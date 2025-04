Asma grave nei bambini, con la ‘medicina di precisione’ risultati mai ottenuti prima

La bella stagione bussa alle porte. I bambini inizieranno a popolare parchi e giardini. L’esposizione alla luce solare ha indiscutibilmente effetti salutari per l’organismo - basti pensare alla produzione della vitamina D - anche nell’età pediatrica. Tuttavia, è fondamentale esporsi al sole in modo prudente, sia per gli adulti, ma soprattutto per i più piccoli, perché i danni provocati possono influire sulla loro salute anche da grandi.

La 'World Health Academy of Dermatology and Pediatrics' (WHAD&P) ha riunito a Roma un panel di esperti dermatologi e pediatri internazionali, per fare chiarezza sulla fotoprotezione pediatrica ed ha realizzato un documento condiviso 'Linee di indirizzo per la fotoprotezione in età pediatrica' che, sulla base delle più recenti evidenze scientifiche, presenta un approccio globale, con gli stili di vita da seguire e i filtri da usare, per garantire efficacia e sicurezza. Fondamentale, per stilare queste buone regole, anche il contributo della FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri.

Via libera al divertimento, alla piscina, al sole e al mare: ma facendo tesoro dei consigli degli esperti. Bastano pochi, semplici, accorgimenti per godere appieno degli effetti positivi di una vita attiva e all’aria aperta, senza conseguenze sulla salute.

“Queste linee di indirizzo rappresentano il contributo che la WHAD&P intende offrire alla comunità medico-scientifica affinché insieme si possano proporre linee guida comuni per una fotoprotezione efficace e sicura nell’età pediatrica”, afferma il professor Fabio Arcangeli, Presidente WHAD&P. “Una recente indagine del Gruppo Fotoprotezione della FIMP ha evidenziato come la conoscenza in merito ai rischi dell’esposizione solare, dell’uso dei filtri solari e delle misure più adeguate per una fotoprotezione sicura sia ancora molto approssimativa, sia fra i pediatri di famiglia, che fra le famiglie dei loro assistiti. Per questo occorre intensificare l’opera di informazione e proporre campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani, per evitare esposizioni incongrue alla luce solare e per evitare l’uso dei lettini abbronzanti”.