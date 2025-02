C’è un batterio intestinale che combatte obesità e diabete

Tra le centinaia di specie di batteri diverse presenti nell’intestino, Intestinimonas butyriciproducens svolge un ruolo chiave nel migliorare la salute metabolica. Secondo uno studio internazionale pubblicato sulla rivista Microbiome, tale batterio - già noto per la sua capacità di produrre acido butirrico, un acido grasso a catena corta con importanti benefici per la salute intestinale - è in grado di trasformare in butirrato anche un composto alimentare specifico ampiamente presente nella dieta umana, la N?-fruttosil-lisina, un prodotto della reazione di Maillard tra gli zuccheri e gli amminoacidi, processo che avviene durante la cottura degli alimenti. Questa molecola, nota anche come prodotto di Amadori della lisina, se in eccesso, può favorire la formazione di composti dannosi come i dicarbonili che, a loro volta, contribuiscono allo stress ossidativo e allo sviluppo di patologie metaboliche. La capacità del batterio di degradare questo composto, trasformandolo in butirrato, risulta quindi fondamentale.