C’è anche il ’pancreas artificiale’. Lavora da solo 24 ore su 24

Le linee guida per un paziente diabetico in terapia insulinica raccomandano di trascorrere almeno il 70% delle 24 ore giornaliere con valori glicemici all’interno dell’intervallo tra 70 e 180 mg/dl. Il sistema automatizzato MiniMed 780G di Medtronic per l’infusione di insulina h24 permette di raggiungere l’80% di permanenza in quest’intervallo senza soluzione di continuità, ovvero, sia di giorno che di notte. Il paziente non deve fare nulla, è il Sistema che, dotato del nuovo sensore Simplera Sync e di un microinfusore, funziona come un pilota automatico, cioè provvede a mantenere ottimale il livello della glicemia di minuto in minuto.

In questo modo, vivere serenamente, dedicandosi senza problemi alle proprie attività, diventa possibile e naturale. In definitiva, l’impiego di un sistema automatizzato con microinfusore migliora l’efficacia della terapia e la qualità di vita del paziente diabetico. Tutto è più semplice. Così, ai vantaggi fisiologici si aggiungono quelli psicologici: si attenua l’ansia che spesso convive con chi deve preoccuparsi continuamente di seguire una terapia che tenga conto di quello che si mangia e delle ore da dedicare al sonno.

Ma come lavora questo "pancreas artificiale"? È presto detto. È un sistema circolare, dotato di microinfusore e sensore sonda sottopelle, che, grazie alle applicazioni dell’intelligenza artificiale, analizza l’andamento della glicemia e la compensa automaticamente sia con la somministrazione di insulina basale, sia con “boli” per la correzione dei rialzi glicemici. Ma non solo. Il Sistema, che rileva in tempo reale i valori glicemici, ne valuta anche la tendenza riuscendo così ad anticipare le necessità dell’organismo del paziente. È proprio quest’analisi delle tendenze che permette di mantenere la glicemia all’interno della fascia dei valori ottimali.

Il Sistema, certificato CE come dispositivo medico con elevati requisiti di sicurezza, sfrutta la più avanzata versione della tecnologia SmartGuard che, tramite bluetooth, permette ai pazienti di visualizzare in tempo reale i dati dell’andamento del glucosio direttamente sullo smartphone, ricevendo notifiche di eventuali variazioni verso situazioni iperglicemiche o ipoglicemiche e delle relative correzioni automatiche. La semplicità d’impiego si unisce anche alla praticità in quanto i microinfusori hanno la dimensione di un piccolo cellulare da fissare solitamente alla cintura. Sono dotati di un serbatoio per l’insulina e hanno un tubicino che termina con un minuscolo ago da inserire sotto la cute solitamente dell’addome. Tutti i dati, inoltre, possono essere condivisi in tempo reale con i caregiver e gli operatori sanitari.

Maurizio Maria Fossati