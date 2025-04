Dal microbioma 9 batteri contro il melanoma

Un mix di 9 batteri intestinali, selezionati tra le oltre mille specie del microbioma, potrebbe migliorare l’efficacia dell’immunoterapia contro il melanoma avanzato resistente. Lo verificherà MELODY-1, studio internazionale che coinvolgerà decine di pazienti provenienti da 18 centri tra Regno Unito, Francia, Spagna e Italia. Il primo paziente a ricevere il nuovo trattamento è in cura presso l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale” di Napoli, uno dei centri coinvolti nello studio sotto la guida di Paolo A. Ascierto, presidente di SCITO e della Fondazione Melanoma.

"Negli ultimi anni è diventato sempre più chiaro che il microbiota intestinale, oltre a svolgere un ruolo cruciale nella digestione del cibo e nella protezione dalle infezioni, interagisce anche in maniera stretta con il sistema immunitario – spiega Ascierto, che dirige anche l’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale di Napoli –. Studi precedenti hanno portato all’individuazione, in persone sane e in pazienti oncologici che rispondono all’immunoterapia, di 9 batteri intestinali specifici che, uniti insieme, hanno portato alla creazione di un nuovo ‘prodotto bioterapeutico vivo’, ribattezzato MB097, che verrà testato nello studio clinico di Fase I".

In particolare, MB097 verrà somministrato per sei mesi una volta al giorno per via orale in combinazione con il pembrolizumab, un farmaco che rientra nella categoria degli “inibitori dei checkpoint immunitari”, farmaci mirati a eliminare i “freni” che impediscono al nostro sistema immunitario di attaccare il tumore. Se lo studio porterà ai risultati sperati potremmo trovarci dinanzi a un cambio di paradigma per i pazienti con melanoma avanzato che non risponde all’immunoterapia o con recidiva.