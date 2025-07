Emergenza caldo, stop al lavoro all’aperto sotto il sole. Il cardiologo: “Può uccidere”

Roma, 1 luglio 2025 – “Il caldo può uccidere”. È l’allarme lanciato dal cardiologo Rebuzzi a commento delle ordinanze che vietano il lavoro all’aperto nelle ore più calde. “Bene hanno fatto alcune Regioni per arginare l'emergenza, studiando dei provvedimenti per impedire di lavorare all'aperto nelle ore più calde. Gli operai nei cantieri con queste temperature estreme si disidratano e sono soggetti a colpi di calore. Nella morsa dell'afa si perdono sali minerali e dal punto di vista cardiovascolare tutto questo può causare aritmie gravi". A dirlo è Antonio Rebuzzi, docente di Cardiologia all'Università Cattolica di Roma, che commenta così le ordinanze emesse da diversi governatori per vietare il lavoro pesante all’aperto nelle ore più calde. Qui il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute.

Tra le regioni che hanno emesso un provvedimento sul lavoro all’aperto, ci sono anche Lombardia e Sardegna. Per tutelare la salute dei lavoratori esposti al sole durante l'estate, la presidente sarda Alessandra Todde, ha firmato ieri un'ordinanza urgente che impone il divieto di svolgimento di attività lavorative all'aperto nei settori agricolo, florovivaistico e dell'edilizia. Lo stop è dalle 12.30 alle 16, mentre l'ordinanza sarà valida fino al 31 agosto.

Stesso impianto anche per l’ordinanza firmata dal governatore lombardo Attilio Fontana: dal 2 luglio al 15 settembre, in tutta la Lombardia stop all’attività dei “lavoratori esposti al sole” e con “attività fisica intensa” tra le 12.30 e le 16 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche nelle giornate di allerta caldo. "L'ordinanza rappresenta un passo importante – spiega Fontana – per garantire che le attività produttive si svolgano nel rispetto delle condizioni di sicurezza e salute". Nel testo si richiama inoltre l'importanza delle 'Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare', approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome e che costituiscono una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e Pa, tra cui la Lombardia.

Sono escluse dall'applicazione del divieto le attività urgenti e di pubblica utilità, purché siano adottate tutte le misure di prevenzione previste: "Avevamo già inviato le linee guida per la tutela dei lavoratori lo scorso 13 giugno – ha aggiunto il presidente lombardo – trasformiamo le raccomandazioni in un provvedimento concreto per proteggere efficacemente chi opera all'aperto durante le ore più calde". Il divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, agli interventi di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità.

“Soprattutto per coloro che soffrono di ipertensione o scompenso cardiaco – spiega Rebuzzi – e per questo motivo assumo farmaci per il cuore e la pressione, la disidratazione e l'abbassamento improvviso e significativo della pressione possono causare aritmie gravi. Questi pazienti possono perdere i sensi, cadere e sbattere la testa a causa del troppo caldo. Da qui la raccomandazione di evitare di uscire nelle ore centrali della giornata, dalle 11 alle 18, e di bere molta acqua".

Devono fare "molta attenzione anche le persone che assumono betabloccanti (per cardiopatia ischemica) o gli Ace-inibitori", una classe di farmaci ampiamente usati per trattare l'ipertensione, l'insufficienza cardiaca. Soglia di allerta anche per chi assume farmaci per curare alcune malattie renali, "e per tutti coloro che hanno avuto un infarto", perché "parliamo di terapie che abbassano la pressione”.

“Quindi se questi pazienti si espongono al sole – sottolinea il cardiologo – e alle alte temperature la vasodilatazione abbassa ancora di più la pressione". E se la pressione arteriosa tende a scendere nelle persone anziane e cardiopatiche va rivista e ridotta la quantità di farmaci, ovviamente sempre dietro controllo medico" conclude.