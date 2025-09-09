Cosa sono gli ‘exergames’, i videogiochi che aiutano a contrastare l’Alzheimer

Una console contro l’Alzheimer: gli “exergames”, videogiochi che uniscono il divertimento del gaming all’esercizio fisico stimolando corpo e mente, possono risultare un alleato prezioso nella lotta contro la malattia nelle sue fasi iniziali. Si tratta di un termine inglese nato dall’unione tra esercizio fisico (exercise) e giochi (games), l'exergaming si basa su una tecnologia che richiede anche il movimento del corpo o comunque una reazione fisica.

Due studi condotti dal Politecnico federale di Zurigo (ETHZ), in Svizzera, hanno infatti accertato che questi particolari videogames possono aiutare i pazienti ancora in una fase di lieve declino a mantenere o addirittura migliorare le loro facoltà cognitive e fisiche.

Esercizi virtuali, attività reali

Pubblicati rispettivamente su Alzheimer & Dementia e su Alzheimer's Research & Therapy, i due lavori hanno coinvolto circa quaranta persone con un’età media di 73 anni, tutte con i primi segni di Alzheimer.

I partecipanti hanno seguito un programma di allenamento a domicilio per tre mesi, con una frequenza di cinque giorni a settimana e sessioni di 25 minuti ciascuna. Durante l’attività, i pazienti restavano in piedi su un tappeto sensibile collegato a uno schermo: i giochi prevedevano movimenti a sinistra o a destra in base al compito assegnato, spesso ispirato a una delle tante attività quotidiane come per esempio inserire dei prodotti in una borsa della spesa virtuale.

L’obiettivo degli esercizi era sempre il medesimo: stimolare abilità fondamentali che tendono a deteriorarsi nei casi di demenza, a partire da attenzione, memoria e consapevolezza spaziale (ovvero del luogo in cui ci si muove e con quale fine).

Gli effetti positivi degli “exergames”

Le risonanze magnetiche condotte al termine del primo studio hanno evidenziato un miglioramento delle capacità cognitive e mnemoniche dei partecipanti. Dettaglio assai importante: i benefici non sono stati rilevati solo dai test clinici, ma sono stati riscontrati anche nella vita quotidiana dei pazienti, che a un’osservazione diretta da parte di medici e familiari hanno mostrato maggiore autonomia e prontezza.

Il secondo lavoro ha invece messo in luce cambiamenti strutturali a livello cerebrale indotti dal particolare allenamento con gli “exergames”. In particolare, i ricercatori hanno osservato un ingrossamento dell’ippocampo, un’area del cervello con un ruolo cruciale per la memoria, e del talamo, fondamentale per il controllo dei movimenti.

Effetti positivi, seppure più lievi, sono stati rilevati anche sulla corteccia cingolata anteriore e sulla corteccia prefrontale, entrambe coinvolte nei processi cognitivi superiori.

Una futura emergenza sanitaria

Gli “exergames” non vanno quindi più solo considerati uno strumento ludico, ma anche una possibile risorsa terapeutica per migliorare la qualità della vita delle persone colpite da Alzheimer in fase iniziale.

“Si tratta di risultati incoraggianti, ma sono necessari ulteriori approfondimenti per comprendere se allenamenti personalizzati possano ritardare lo sviluppo della demenza o addirittura prevenirla”, ha dichiarato il professor Eling D. de Bruin, docente all’ETHZ di Zurigo e alla Scuola universitaria professionale della Svizzera orientale.

In attesa di nuovi riscontri, va comunque testata ogni possibile cura – anche meno ortodossa di altre – per affrontare quella che in Europa si prospetta come una futura emergenza: nel sempre più “Vecchio Continente” già oggi il 10% degli “over 70” soffre di demenza senile e secondo le previsioni la percentuale è destinata a triplicare entro il 2050 per effetto dell’aumento dell’aspettativa di vita e di diversi fattori fisici e ambientali che paiono favorire l’insorgere della malattia.