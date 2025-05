Migliaia di bambini ingeriscono i magneti dei giocattoli in casa o a scuola. I rischi messi a fuoco da uno studio

Migliaia di bambini ingoiano i piccoli magneti trovati per casa o all’asilo, contenuti nei giocattoli o negli oggetti di uso quotidiano. Un vero pericolo per la salute, soprattutto quando ne vengono ingoiati più di uno: in molti casi, i piccoli hanno accusato ostruzioni e torsioni intestinali, perforazioni e fistole. Costringe a interventi chirurgici invasivi.

Succede ovunque nel mondo, basta un attimo di distrazione di genitori, nonni o tate per fare finire le calamite nello stomaco dei bebè. Ora una ricerca accende i riflettori sul problema, dopo avere studiato i rapporto sanitari di 23 Paesi nel mondo.

I casi sono “migliaia in tutto il mondo” e continuano ad essere tanti nonostante l'inasprimento delle normative. È quanto emerge da una revisione delle evidenze disponibili, pubblicata online sulla rivista 'Injury Prevention'. A rischio i bambini sotto i 4 anni. Ecco cosa dice il rapporto.

Bimbi sottoposti a operazioni e procedure invasive

L'ingestione di piccoli “magneti ad alta potenza” è un problema significativo in tutto il mondo, soprattutto tra i bambini di età inferiore ai 4 anni, sottolineano i ricercatori, perché si trovano in diversi articoli per la casa. L'identikit: sono soprattutto maschi tra i 2 e gli 8 anni che vivono in città.

Sebbene ingoiare uno di questi magneti non sia solitamente problematico, ingerirne diversi o in combinazione con un oggetto metallico può causare gravi danni, spiegano gli esperti, rendendo spesso necessario un intervento chirurgico o altre procedure invasive.

Cosa è emerso dallo studio

Gli autori del lavoro invitano a rafforzare ulteriormente le restrizioni e a utilizzare prove più solide per orientare meglio le policy. E, nel tentativo di costruire una base di evidenze da utilizzare a questo scopo, hanno confrontato i rapporti globali sull'ingestione di magneti da parte dei bambini e le attuali normative di Paesi di tutto il mondo. Per ottenere dati hanno setacciato i database internazionali alla ricerca di studi pertinenti pubblicati tra il 2002 e il 2024 sulla frequenza e le conseguenze mediche dell'ingestione di magneti nei bambini e ragazzi, dalla nascita fino all'età di 18 anni.

Da una raccolta iniziale di 2.998 articoli, 96 studi idonei sono stati inclusi nella revisione. Da ogni studio sono state estratte informazioni sul volume dei casi, sui dati demografici dei bambini interessati e sugli interventi richiesti.

È stata inoltre effettuata una ricerca online completa sulle politiche relative alla produzione, alla vendita e all'uso dei magneti in ciascun Paese, attingendo alle informazioni provenienti da siti web governativi, articoli di giornale o altre descrizioni di policy che potevano essere tradotte in inglese o spagnolo.

I numeri più alti: dagli Usa all’Europa

La maggior parte degli studi pubblicati proviene dall'Asia e dal Medio Oriente (44 studi), dal Nord America, incluso Messico (28), e dall'Europa (11), più una manciata da Cile, Australia, Egitto e Tunisia, rappresentativi solo del 23% dei Paesi del mondo. Il numero di casi segnalati in uno studio variava fino a quota 23.756.

Nel complesso, gli Usa hanno segnalato il numero più elevato di casi, probabilmente per via anche dell'ampiezza dei loro sistemi di segnalazione, suggeriscono i ricercatori.

Un totale di 47 segnalazioni di casi singoli provenivano da 23 Paesi diversi.

Studi sequenziali condotti in diverse realtà, tra cui Cina e Stati Uniti, hanno documentato un aumento dell'incidenza nel tempo. I maschi rappresentavano tra il 20% e l'86% dei casi di ingestione di magneti, mentre l'età media complessiva variava tra i 2 e gli 8 anni.

Chi sono i bambini più a rischio e quali i pericoli

I casi sono stati più numerosi nelle città che nelle comunità rurali e la maggior parte dei bambini ha trovato i magneti o oggetti che li contenevano in casa, all'asilo nido e alla scuola materna, nei giocattoli e nelle forniture scolastiche e d'ufficio.

Una percentuale significativa ha richiesto il ricovero ospedaliero, interventi chirurgici o altri interventi medici. Sono stati riscontrati magneti in tutte le parti dell'intestino e le lesioni documentate includevano ostruzione, torsione intestinale (volvolo), perforazione, fistole e ascessi.

Servono nuove policy per chi produce e vende

Quello che preoccupa è che in diversi Paesi è stato segnalato un aumento del numero di casi nel tempo. Ma ciò potrebbe indicare un aumento reale o un miglioramento dell'accuratezza delle segnalazioni, precisano i ricercatori. Il marketing, il costo e la disponibilità dei magneti potrebbero spiegare questi aumenti, così come i cambiamenti nelle normative industriali e governative, aggiungono.

"Qualunque sia la ragione, è chiaro che il problema dell'ingestione di magneti da parte dei bambini resta un problema in tutto il mondo”, sottolineano. Sono state trovate online solo 10 policy sul tema: 2 da Canada e Stati Uniti; 3 da Unione Europea, Regno Unito e Francia; una rispettivamente da Emirati Arabi Uniti, Taiwan, Giappone, Australia e Nuova Zelanda. Queste policy variavano nell'intento e nella formulazione. Alcune vietavano completamente i magneti di piccole dimensioni (Emirati Arabi Uniti, Nuova Zelanda e Regno Unito).

“L'ingestione in età pediatrica è un problema internazionale”

Altre limitavano la potenza dei magneti, richiedevano un'etichettatura più rigorosa o una combinazione delle due. I divieti sono stati associati a un numero inferiore di casi. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno introdotto delle normative nel 2014, poi revocate nel 2016, dopodiché il numero di nuovi casi è aumentato del 444%.

Nel 2022 sono stati adottati nuovi standard di sicurezza, che però non si applicano ai giocattoli commercializzati per i minori di 14 anni, la fascia demografica più a rischio, affermano i ricercatori. I dati, concludono gli esperti, "dimostrano che l'ingestione di magneti in età pediatrica è un problema internazionale che deve essere affrontato. Ogni area geografica ha una diversa disponibilità di prodotti e diversi tipi di restrizioni in vigore, eppure il problema rimane lo stesso: se i magneti sono accessibili ai bambini, alcuni di loro li ingeriranno inevitabilmente, con un'ampia gamma di gravi conseguenze".