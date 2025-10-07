Cos’è il botulismo infantile: sintomi e cause più comuni. Cosa evitare nel primo anno di vita

Scoperto a Bari un caso di botulismo infantile, una grave forma di intossicazione che colpisce nel primo anno di vita dei bambini. A differenza del classico botulismo alimentare, quello infantile non è causato dall’ingestione di cibo contaminato, ma è dovuto alle tossine prodotte da microrganismi che trovano terreni fertile lume intestinale dei lattante dove, a causa della flora batterica non ancora completamente formata, possono germinare, moltiplicarsi e produrre la tossina letale. Ecco cos’è e come proteggere i propri figli dal botulismo infantile.

“Il botulismo infantile è una forma di intossicazione dovuta alla produzione di una tossina nel lume intestinale di lattanti con età inferiore ad un anno. È dovuta all'azione di tossine prodotte da particolari microrganismi chiamati Clostridi, batteri che sono in grado di trasformarsi in spore”, spiegano gli infettivologi sul sito dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Una volta entrate in contatto con l’organismo dei bimbi, le spore dei batteri ‘clostridi’, i produttori di tossine botuliniche, possono produrre la tossina all’interno dell’intestino dei lattanti, che hanno una flora batterica non ancora matura e, quindi, in grado di combattere i batteri avversi in modo efficace. Non è quindi una malattia infettiva e non è contagiosa.

La tossina viene assorbita dalla mucosa e, attraverso il circolo sanguigno, raggiunge le terminazioni nervose periferiche, bloccando il rilascio dell'acetilcolina, un neurotrasmettitore fondamentale per la trasmissione degli impulsi nervosi. Ed è a questo punto che inizia la “paralisi flaccida simmetrica discendente”, il sintomo neurologico tipico del botulismo che interrompe la comunicazione tra i nervi e i muscoli, provocando una perdita del tono muscolare che inizia solitamente dalla testa e scende verso le gambe.

Le spore del botulino possono essere inalate o ingerite dai bambini molto piccoli e sopravvivere in letargo fino a quando non trovano le condizioni fertili per svilupparsi. L’intestino dei bambini in allattamento è particolarmente favorevole e qui sono in grado di germinare, tornando nuovamente vitali.

“Dopo germinazione delle spore – si legge sul sito del Bambino Gesù – i batteri riprendono a produrre la tossina che viene assorbita e si diffonde attraverso il sangue nell'organismo, provocando i segni tipici del botulismo, ovvero il blocco della trasmissione degli impulsi dai nervi ai muscoli”.

Nella forma più comune in Italia, le spore vengono di solito ingerite attraverso il cibo – tra cui il miele, come nel caso del bimbo di Bari – ma anche l'acqua e il suolo possono contenere spore che potrebbero anche essere veicolate dalla polvere domestiche e quindi inalate.

Il botulismo infantile si può verificare tra la prima settimana di vita e l'anno, ma nel 95% dei casi si verifica nei primi 6 mesi di vita. “Non si sa perché si sviluppa in alcuni lattanti e non in altri, magari esposti allo stesso rischio. Anche l'esatta frequenza non è nota, perché spesso la malattia non viene diagnosticata”, sottolineano dal Bambino Gesù.

Con un’incidenza di 0,2 casi per 100.000 nati vivi, l’Italia è il Paese europeo con il numero più alto di casi. Ma potrebbe essere dovuto non ad un rischio più elevato di contrarre la malattia, ma per la capacità di intercettare e diagnosticare i bambini affetti da botulino, grazie all’esistenza del Centro Nazionale di Riferimento per il botulismo, fondato nel 1988 presso l'Istituto Superiore di Sanità, e dalla preparazione dei medici delle strutture pediatriche specializzate.

L’incubazione del botulismo infantile può variare da da 3 a 30 giorni dall'esposizione alle spore, ma dipende molto dalla quantità assorbita dai bambini. Il quadro clinico può variare da forme che quasi non presentano sintomi ad episodi acuti che possono provocare il decesso del piccolo, come in molti casi di morte in culla.

Tra i sintomi più comuni ci sono la stitichezza e la paralisi progressiva dei muscoli, a partire dalla testa fino al tronco e gli arti anche in assenza di febbre. Esistono, secondo gli esperti, alcuni campanelli d’allarme che potrebbero fare pensare al rischio della malattia. Ad esempio un pianto flebile del bambino, la perdita di controllo della testa, la diminuzione dei movimenti oculari fino alla difficoltà a mantenere gli occhi aperti. In molti casi, i bambini hanno difficoltà ad alimentarsi per scarsa suzione e difficile deglutizione. Gli ultimi sintomi a manifestarsi sono la riduzione della capacità di muoversi e la perdita dei riflessi tendinei.

“Il miele può contenere spore del botulino ed è probabile, in questo caso, che sia stato il fattore che ha provocato l'intossicazione”, spiega Danny Sivo, direttore sanitario dell'Azienda ospedaliero universitaria Policlinico di Bari. “Nei bambini molto piccoli queste spore possono svilupparsi nell'intestino e diventare pericolose, diversamente da quanto avviene nell'adulto. Per questo motivo si raccomanda sempre di non dare miele ai bambini sotto l'anno di vita”.

Pe prevenire il rischio di un'intossicazione da botulino, gli esperti consigliano ai genitori di evitare il miele durante il primo anno di vita del bambino e gli ambienti molto polverosi, come luoghi in ristrutturazione. In caso di dubbi o segnali sospetti, è importante contattare tempestivamente il pediatra, soprattutto quando il bimbo fa fatica a succhiare il latte e a deglutire, oppure quando la debolezza muscolare si aggrava tanto da rendere il pianto flebile e causa una stitichezza persistente per via della peristalsi ridotta.