CAR-T, i passi avanti della ricerca

Le CAR-T hanno segnato una svolta concreta all’interno del campo di cura dei tumori del sangue. Il risvolto positivo, che vede Emilia-Romagna, Lazio e Lombardia come capofila su scala nazionale, oggi registra un aumento della sopravvivenza per alcuni tipi di tumori ematologici che prima potevano usufruire di opzioni terapeutiche ridotte; solo nel bolognese, sono più di 240 i pazienti trattati. Dei progressi della ricerca e delle applicazioni si è parlato a metà maggio, proprio al centro del tavolo del Hematology Summit, meeting internazionale di oncoematologia, in memoria del professor Sante Tura, promosso da Ail, (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) da sempre impegnata a sostegno della ricerca,

Le terapie CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T cell therapies) si inseriscono tra le immunoterapie più avanzate e innovative. Si tratta di terapie geniche che agiscono attraverso l’uso di distinte cellule immunitarie – linfociti T – che, estratte da un campione di sangue del paziente, vengono poi modificate geneticamente fino e procedere con una re-infusione nello stesso soggetto per attivare la risposta del sistema immunitario contro la malattia. Bisogna sempre ricordare che si tratta di terapie personalizzate e, di conseguenza, disponibili solo per alcuni tipi di tumori ematologici come la leucemia linfoblastica, alcuni linfonodi e il mieloma multiplo e solo per pazienti che rispondano a determinati requisiti clinici.

Nonostante questo, come ha messo in luce il professore Pier Luigi Zinzani, direttore dell’Istituto di Ematologia L. e A. Seràgnoli, dell’Azienda Ospedaliera Sant’Orsola di Bologna "sono in corso studi su CAR-T allogeniche", ovvero "prodotte da donatori sani o da cellule staminali pluripotenti". Un’ulteriore tendenza in crescita poi, è quella di spostare l’utilizzo delle terapie CAR-T nelle prime linee, (come prima scelta terapeutica): "La precocità d’impiego ne aumenta l’efficacia – spiega sempre Zinzani –, e offre la possibilità di impiegarle nel momento in cui il paziente è ancora nelle migliori condizioni cliniche, potendo così ottenere risultati sicuramente ottimali rispetto al paziente pesantemente pretrattato, che talvolta non risponde ai più rigorosi criteri di eleggibilità necessari a ricevere CAR-T".

Trattandosi di una terapia sperimentale, quindi essendoci maggiori criticità da superare, soprattutto in termini di sicurezza ed effetti collaterali, le cellule CAR-T possono essere somministrate solo in Centri autorizzati, come l’Istituto Seràgnoli di Bologna, il Bambino Gesù di Roma e l’Humanitas di Milano. I Centri CAR-T devono, infatti, rispondere a cinque precisi criteri: disporre dell’autorizzazione JACIE per il trapianto allogenico, della certificazione CNT/CN sempre per trapianto allogenico poi, garantire la disponibilità di una terapia intensiva, prevedere expertise nel campo (personale con competenze acquisite a seguito di una diretta esperienza nel settore), oltre alla costruzione di un gruppo multidisciplinare (CAR-T Team). Ad oggi sono più di 40 i Centri etichettati CAR-T. Un numero straordinario, se si pensa che cinque anni fa se ne contavano un massimo di sei.

"Le CAR-T sono prodotti cellulari riconosciuti come farmaci che necessitano della catena del freddo e di una criobanca accreditata e, quindi, disponibili solo all’interno di ospedali in cui ci sia un programma trapianto accreditato – spiega Francesca Bonifazi, direttrice dell’Unità Complessa di Trapianto e Terapie Cellulari di Bologna –. L’elemento sicurezza fino a qualche tempo fa rappresentava la nostra maggiore preoccupazione: oggi le cose sono cambiate, conosciamo bene le complicanze e sappiamo come affrontarle e gestirle". "A tal proposito – rivela ancora la direttrice –, abbiamo scoperto, primi al mondo, che ci sono alcune piccole strutture subcellulari chiamate nano vescicole che esprimono il CAR e che possono informarci, già dopo un’ora dalla infusione, se il paziente andrà incontro a una importante complicanza neurologica, la cosiddetta ICANS, che normalmente avviene dopo 5 giorni dalla infusione di CAR-T".

Se sul fronte di somministrazione la crescita è esponenziale, l’efficacia, nonostante sia promettente e in crescita a sua volta, richiede ancora attenzione in termini di ricerca.