Riconosciuto ufficialmente il diabete di tipo 5: cos’è e chi colpisce

La Federazione Internazionale del Diabete ha riconosciuto una nuova forma della malattia: il diabete di tipo 5. Non si tratta solo di un atto ufficiale, ma di un passo importante per la comprensione e la gestione globale anche di questa patologia. Ecco perché.

Che cos’è il diabete di tipo 5

Il diabete di tipo 5 è strettamente legato alla malnutrizione: non a caso colpisce prevalentemente le popolazioni dei Paesi più poveri e interessa circa 20-25 milioni di persone nel mondo, che presentano un basso peso corporeo e una carenza di insulina.

A differenza di quanto accade nel diabete di tipo 1, in questo caso la mancanza dell’ormone preposto alla regolazione dello zucchero (glucosio) nel sangue non è però causata da uno scorretto funzionamento del sistema immunitario. La causa risiede invece in uno sviluppo incompleto del pancreas per non aver ricevuto il corretto apporto nutrizionale durante l’infanzia. In particolare, come dimostrato anche da diversi studi su modelli animali, è una dieta povera di proteine a innescare il problema.

Il riconoscimento ufficiale della forma di tipo 5 va quindi considerato fondamentale per migliorare la prevenzione e la cura del diabete soprattutto nei Paesi a basso reddito, dove la malnutrizione è ancora un problema diffuso.

Le due principali forme di diabete

Il diabete è un termine generico che indica un gruppo di malattie accomunate dall’aumento dei livelli di zucchero nel sangue. Nonostante la numerazione suggerisca una classificazione ordinata, in realtà esistono più di una dozzina di forme diverse di diabete (incluso quello di tipo 1.5) ciascuna con cause, caratteristiche e trattamenti specifici.

Tra le tante varianti, due sono le più diffuse: il diabete di tipo 1 e in misura ancora maggiore il diabete di tipo 2.

Il diabete di tipo 1 è causata da una reazione autoimmune: il sistema di difesa dell’organismo attacca e distrugge le cellule del pancreas responsabili della produzione di insulina. Può manifestarsi a qualsiasi età, dall’infanzia fino alla maturità. Non dipende da dieta o stile di vita, ma da una combinazione di predisposizione genetica e fattori ambientali, come alcune infezioni virali. Il trattamento consiste in una terapia insulinica a vita, somministrata tramite iniezioni quotidiane (ma ora ci sono anche quelle settimanali) o pompe insuliniche.

Quello di tipo 2, in tanti casi presente ma non diagnosticato, è la forma più comune di diabete ed è spesso associato a sovrappeso, obesità e sedentarietà. Può però anche colpire persone normopeso con una forte predisposizione genetica.

Il trattamento include una vasta gamma di farmaci che aiutano a regolare i livelli di zucchero nel sangue. Inoltre, può essere contrastato se non addirittura invertito grazie a profondi cambiamenti nello stile di vita: recenti studi clinici hanno per esempio dimostrato che una dieta ipocalorica di circa 800 calorie al giorno, mantenuta per 12 mesi, ha portato alla remissione della malattia nel 46% dei pazienti coinvolti. Ma anche il ritorno all’attività fisica rappresenta un vero e proprio toccasana.