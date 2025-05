Diabete in Italia, disuguaglianze regionali nelle cure. L’accesso ai trattamenti dal Nord al Centro-Sud: cosa cambia

Sono circa 3,5 milioni gli italiani affetti da diabete, oltre ad un 30% non ancora diagnosticato – e altri 3,5 milioni che presentano segnali di un pre-diabete non ancora diagnosticato. Molti esperti concordano nel definirlo "la malattia del secolo", che può condurre a complicazioni gravissime e decessi per patologie diabete-correlate. Le differenze regionali sono marcate: in Campania, ad esempio, la prevalenza raggiunge il 7,8%, mentre a Bolzano si ferma al 3,5%. Questo divario si riflette anche nei tassi di ricovero e mortalità, con le regioni meridionali che mostrano numeri molto più alti rispetto a quelle del Nord. Un punto critico riguarda anche il diabete di tipo 1 fra i bambini, la cui incidenza è in aumento. In Italia, circa il 40% delle diagnosi avviene solo dopo una chetoacidosi diabetica, una complicanza grave che potrebbe essere evitata con una diagnosi più tempestiva. Il rischio è maggiore per i bambini più piccoli e per quelli che vivono nel Sud del Paese, dove l’accesso alla prevenzione e alla diagnosi precoce è più difficile.

Diabete, terapie disomogenee nel Paese

Il tema delle terapie adeguate, per questa vasta platea di pazienti, è prioritario, soprattutto per le peculiarità di questa patologia, che può rivelarsi particolarmente insidiosa, se non trattata a dovere. La gestione del diabete richiede un approccio integrato che comprenda non solo la somministrazione di farmaci appropriati, ma anche un monitoraggio regolare, l'educazione del paziente e il coinvolgimento attivo nelle scelte terapeutiche. L'accesso facilitato a servizi sanitari specializzati può contribuire in modo significativo al controllo della malattia e alla prevenzione di complicanze a lungo termine. I dati, nel nostro Paese, confermano che l'accesso alle cure di un team diabetologico riduce di circa il 19% la mortalità. “I trend di crescita della patologia impongono un aumento delle strutture specialistiche, che devono agire in costante collegamento e sinergia con il territorio”, commenta il professor Riccardo Bonadonna, presidente eletto di Sid (Società italiana di diabetologia). "Servono un servizio diabetologico in tutti gli ospedali e un team diabetologico in ciascuna casa di comunità, oltre ad un incremento dei posti per la formazione specialistica in endocrinologia e malattie del metabolismo". L'evidenza dei fatti, però, va in una direzione differente. In Italia esiste una notevole variabilità interregionale nella gestione della malattia diabetica. Nel 2018, per mettere in luce, analizzare e misurare in modo sistematico tali differenze, la Società italiana di diabetologia ha condotto un’indagine, elaborata dal comitato socio-sanitario della Sid e realizzata tramite i presidenti delle sezioni regionali della società scientifica, auspicando che - da questi dati - potessero successivamente condurre a interventi atti a ridurre le disparità tra le diverse Regioni italiane. Le indagini hanno confermato una situazione a macchia di leopardo.

Dai farmaci agli ambulatori: il Sud arranca

Per quanto riguardo i farmaci antidiabete, si conferma che esiste, in Italia, una grande variabilità tra le varie Regioni e talora all’interno della stessa Regione nelle modalità con cui i farmaci vengono prescritti e dispensati. Non tutti i farmaci sono rimborsati in tutte le Regioni: alcune hanno promulgato delibere di indirizzo volte a porre limitazioni quantitative all’uso dei farmaci innovativi in aggiunta ai criteri clinici di restrizione della rimborsabilità già definiti da Aifa. Per le persone con diabete di tipo 1, la quantità massima di strisce reattive fornite gratuitamente varia notevolmente: si va da un minimo di 25 strisce al mese in Sicilia fino a un massimo di 250 in regioni come Abruzzo-Molise e Toscana. Situazione analoga per i pazienti con diabete di tipo 2 in terapia multi-iniettiva, per i quali il tetto mensile gratuito varia da 25 strisce in Sicilia fino a 150 in diverse regioni, fra cui Piemonte, Lazio, Calabria e Veneto. Anche la gestione della complicanza del piede diabetico risulta disomogenea. Sebbene colpisca fino al 15% della popolazione diabetica, la presenza di ambulatori podologici all’interno dei Centri di diabetologia è irregolare. A livello normativo, le differenze regionali sono marcate anche per quanto riguarda leggi, delibere regionali e Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) legati al diabete. Infine, si riscontra una forte variabilità anche nella prescrizione e nella distribuzione dei farmaci per il diabete, soprattutto per quelli più innovativi, come gli inibitori di DPP-IV, gli agonisti del GLP-1, gli inibitori di SGLT2 e i nuovi analoghi dell’insulina. Questi farmaci, regolamentati da piani terapeutici AIFA, non sono sempre rimborsabili in tutte le regioni. Queste differenze organizzative fra le regioni incidono sensibilmente sulla gestione della patologia e sulle opportunità di cura. La mortalità mostra valori più elevati nel Centro-Sud e nelle Isole, con Regioni che registrano valori al di sopra di quelli medi nazionali tanto per gli uomini che per le donne (Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) e due, ugualmente al di sopra del dato medio nazionale ma solo per gli uomini (Abruzzo e Molise).

Soluzioni possibili

Nel 2024, la lotta contro le iniquità territoriali, si è concentrata su cinque obiettivi cruciali: diagnosticare tempestivamente il diabete infantile, eliminare le disuguaglianze territoriali nell’accesso alla prevenzione e alla cura, semplificare e digitalizzare i percorsi di assistenza, garantire l’introduzione delle innovazioni tecnologiche e valorizzare ciò che viene messo a disposizione dei pazienti. A partire da queste priorità, il think tank promosso da Cittadinanzattiva – insieme a numerose associazioni e società scientifiche – ha elaborato una serie di raccomandazioni concrete rivolte alle istituzioni, presentandole in Senato durante un evento istituzionale. Secondo Cittadinanzattiva, il diabete rappresenta un indicatore significativo della qualità dei servizi sanitari nel nostro Paese: esistono buone leggi e strumenti, ma spesso non vengono applicati con uniformità. L’attuazione del PNRR e delle Case di comunità potrebbe offrire nuove opportunità, ma la carenza di specialisti resta un problema. La chiave, secondo l’organizzazione, è un approccio proattivo e preventivo, che ponga al centro il benessere delle persone, in particolare dei più giovani, garantendo diagnosi precoci e un’assistenza continua e integrata.