Cosmofarma, tre giorni di health e beauty

È divenuto, negli anni, l’appuntamento più atteso dal mondo della farmacia italiana: Cosmofarma Exhibition - kermesse dedicata, oltre che alla farmacia, all’intero settore dell’Health care e del Beauty care - torna a BolognaFiere dall’11 al 13 aprile. Giunta alla 28esima edizione, la manifestazione si pone l’obiettivo di evidenziare le sfide del settore e, al contempo, ispirare il mercato (nella foto a fianco, l’edizione 2024). Quest’anno si prevedono oltre 400 espositori e sono almeno 120 i convegni già fissati in calendario: quanto all’affluenza, ci si attende di toccare quota 30mila visitatori.

Lo slogan scelto per l’edizione 2025 è ‘Performare’: il termine coniuga il concetto del valore umano, introdotto lo scorso anno, con quello di performance, intesa come invito a focalizzarsi sulla misurazione delle proprie attività dal punto di vista quantitativo e qualitativo. La farmacia è vista, quindi, come presidio sanitario dalla natura imprenditoriale; un sapiente mix di risultati, empatia, passione e opportunità: in sintesi, un ‘ecosistema’ da misurare.

"Cosmofarma è una manifestazione importante per la comunità dei farmacisti, l’occasione per ritrovarsi con i colleghi e ragionare insieme sui temi più attuali che attengono al ruolo della professione all’interno del sistema salute – ha dichiarato, durante la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025, Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi) –. Il servizio sanitario nazionale sta andando sempre più nella direzione della prevenzione, con l’obiettivo di assicurare la sostenibilità economica, in un contesto nel quale cresce la domanda di salute, legata all’aumento delle malattie croniche. I farmacisti, attraverso l’attività vaccinale, le analisi di prima istanza, la telemedicina e tutti i nuovi servizi che si affiancano all’attività di dispensazione dei farmaci, hanno dimostrato di essere un punto di riferimento della rete di assistenza sul territorio. Ciò anche per quanto riguarda il monitoraggio delle condizioni di salute dei pazienti e di promozione dell’aderenza terapeutica. Dalla tre-giorni di Cosmofarma, che quest’anno si integra con il congresso dei farmacisti italiani, ci aspettiamo spunti di riflessione preziosi, per continuare a proiettare il nostro sguardo al futuro e interpretare al meglio la centralità del nostro ruolo nella sanità del Paese".

La presentazione di Cosmofarma rappresenta, da qualche l’anno, anche l’opportunità per fare il punto sull’andamento del mercato della farmacia italiana, grazie all’analisi realizzata dalla società Iqvia, specializzata in consulenza alle case farmaceutiche. Il 2024 si è chiuso positivamente, con un +2,7% realizzato dal canale ‘farmacia tradizionale’, che si è attestato a quota 27,3 miliardi di euro. Anche il canale online ha superato il miliardo di fatturato (1,1 miliardi di euro) e un trend del +16,3%. Le prime otto settimane del 2025 del canale farmacia mostrano una partenza molto positiva, con crescite importanti di tutti i farmaci, sia da prescrizione che non prescrivibili. In particolare, l’autocura evidenzia una ripresa importante rispetto alla crescita contenuta dell’anno scorso, probabilmente in risposta al picco influenzale registrato a gennaio.