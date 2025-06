Come abbassare la pressione: consigli pratici per mantenere il cuore sano in modo naturale

L’ipertensione arteriosa è una delle condizioni più comuni e silenziose che colpiscono la popolazione adulta. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, oltre il 30% degli italiani ha valori di pressione superiori alla norma, spesso senza esserne consapevole. Una pressione troppo alta costringe cuore e vasi sanguigni a uno sforzo eccessivo, aumentando il rischio di infarto, ictus, insufficienza renale e altre complicazioni cardiovascolari.

Per essere definiti ipertesi, secondo le linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) e della Società Europea dell’Ipertensione (ESH), i valori devono superare i 140/90 mmHg. Tuttavia, anche pressioni “borderline”meritano attenzione, perché possono evolvere con il tempo. Lo scorso anno, nel 2024, è stata introdotta una nuova categoria definita “Elevated BP” (“PA elevata”), che si riferisce ai valori pressori compresi tra 120–139 mm Hg sistolica e/o 70–89 mm Hg diastolica.

La nuova classificazione serve a identificare in modo precoce gruppi a rischio, migliorando l’efficacia delle strategie di prevenzione cardiovascolare e suggerendo interventi mirati già prima dell’insorgenza dell’ipertensione conclamata. La buona notizia, infatti, è che l’ipertensione può essere prevenuta, controllata e spesso anche ridotta attraverso scelte quotidiane mirate.

L’alimentazione giusta per il cuore

Uno dei primi alleati per abbassare la pressione è il cibo. Una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali, legumi e latticini a basso contenuto di grassi aiuta a ridurre la pressione sanguigna.

Negli ultimi anni fra i modelli alimentari più studiati e raccomandati a livello internazionale c’è il cosiddetto regime “DASH diet” (Dietary Approaches to Stop Hypertension), che limita il consumo di sodio, insaccati, carni rosse, zuccheri raffinati e alimenti ultraprocessati, privilegiando, invece, cibi ricchi di potassio, magnesio e fibre.

Il Ministero della Salute raccomanda di mantenere un apporto giornaliero di sale inferiore ai 5 grammi (circa un cucchiaino da tè) e preferire i metodi di cottura semplici, oltre all’uso di erbe aromatiche al posto del sale da cucina.

Attenzione alle etichette: molti prodotti confezionati, anche quelli considerati “light” o salutari, possono contenere elevate quantità di sodio nascosto, che contribuisce a far salire la pressione in modo silenzioso.

Movimento quotidiano e pressione sotto controllo

L’attività fisica regolare rappresenta uno dei cardini del controllo pressorio. Non servono prestazioni atletiche: bastano almeno 30 minuti al giorno di movimento moderato, come camminare a passo svelto, andare in bicicletta o nuotare.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’esercizio aerobico migliora l’elasticità delle arterie, favorisce il rilassamento dei vasi sanguigni e riduce la resistenza periferica, contribuendo così all’abbassamento della pressione sistolica e diastolica. Inoltre, l’attività fisica regolare favorisce il controllo del peso corporeo e migliora la sensibilità insulinica, due fattori strettamente collegati al rischio cardiovascolare.

Va ricordato che anche brevi sessioni distribuite nella giornata possono avere un effetto positivo, a patto che siano costanti nel tempo. Il movimento diventa quindi uno strumento accessibile a tutti, anche nelle fasce di popolazione più anziana.

L’impatto dello stress e l’importanza del sonno

Lo stress cronico ha un impatto significativo sulla salute cardiovascolare. Quando l’organismo è esposto per lunghi periodi a stimoli stressanti, si attivano ormoni come il cortisolo e l’adrenalina, che aumentano la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa.

Tecniche di gestione dello stress – come la respirazione profonda, la meditazione mindfulness o lo yoga – sono state associate, in diversi studi clinici, a una riduzione misurabile dei valori pressori. Anche una buona qualità del sonno è essenziale: dormire meno di sei ore per notte o avere un sonno frammentato è stato associato a un rischio maggiore di ipertensione.

Imparare a ritagliarsi momenti di riposo e calma, in cui rilassare il corpo e la mente, insieme a pratiche come la meditazione e lo yoga, possono contribuire a coltivare un’ottimale routine del sonno.

Fra le buone abitudini c’è la creazione di una routine serale regolare, limitando l’uso di dispositivi elettronici prima di coricarsi e privilegiando attività leggere e distensive. Mantenere una stanza buia e silenziosa possono favorire un sonno più profondo e rigenerante.

Quando serve un controllo medico

Sebbene le buone abitudini possano fare molto, in alcuni casi è necessario un intervento farmacologico. Il trattamento dipende dal profilo di rischio globale, che include età, valori pressori, eventuali patologie preesistenti e stile di vita.

Il monitoraggio regolare della pressione, anche a domicilio, è fondamentale. L’ISS e la Società Italiana dell’Ipertensione raccomandano di eseguire le misurazioni sempre alla stessa ora, in condizioni di riposo, usando dispositivi validati e ben tarati. In caso di valori costantemente sopra i limiti, è importante rivolgersi al proprio medico per valutare il percorso terapeutico più adatto.

A volte, anche solo aggiustare una terapia già in corso, o migliorare l’aderenza ai farmaci prescritti, può fare la differenza. L’ipertensione è una condizione gestibile, ma solo se affrontata con regolarità, informazione corretta e supporto medico.