Disturbi del neurosviluppo in aumento. Bambini e adolescenti a rischio: ecco perché

In Italia, la prevalenza dei disturbi del neurosviluppo tra bambini e adolescenti è in netta crescita. A livello nazionale si parla di circa 2 milioni di minori (0‑18 anni) coinvolti, pari a 1 su 5. La Sardegna ne è un caso lampante: 32 mila bambini su 158 mila (circa il 20 %) presentano condizioni neuropsichiche. Ma il trend è chiaro: non è un fenomeno isolato, si tratta di un’emergenza diffusa su tutto il territorio nazionale.

Il caso della Sardegna come campanello d’allarme

Il direttore della Neuropsichiatria infantile dell’AOU di Sassari, Stefano Sotgiu, in un recente intervento su L’Unione Sarda ha lanciato l’allarme. In Sardegna la percentuale di minori con disturbi del neurosviluppo è intorno al 20% della popolazione pediatrica (0‑14 anni), pari a circa 32 mila bambini su 158 mila totali.

Deficit di attenzione e iperattività, autismo, sindrome ossessiva compulsiva, problemi nell’apprendimento e nel linguaggio, deficit fisici e psichici, disabilità intellettive: i dati relativi al territorio italiano raccontano che il numero di bambini e adolescenti coinvolti da disturbi del neuro-sviluppo è in crescita.

I dati e le risposte istituzionali

Già nel 2022 SINPIA, Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, segnalava il raddoppio dei casi di disturbi del neurosviluppo rispetto ai dieci anni precedenti e chiedeva al governo una strategia nazionale di prevenzione e diagnosi precoce, oltre al potenziamento dei servizi territoriali. Le richieste includevano l’incremento delle risorse umane e strutturali per le unità di neuropsichiatria infantile, la formazione del personale scolastico e l’integrazione tra sanità e scuola, considerata essenziale per intercettare precocemente le difficoltà.

Nel luglio 2024 è stata presentata una proposta di legge che ha definito i disturbi del neurosviluppo come “altamente invalidanti” indicando la necessità di creare una rete di servizi integrata per infanzia, adolescenza e transizione all’età adulta, con l’obiettivo di garantire percorsi abilitativi, continuità assistenziale e inclusione sociale.

Reti di supporto e ricerca in Italia

Dal 2012 in Italia è attivo il Network Italiano per il Riconoscimento Precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico (NIDA), coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità e sostenuto dal Ministero della Salute. La rete mette in collegamento pediatri, neuropsichiatri infantili e centri di ricerca così da individuare precocemente i bambini a rischio di disturbo dello spettro autistico e di altri disturbi del neurosviluppo, permettendo diagnosi e interventi tempestivi. Negli anni, il NIDA è stato affiancato da progetti che hanno visto il coinvolgimento di diverse realtà, ampliando la capacità di monitoraggio e diagnosi precoce su scala nazionale.

Accanto alle reti cliniche e di ricerca, un ruolo importante è svolto dalle associazioni di famiglie, come Anffas, Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, che, con una presenza capillare sul territorio promuove tutela dei diritti, inclusione e formazione per persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. Una delle necessità riguarda la possibilità di un accesso uniforme a questi servizi, poiché non tutte le regioni garantiscono la stessa copertura e le stesse opportunità di presa in carico.

Perché i numeri stanno salendo?

L’aumento dei disturbi del neurosviluppo negli ultimi anni è il risultato di una combinazione di fattori. Secondo ISS e l’OMS è necessario tener conto di un fenomeno multifattoriale, in cui i miglioramenti nella sorveglianza giocano un ruolo decisivo ma non escludono fattori di rischio ambientali e biologici.

Rispetto al passato appare importante osservare che non si tratta solo di nuovi casi in più, bensì anche di una maggiore capacità di riconoscerli. I pediatri oggi hanno strumenti di screening più sensibili, le famiglie sono più informate e la scuola è più attenta ai segnali precoci. I programmi di sorveglianza come il progetto europeo ASDEU e la rete NIDA dell’Istituto Superiore di Sanità hanno contribuito a far emergere situazioni un tempo invisibili, con diagnosi sempre più precoci. Tuttavia, al riconoscimento di un disturbo spesso non si accompagna una proposta adeguata per quanto riguarda la risposta ai bisogni specifici del singolo.

Ulteriore questione, non meno importante, riguarda lo stile di vita e di apprendimento. Il contesto ambientale mostra di possedere un peso sensibile: stress, sedentarietà, tempo eccessivo davanti agli schermi e ritmi di vita poco a misura di bambino possono influire sullo sviluppo neurobiologico. L’impressione è che i numeri stiano crescendo, sia per una migliore rilevazione dei casi, sia perché i bambini di oggi si trovano a crescere in un ambiente che li espone maggiormente a fattori di rischio.

E la povertà educativa? Un problema

La povertà educativa non riguarda solo le famiglie economicamente fragili, ma tocca anche quelle apparentemente benestanti o culturalmente attrezzate. Si manifesta quando i bambini non hanno accesso a esperienze stimolanti, contesti di gioco libero, libri, relazioni significative con adulti attenti. È una povertà di tempo, di presenza e di occasioni, che può incidere sullo sviluppo del linguaggio, su curiosità e capacità di apprendere. L’Atlante dell’Infanzia (a rischio) di Save the Children descrive la povertà educativa come una povertà di tempo, di stimoli e di relazioni significative.

Moltissimi genitori devono confrontarsi con una drammatica mancanza di tempo, funamboli fra orari di lavoro rigidi, stanchezza cronica, gestione domestica e il bisogno dei figli di attenzione e gioco. In questo senso, il rischio è duplice: da un lato la scuola, salvo l’impegno di singoli docenti, resta spesso ancorata a schemi rigidi e poco aggiornati: fatica a offrire un modello realmente costruttivo per i bambini di oggi. Dall’altro, i più piccoli crescono in un ambiente che li espone a solitudine, iperstimolazione digitale e mancanza di esperienze reali, fattori che possono amplificare fragilità e difficoltà di sviluppo.

I limiti dei servizi e ciò che resta indietro

Nonostante il sistema sanitario pubblico rispetto alla cura dei disturbi del neurosviluppo unisca risorse in ambito di neurologia, psichiatria e neuropsicologia in un progetto integrato di presa in carico, la realtà quotidiana racconta un quadro più complesso, in cui la domanda e l’urgenza spesso superano le capacità operative dei servizi territoriali. Non sempre chi ne avrebbe riesce ad accedere ai servizi di neuropsichiatria infantile e non sempre è possibile usufruire di risposte adeguate.

Al raggiungimento della maggiore età, il quadro si fa ancora più critico, infatti non sempre, e non in tutte le regioni, viene garantita la continuità tra assistenza pediatrica e servizi per adulti. La frammentazione del territorio mette in luce nodi irrisolti e una complessità dei bisogni reali che ancora non si sa come affrontare nel modo più costruttivo. Forse ciò di cui avremmo bisogno è riflettere su strumenti e contesti nuovi così da iniziare a costruire risposte capillari e percorsi integrati, presenti e vicini alla persona, una visione su cui c’è ancora molto da fare.