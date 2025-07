Camminare previene il mal di schiena: uno studio norvegese consiglia almeno 100 minuti al giorno

La lombalgia cronica, solitamente diagnosticata come una dolore che dura per almeno tre mesi consecutivi, è piuttosto comune a livello globale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, entro il 2050 si avranno ben 843 milioni di casi. Un nuovo studio però, indica una strada per prevenirla: più si cammina (e più velocemente lo si fa), minore è il rischio di soffrire di questa patologia.

I ricercatori hanno scoperto che le persone che camminavano tra 101 e 124 minuti al giorno avevano un rischio minore del 23% rispetto a chi camminava meno di 78 minuti al giorno. Anche il ritmo, moderato o veloce, contava, ma la riduzione del rischio dovuta all'intensità della camminata non era così evidente rispetto a quella legata al tempo. "Questa è una scoperta importante perché camminare è un'attività semplice, a basso costo e accessibile che può essere ampiamente promossa per ridurre il peso della lombalgia", spiega l'autore dello studio Rayane Haddadj, MS, dottorando nel dipartimento di sanità pubblica e infermieristica presso l'Università norvegese di scienza e tecnologia.

Lo studio norvegese

Lo studio ha coinvolto 11.194 adulti residenti in Norvegia, di età media di 55 anni e che non soffrivano di lombalgia cronica. Per monitorare il tempo d’attività e l’intensità, hanno indossato un accelerometro, che ha fornito "dati più solidi e dettagliati sul comportamento di camminata rispetto ai questionari auto-somministrati", sottolinea Haddadj. I ricercatori hanno raccolto i dati sulla camminata dal 2017 al 2019, e hanno effettuato un follow-up dal 2021 al 2023, chiedendo ai partecipanti se avessero avvertito "dolore o rigidità" cronici nella parte bassa della schiena.

Importanti risultati

Camminare meno di 78 minuti al giorno è stato considerato il rischio di base per la lombalgia cronica. Da lì, i ricercatori hanno scoperto che camminare tra 78 e 100 minuti al giorno era associato a un rischio inferiore del 13%; farlo tra 101 e 124 minuti riduceva il rischio del 23%; e proseguire oltre 125 minuti abbassava ulteriormente il rischio del 24%. Haddadj e il suo team hanno anche scoperto che camminare a intensità moderata o sostenuta - almeno 4,1 chilometri all'ora - riduceva il rischio di lombalgia cronica fino al 18%.

Alcune limitazioni della ricerca

Altre ricerche hanno già evidenziato questo legame tra il camminare e la riduzione il dolore, compreso uno studio dell'anno scorso che ha scoperto che camminare può allungare il numero di giorni tra gli episodi di lombalgia. Tuttavia, anche questo nuovo studio presenta delle limitazioni. Prima tra tutte, l’essere stato condotto su adulti norvegesi, notoriamente più attivi della media della popolazione mondiale. Questo potrebbe rendere impossibile generalizzare o applicare a popoli diversi i suoi risultati.

Perché il camminare previene il dolore cronico

Camminare, innanzitutto, promuove la mobilità e riduce la rigidità. Stimola i muscoli creando un'estensione della parte inferiore della colonna vertebrale che attiva i glutei, gli stabilizzatori della colonna vertebrale e il core e allenta la fascia, ovvero gli strati di tessuto tra muscoli, tendini e legamenti. Questo riduce la rigidità e supporta l'ampiezza di movimento delle articolazioni. Più flessibilità e mobilità dei tessuti si hanno, minore sarà la rigidità e il dolore che si sviluppano

Camminare poi, fa anche bene alla circolazione sanguigna. Il movimento ritmico porta sangue ossigenato alla schiena, riducendo l'infiammazione. Infine, facendo bruciare calorie, aiuta a controllare il peso. Tutti questi fattori, sottolineano i ricercatori, determinano la capacità del camminare di ridurre lo stress sulla parte bassa della schiena.

L’importanza della componente mentale

L'esercizio fisico stimola il rilascio di endorfine e dopamina, due neurotrasmettitori che migliorano l'umore e la sensazione di benessere. Questo può aiutare a ridurre lo stress psicologico associato ai sintomi del mal di schiena.

Come camminare di più

Secondo questo nuovo studio, gli adulti dovrebbero cercare di camminare più di 100 minuti al giorno per una riduzione significativa del rischio di lombalgia cronica. Questo può sembrare non fattibile ma, come spiegano gli esperti, quello che conta è il tempo totale giornaliero. Quindi, si potrebbe “arrivare a 100 minuti facendo più passeggiate brevi durante il giorno e probabilmente ottenere benefici molto simili".