ha bambini magari piccoli, ha un compagno ed è attiva sessualmente. Che cosa è ormonalmente la menopausa? è l’interruzione dell’irrorazione degli ormoni, E la mancanza di ormoni crea danni al microbioma femminile e infiammazione all’intestino. Può dare vampate, osteoporosi, soprattutto aumento di peso (il problema metabolico si manifesta molto soprattutto in menopausa). Siamo sempre all’intestino infiammato, e anche in questo caso possiamo dare un aiuto corretto con biotici e probiotici, per ridurre l’alterazione del metabolismo", conclude il professor Vicariotto.

Franca Ferri