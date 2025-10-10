Ecco il collirio che migliora la presbiopia: addio agli occhiali? I risultati dello studio

La presbiopia, che tutti sviluppiamo con il passare del tempo, a partire dai 40 anni di età, è un processo fisiologico legato all’invecchiamento, causato dalla perdita di elasticità del cristallino, che compromette a capacita di mettere a fuoco oggetti e testi da vicino. Responsabile di difficoltà a leggere, visione sfocata e affaticamento visivo, può essere corretta con occhiali, lenti a contatto o interventi di chirurgia refrattiva. Presto però potrebbe essere disponibile una nuova soluzione, un semplice collirio.

Cosa dice lo studio

Uno studio su 766 pazienti, presentato al 43° Congresso della Società Europea di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva (ESCRS) dai ricercatori del Centro di Ricerca Avanzata per la Presbiopia di Buenos Aires in Argentina, ha dimostrato che la maggior parte dei pazienti riusciva a leggere circa tre linee in più sulla tabella di Jaeger, utilizzata per testare l'acuità visiva da vicino, dopo l'uso di colliri appositamente formulati e il miglioramento si è mantenuto fino a due anni. "Abbiamo condotto questa ricerca – spiega la dott.ssa Giovanna Benozzi, direttrice del Centro – perché la soluzioni attuali per la presbiopia, come gli occhiali da lettura o gli interventi chirurgici, presentano dei limiti, tra cui disagio e potenziali rischi o complicazioni. Inoltre, alcune persone presbiti non hanno opzioni a eccezione degli agli occhiali perché non sono idonei per sottoporsi alla chirurgia o non tollerano le lenti a contatto. Con questo collirio abbiamo cercato di fornire solide evidenze cliniche a supporto di una soluzione farmacologica innovativa per offrire un'alternativa non invasiva, comoda ed efficace”.

La combinazione del nuovo collirio

Il collirio contiene una combinazione di due principi attivi: la pilocarpina, che restringe le pupille e contrae il muscolo ciliare, resaponsabile dell'accomodamento dell'occhio per vedere oggetti a diverse distanze, e il diclofenac, un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) che riduce l'infiammazione e il fastidio spesso causato dalla pilocarpina. Ai pazienti è stato somministrato il collirio due volte al giorno, solitamente al risveglio e poi di nuovo circa sei ore dopo, più una terza dose facoltativa in caso di recidiva dei sintomi o di necessità di ulteriore comfort visivo.

I risultati dello studio: “Più che positivi”

Il gruppo di pazienti – 373 donne e 393 uomini, con un'età media di 55 anni – è stato suddiviso in tre gruppi cui sono state somministrate tre formulazioni di collirio differenti. Ogni formulazione conteneva una dose fissa di diclofenac, ma le concentrazioni di pilocarpina erano dell'1%, 2% e 3%. I ricercatori hanno valutato il miglioramento della capacità dei pazienti di leggere la tabella di Jaeger senza occhiali da lettura (acuità visiva da vicino non corretta) un'ora dopo la prima somministrazione del collirio, e hanno seguito i pazienti per due anni.

"Il nostro risultato più significativo – sottolinea la dott.ssa Benozzi – ha mostrato miglioramenti rapidi e duraturi nella visione da vicino per tutte e tre le concentrazioni. Un'ora dopo la somministrazione del primo collirio, i pazienti hanno avuto un miglioramento medio di 3,45 linee di Jaeger”. Il trattamento ha anche migliorato la messa a fuoco a tutte le distanze.