Diabete, l’allarme della scienza: un malato su due non sa di esserlo. Un milione di casi entro il 2050

Quasi la metà delle persone affette da diabete non è consapevole della propria condizione. A rivelarlo è una ricerca condotta dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dell’Università di Washington, pubblicata su The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Lo studio evidenzia che nel 2023 il 44% degli individui con diabete di età superiore ai 15 anni ignorava di essere malato, un dato che allarma soprattutto in vista delle conseguenze a lungo termine, in particolare per i giovani adulti.

E anche in caso di diagnosi...

Non c’è però solo il problema di chi è diabetico senza saperlo. Anche se tra coloro che hanno ricevuto una diagnosi il 91% è sotto trattamento farmacologico, soltanto il 42% raggiunge un controllo ottimale della glicemia.

Inoltre, nonostante i progressi della diabetologia negli ultimi vent’anni, la ricerca mette in luce forti disparità a livello mondiale. Il Nord America ad alto reddito registra i tassi di diagnosi più elevati, mentre l’Asia-Pacifico ad alto reddito mostra i livelli migliori di trattamento farmacologico. Nel Sud dell’America Latina si riscontra invece una più diffusa gestione ottimale della glicemia, mentre l’Africa subsahariana centrale segna le maggiori lacune: in particolare, meno del 20% dei diabetici della regione sa di esserlo.

Tutti questi squilibri dimostrano come la lotta al diabete sia strettamente legata a fattori socio-economici e alla maggiore o minore possibilità di accesso alle cure.

1,3 miliardi di diabetici nel 2050

I ricercatori avvertono che senza un cambio di passo il diabete rischia di trasformarsi in una “pandemia silenziosa”. Le previsioni parlano di 1,3 miliardi di diabetici nel mondo entro il 2050: un aumento che impone un rafforzamento immediato dei programmi di prevenzione e gestione.

Già nel 2022 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fissato un obiettivo ambizioso: raggiungere una diagnosi clinica dell’80% delle persone con diabete entro il 2030. La sfida, come sottolineano gli esperti, è globale e urgente. Ma senza interventi rapidi e concreti (come potenziare lo screening precoce, specie tra i giovani, e migliorare l’accesso a farmaci e dispositivi di monitoraggio glicemico, in particolare nei Paesi a basso e medio reddito), il numero crescente di casi rischia di superare la capacità dei sistemi sanitari di garantire cure efficaci e durature.

I sintomi da non trascurare

Il 90% dei casi riguarda il diabete di tipo 2, collegato soprattutto a obesità e sedentarietà. Ecco i sintomi che devono spingere a confrontarsi con il proprio medico: stimolo a bere spesso; bisogno di urinare più frequentemente del solito (poliuria), specialmente di notte; continua sensazione di stanchezza; ingiustificata perdita di peso e della massa muscolare; prurito agli organi genitali e, nella donna, frequenti episodi di candidosi; lenta rimarginazione di tagli o ferite.

Per la diagnosi del diabete di tipo 2 è sufficiente l’esecuzione di specifici esami del sangue per verificare i valori di glicemia a digiuno: se superiori a 126 mg/dl in almeno due giornate differenti, segnalano la presenza della malattia.