Enlicitide, il farmaco sperimentale che potrebbe ridurre il colesterolo cattivo: “Svolta per milioni di pazienti”

È allo studio un farmaco sperimentale capace di ridurre i livelli di ‘colesterolo cattivo’, inibendo la proteina Pcsk9 che ne regola il metabolismo. I primi due trial della fase 3 hanno mostrato risultati incoraggianti sul fronte della sicurezza e dell’efficacia.

Enlicitide decanoato – questo il nome del farmaco – potrebbe aprire scenari terapeutici importanti, soprattutto per i tanti pazienti che soffrono di iperlipidemia, una condizione clinica che porta a un eccesso di lipidi nel sangue e vanifica i benefici di diete e stili di vita corretti.

“Siamo entusiasti di presentare i primi risultati di fase 3 del nostro programma di sviluppo clinico che valuta enlicitide che, laddove fosse approvato, sarebbe il primo inibitore orale di Pcsk9 commercializzato negli Stati Uniti", dice Dean Y. Li, presidente dei Merck Research Laboratories. Il nuovo farmaco agisce in modo simile agli anticorpi monoclonali, ma può essere assunto con un dosaggio semplice e veloce: basta una sola pillola orale da assumere ogni giorno.

"Se approvato – sottolinea Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia - questo innovativo trattamento rappresenterebbe una svolta significativa nel panorama delle terapie per le malattie cardiovascolari, migliorando non solo i risultati clinici, ma anche semplificando la vita di chi ne è affetto”.

L'iperlipidemia è una condizione caratterizzata da livelli elevati di lipidi nel sangue che colpisce una percentuale significativa della popolazione. Solo negli Stati Uniti colpisce circa 86 milioni di adulti (di età pari o superiore a 20 anni), mentre in Italia ne soffre oltre il 21% della popolazione, con una prevalenza tra le donne. Ma c’è di più. Esiste anche una condizione definita "borderline": l’ipercolesterolemia familiare (FH), una forma genetica, si stima che colpisca circa 1 persona su 250 a livello globale, con circa 240.000 persone affette solo in Italia.

"Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte a livello globale e in Italia e hanno altresì un impatto significativo in termini di costi per il Servizio sanitario nazionale – evidenzia Nicoletta Luppi –. Portiamo avanti il nostro impegno nel cambiare il paradigma di cura dell'aterosclerosi che è causa di gravi malattie cardiovascolari e nel ridurre i costi associati al loro trattamento". L'efficacia e la sicurezza di enlicitide - conclude la nota - sono attualmente valutate attraverso il programma di sviluppo clinico di fase 3 CORALreef, che mira a reclutare circa 17mila pazienti attraverso diversi studi, inclusi 2 grandi studi in corso, CORALreef Lipids e CORALreef Outcomes.

"Nonostante la disponibilità di molteplici opzioni terapeutiche, ancora oggi le morti per malattie cardiovascolari continuano a costituire la principale causa di decessi a livello globale. Di queste, ben il 75% è causato dalla malattia cardiovascolare aterosclerotica (Ascvd), piega Alberico Luigi Catapano, presidente della Società italiana per lo studio dell'aterosclerosi (Sisa).

“Il colesterolo Ldl – continua – è un fattore causale modificabile di grande rilevanza per l'aterosclerosi. Pertanto, la riduzione dei livelli di Ldl-C e la sua gestione non solo sono cruciali per prevenire l'insorgenza di malattie cardiovascolari, ma sono anche fondamentali per migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da queste patologie. Intervenire tempestivamente e intensificare le terapie ipolipemizzanti possono consentire a un numero maggiore di pazienti di raggiungere gli obiettivi terapeutici raccomandati per l'Ldl-C dalle principali linee guida”.

“Enlicitide – entra nel merito il presidente Sisa – ha la potenzialità di cambiare il corso delle malattie cardiovascolari aterosclerotiche e gli studi a lungo termine per dimostrarlo sono in corso. La comunità scientifica ha grandi aspettative sul fatto che il farmaco possa essere la terapia orale più efficace per abbassare l'Ldl-C in aggiunta alle statine, combinando la potenza di un inibitore di Pcsk9 con la praticità della somministrazione orale".

"Enlicitide è il nuovo peptide macrociclico che ha il potenziale di offrire un'efficacia e una specificità per l'inibizione di Pcsk9 simili a quelle degli anticorpi monoclonali, ma sotto forma di pillola orale da assumere quotidianamente. Stiamo lavorando intensamente per rendere disponibile questa terapia orale ai pazienti in tutto il mondo”.

Nonostante le modifiche alla dieta o ad altri fattori di stile di vita – come il movimento e l’attenzione nell’evitare alcol, fumo e sostanze che peggiorano la situazione – alcune persone potrebbero non raggiungere mai i livelli lipidici raccomandati e necessitare di farmaci per trattare e gestire l'iperlipidemia. L'iperlipidemia è un importante fattore di rischio per lo sviluppo di eventi Ascvd (malattia cardiovascolare aterosclerotica) come infarti e ictus, che rappresentano l'85% delle morti cardiovascolari.

Buone notizie per i pazienti che soffrono di iperlipidemia arrivano da due studi clinici. La società farmaceutica Msd ha annunciato risultati positivi preliminari dai primi 2 dei 3 trial di fase 3 che valutano la sicurezza e l'efficacia di ‘enlicitide decanoato’, farmaco sperimentale, inibitore della proproteina convertasi subtilisina/kexina di tipo 9 (Pcsk9) in formulazione orale, in fase di valutazione per il trattamento di adulti con iperlipidemia in terapia con farmaci ipolipemizzanti, tra cui almeno una statina.

Gli studi CORALreef HeFH e CORALreef AddOn – riporta una nota – hanno raggiunto con successo gli obiettivi primari e tutti i principali obiettivi secondari, mostrando riduzioni maggiori statisticamente significative e clinicamente rilevanti del colesterolo a bassa densità (Ldl-C), il cosiddetto ‘colesterolo cattivo’, per enlicitide rispetto al placebo (CORALreef HeFH) e rispetto ad altre terapie orali non statiniche (CORALreef AddOn). Non ci sono state differenze clinicamente significative nell'incidenza di eventi avversi (Ae) ed eventi avversi gravi (Sae) in entrambi gli studi.

I risultati dei 3 studi di fase 3 del programma di sviluppo clinico CORALreef saranno presentati in un futuro congresso scientifico. Lo studio CORALreef HeFH dimostra riduzioni statisticamente significative e clinicamente rilevanti dei livelli di colesterolo Ldl per enlicitide rispetto al placebo in adulti con ipercolesterolemia familiare eterozigote (HeFH) che hanno una storia di malattia cardiovascolare aterosclerotica (Ascvd) o sono a rischio di svilupparla e sono trattati con una statina.

Dallo studio CORALreef AddOn emergono riduzioni statisticamente significative e clinicamente rilevanti dei livelli di Ldl-C per enlicitide rispetto all'ezetimibe, rispetto all'acido bempedoico e rispetto all'ezetimibe e all'acido bempedoico in adulti con iperlipidemia che hanno una storia di Ascvd o sono a rischio di svilupparla e sono trattati con una statina.