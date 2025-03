Aviaria, gli anziani potrebbero essere immuni: i dati inaspettati dei ricercatori americani

Gli anziani potrebbero essere immuni all’aviaria. Lo dice un nuovo studio condotti dai ricercatori della Pennsylvania (Usa) pubblicato sulla rivista scientifica Nature Medicine. I dati mostrano come una precedente esposizione a uno specifico tipo di virus influenzale stagionale promuova un’immunità cross-reattiva contro il virus H5N1, responsabile dell’aviaria.

Con più di 20 nuovi focolai negli allevamenti di pollame dall’inizio del 2025, l’influenza aviaria continua a diffondersi anche nel nostro paese. Sebbene il rischio di trasmissione del virus all’uomo, la cosiddetta zoonosi, sia un evento estremamente raro e in Italia non sia stato registrato nessun caso (come, invece, è successo in altri paesi, tra cui Stati Uniti e Gran Bretagna), è innegabile che la preoccupazione cresce.

La nuova scoperta

Ecco cosa dice lo studio condotto dai ricercatori della ‘Perelman School of Medicine’ presso l'University of Pennsylvania, negli Stati Uniti, che, pubblicato sulla rivista scientifica Nature Medicine. I ricercatori hanno scoperto che gli anziani esposti ai virus dell'influenza stagionale circolanti prima del 1968 avevano maggiori probabilità di avere anticorpi che si legano al virus dell'influenza aviaria H5N1.

I risultati dello studio suggeriscono quindi che a trarre i maggiori benefici dai vaccini H5N1 (anche quelli non specificamente pensati per l'attuale ceppo circolante negli uccelli e nei bovini), sarebbero gli adulti più giovani e i bambini.

“Sappiamo che le esposizioni all'influenza nella prima infanzia possono suscitare risposte immunitarie che durano tutta la vita - afferma l'autore senior dello studio Scott Hensley, PhD e professore di microbiologia - abbiamo scoperto che le risposte anticorpali innescate dai virus H1N1 e H3N2 decenni prima possono reagire in modo incrociato ai virus aviari H5N1 in circolazione oggi. La maggior parte di questi anticorpi cross-reattivi non può prevenire le infezioni, ma probabilmente è in grado di limitare la malattia se dovesse esserci una pandemia di H5N1”.

Un virus in rapida evoluzione

I virus H5N1 circolano negli uccelli da molti anni, ma una variante chiamata virus clade 2.3.4.4b H5N1, più di recente si è diffusa tra i bovini. Questo attuale ceppo H5N1 non si lega bene ai recettori nelle vie aeree superiori umane, ma una circolazione diffusa nei mammiferi potrebbe portare a mutazioni che potrebbero permettere al virus a infettare le cellule delle vie aeree dell’uomo e ad aumentare la trasmissione. Se questo si verificasse, l'H5N1 potrebbe potenzialmente iniziare a diffondersi da uomo a uomo.

Potenziale protezione dal virus

I virus dell'influenza sono ricoperti da due proteine a forma di lecca-lecca chiamate emoagglutinina e neuraminidasi, che danno loro anche il nome, ad esempio, H5N1. Sono loro a permettere al virus di attaccarsi alle cellule avviando il processo di infezione. Gli attuali vaccini antinfluenzali sviluppano anticorpi che riconoscono le proteine dell’emoagglutinina e impediscono loro di infettare le cellule. La "testa” a forma di lecca-lecca dell'emoagglutinina evolve rapidamente, mentre il "bastoncino” del lecca-lecca, chiamato gambo, non muta allo stesso ritmo.

I ricercatori hanno testato i campioni di sangue di oltre 150 persone nate tra il 1927 e il 2016 per gli anticorpi che prendono di mira le proteine del gambo di diversi virus influenzali, tra cui l'H5N1, e hanno scoperto che adulti più anziani, nati prima del 1968, che probabilmente erano stati esposti per la prima volta all'H1N1 o all'H2N2 durante l'infanzia, avevano livelli più elevati di anticorpi che potevano legarsi al gambo del virus H5N1. Inoltre, hanno osservato che l'anno di nascita della persona era strettamente collegato alla quantità di anticorpi anti-H5N1 presenti nel sangue. I bambini piccoli che non erano stati esposti ai virus influenzali stagionali possedevano bassi livelli di anticorpi che potevano combattere l'H5N1.

I vaccini esistenti sono efficaci?

Per determinare come le persone di età differente rispondono alle vaccinazioni contro l'H5N1, i ricercatori hanno esaminato i campioni di sangue di un gruppo di persone nate tra il 1918 e il 2003, prima e dopo essere state vaccinate con un vaccino H5N1 del 2004, che non corrispondeva perfettamente al virus H5N1 attualmente in circolazione. In linea con i risultati iniziali dello studio, gli anziani avevano quantità maggiori di anticorpi che potevano legarsi ai gambi H5 prima della vaccinazione.

Dopo la vaccinazione, gli anticorpi dei gambi H5 sono aumentati leggermente negli anziani, ma sono aumentati significativamente nei bambini. Questi anticorpi si sono legati sia al virus H5N1 del 2004 sia alla sua variante attuale.

“In caso di pandemia di H5N1- spiega Hensley - tutte le fasce d'età saranno probabilmente altamente suscettibili al virus, ma è possibile che il tasso di malattia più elevato si verifichi nei bambini. Se così fosse, dovrebbero essere considerati prioritari nelle vaccinazioni contro l'H5N1".