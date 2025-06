La convivenza con i cani riduce il rischio genetico di eczema nei bambini: lo studio rivoluzionario

Una recente ricerca internazionale ha scoperto un’interessante correlazione: i bambini geneticamente predisposti all’eczema possono avere un rischio inferiore di sviluppare la malattia se crescono in una casa dove è presente un cane.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Allergy, è stata condotta da un team di scienziati delle Università di Edimburgo e di Bristol, della London School of Hygiene & Tropical Medicine e del Centro Helmholtz di Monaco.

Prove e controprove scientifiche

Scopo del lavoro scientifico era testare le possibili interazioni tra 24 principali varianti genetiche associate all'eczema e 18 diversi fattori ambientali ai quali un bambino può essere esposto durante la gravidanza e il primo anno di vita.

Una prima analisi ha preso in considerazione i dati relativi a 25.000 soggetti ed è stata seguita da un’altra che ha invece incrociato le informazioni relative ad altre 255.000 persone, con l’esecuzione finale di test di laboratorio per avere un’ulteriore conferma di quanto emerso.

Prove e controprove scientifiche hanno portato gli studiosi a stabilire che nei bambini portatori di una specifica mutazione genetica collegata al recettore dell’interleuchina 7 (IL-7R), una proteina coinvolta nella regolazione del sistema immunitario e dei processi infiammatori collegati all’eczema, la convivenza con un cane sembrava annullare il rischio genetico di sviluppare la malattia.

La spiegazione e un avvertimento

Il perché di questa benefica interazione tra bambini a rischio eczema e Fido? Gli scienziati ipotizzano che il contatto precoce con i cani esponga i piccoli a una maggiore varietà di microbi ambientali, favorendo una “educazione” più equilibrata del sistema immunitario. Un effetto simile è stato osservato anche nei bambini con fratelli maggiori (un altro dei fattori ambientali presi in considerazione), che tendono a essere esposti più precocemente a batteri comuni attraverso la normale interazione familiare.

Attenzione però: i ricercatori avvertono che introdurre un cane in casa come trattamento per una forma di eczema già presente non è una mossa consigliabile, poiché in alcuni casi i sintomi potrebbero peggiorare.

Una scoperta che potrebbe migliorare le cure

L’eczema è una patologia infiammatoria della pelle, cronica e recidivante, che colpisce soprattutto i bambini. Si manifesta con prurito, arrossamenti, secchezza cutanea e, nei casi più gravi, con vere e proprie lesioni. L’origine della malattia è multifattoriale: una combinazione di genetica e ambiente, anche se non è ancora del tutto chiaro quale sia il meccanismo che innesca l’infiammazione.

Non esiste una cura risolutiva, ma vengono solitamente prescritte creme antinfiammatorie e nei casi più complicati antistaminici per via orale per dare sollievo nei periodi di crisi e prevenire le recidive. Ma la recente scoperta sul ruolo dell’IL-7R potrebbe fornire alla ricerca un bersaglio-chiave per sviluppare nuovi trattamenti e strategie preventive contro l’eczema già nella primissima infanzia.