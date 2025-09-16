Un fungo mortale minaccia gli ospedali d’Europa, Italia terzo Paese più colpito

Roma, 16 settembre 2025 – Un nuovo allarme sanitario preoccupa l’Europa: il fungo farmacoresistente Candida auris si sta diffondendo rapidamente negli ospedali e rappresenta una minaccia crescente per i pazienti.

Secondo l’ultima indagine del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), in dieci anni (2013-2023) sono stati registrati oltre 4 mila casi nella UE e più in generale nell’area economica europea, con un incremento significativo nel 2023, quando si è toccata la cifra record di 1.346 segnalazioni in 18 diversi Paesi.

Tra le nazioni più colpite figura anche l’Italia, che con 712 casi si colloca al terzo posto per numero di infezioni documentate, subito dopo Spagna (1.807) e Grecia (852). Romania (404) e Germania (120) completano la lista dei cinque Stati maggiormente interessati da quella che può essere considerata una pandemia allo stadio iniziale.

A rischio i pazienti fragili

L’alert è stato emesso dall’Ecdc sulla base della sua quarta indagine epidemiologica condotta dal 2018 a oggi coinvolgendo 36 Paesi, inclusi quelli dell’allargamento dell’Ue nei Balcani occidentali e la Turchia. I dati confermano una tendenza preoccupante: epidemie sempre più vaste, focolai difficili da distinguere e diffusione a livello locale in tempi molto rapidi dal primo caso segnalato.

La Candida auris, la cui pericolosità è aumentata dal fatto che risulta spesso resistente agli antimicotici, si diffonde in particolare nelle strutture sanitarie, persiste sulle superfici e sulle apparecchiature mediche e può causare infezioni gravi nei pazienti fragili e dare comunque problemi agli altri ricoverati.

Il rischio consiste nel fatto che quella fungina può innescare successive infezioni delle vie urinarie, polmoniti, pericarditi (infiammazioni della “sacca” che riveste il cuore) o ancora un generale stato infiammatorio con coinvolgimento degli organi principali (sepsi).

Pochi sistemi di sorveglianza

L’Ecdc non nasconde la gravità della situazione e sottolinea che i casi osservati potrebbero essere sottostimati, a causa di una diffusa mancanza di un sistema di sorveglianza obbligatorio. Solo 17 dei 36 Paesi monitorati dispongono infatti di un sistema nazionale di tracciamento e appena 15 hanno linee guida specifiche per la prevenzione e il controllo del Candida auris.

Inoltre, Grecia, Italia, Romania e Spagna hanno ammesso di non riuscire più a distinguere focolai specifici per effetto dell'ampia diffusione del fungo a livello regionale e nazionale.

Una sfida sanitaria da non ignorare

La capacità di identificare la Candida auris in laboratorio è considerata più solida (29 Paesi hanno accesso a Centri di riferimento specializzati), ma rimane un’arma insufficiente se non è accompagnata da strategie nazionali mirate. Per questo motivo l’Ecdc invita i diversi Paesi europei a rafforzare i programmi di sorveglianza e a migliorare le capacità diagnostiche per attivare interventi di controllo rapidi e coordinati.

“La diagnosi precoce e un controllo immediato possono prevenire un’ulteriore trasmissione”, ha dichiarato Diamantis Plachouras, responsabile della sezione resistenza antimicrobica dell’Ecdc, rimarcando il fatto che le infezioni ospedaliere da Candida auris rappresentano una sfida sanitaria che non può più essere ignorata.