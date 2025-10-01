Segnali di Alzheimer precoce: come riconoscerli

L’Alzheimer è la forma più comune di demenza e colpisce milioni di persone nel mondo. Non riguarda solo la memoria in età avanzata: in alcuni casi i sintomi possono comparire anche fra i 40 e i 50 anni, configurando quello che viene chiamato Alzheimer precoce.

Riconoscere i segnali di Alzheimer precoce è fondamentale per rivolgersi tempestivamente a un medico, ottenere una diagnosi accurata e intraprendere strategie di supporto.

Memoria e attenzione: i primi cambiamenti

Uno dei campanelli d’allarme più frequenti riguarda la memoria a breve termine. Dimenticare un appuntamento o una conversazione capita a tutti, ma quando questi episodi diventano ripetuti e interferiscono con la vita quotidiana non si tratta più di semplici distrazioni.

Nell’Alzheimer precoce a essere intaccata, di frequente, è la memoria d’uso, che governa i gesti abituali di ogni giorno. Così può accadere di smarrirsi lungo un percorso familiare, oppure è possibile che ci si confonda, ripetutamente, nei passaggi di un’azione che di solito ben nota.

Si tratta di una condizione che la scrittrice Lisa Genova ha raccontato con grande intensità nel romanzo “Still Alice”: la protagonista, docente universitaria, si accorge proprio all’inizio di smarrirsi in quartieri che conosce da anni, un dettaglio che diventa il primo segnale del cambiamento in corso. Sono piccoli indizi che intaccano la quotidianità e che, se osservati con attenzione, possono indicare la presenza di un disturbo da indagare con uno specialista. Anche la difficoltà a mantenere l’attenzione o a portare a termine attività abituali può rappresentare un segnale precoce.

Ricerca sull'Alzheimer negli Usa

Linguaggio e orientamento

L’Alzheimer può manifestarsi con difficoltà nel linguaggio: chi ne soffre fatica a trovare le parole giuste, a seguire una conversazione o a comprendere testi semplici. Oppure può accadere, proprio nel bel mezzo di un discorso, di non saper più come proseguire e avere la mente vuota: non è l’evento casuale a cui prestare attenzione, bensì quando la condizione tende a ripetersi, generando un senso di ansia e confusione.

Possono comparire problemi di orientamento nello spazio e nel tempo, per esempio confondere le date o non ricordare dove ci si trovi. Studi pubblicati su The Lancet Neurology hanno evidenziato che le alterazioni precoci nelle aree cerebrali legate al linguaggio e all’orientamento sono spesso associate alle prime fasi della malattia.

Cambiamenti nelle abitudini e nel comportamento

Oltre alla memoria e al linguaggio, l’Alzheimer precoce può alterare la capacità di svolgere attività quotidiane come gestire le finanze, cucinare o organizzare compiti complessi. Spesso emergono anche cambiamenti nel comportamento e nella personalità: apatia, irritabilità, ritiro sociale o perdita di iniziativa.

Ricercatori dell’Università di Cambridge hanno osservato che tali variazioni possono comparire anni prima della diagnosi ufficiale, anticipando i disturbi cognitivi più evidenti.

Diagnosi e importanza della prevenzione

Non tutti i segnali indicano Alzheimer: anche stress, depressione o carenze nutrizionali possono causare sintomi simili. La diagnosi spetta solo a uno specialista, che potrà prescrivere test cognitivi, esami neurologici e indagini di imaging cerebrale.

Individuare precocemente un disturbo permette di intraprendere strategie terapeutiche mirate, rallentando la progressione dei sintomi e migliorando la qualità della vita. Ciò che è fondamentale è affrontare la questione, senza rimandare e senza isolarsi. Anzi, trovare un supporto condividendo con la famiglia o gli amici può contribuire a creare una base di fiducia in cui sentirsi accolti. Evitare di portare solo sulle proprie spalle il peso delle preoccupazioni è fondamentale.

Alzheimer precoce: quando insorge

L’Alzheimer è considerato “precoce” quando i sintomi si manifestano prima dei 65 anni. In rari casi, però, la malattia può comparire già intorno ai 40-50 anni. Secondo l’Alzheimer’s Association, circa il 5-6% di tutti i casi riguarda forme precoci: potrebbero essere in gioco questioni ereditarie, ma anche fattori ambientali, al momento ancora in fase di studio. I sintomi sono simili a quelli dell’Alzheimer tipico: difficoltà di memoria, linguaggio, orientamento e cambiamenti nel comportamento, ma possono comparire in modo più rapido e con un impatto significativo sulla vita lavorativa e familiare.

A chi rivolgersi per la diagnosi

Se compaiono segnali sospetti — perdita di memoria insolita, difficoltà di linguaggio, cambiamenti comportamentali improvvisi — il primo passo è rivolgersi al medico di base, che potrà indirizzare verso un neurologo o un centro specializzato per i disturbi cognitivi e le demenze (CDCD), presenti in molte strutture ospedaliere italiane.

Nei centri specializzati è possibile effettuare test cognitivi, esami neurologici e indagini come la risonanza magnetica o la PET, che aiuteranno a indagare in profondità l’origine dei disturbi.

Il ruolo dei familiari

Per chi vive accanto a una persona con Alzheimer precoce, il sostegno della famiglia diventa fondamentale. La malattia, soprattutto se insorge in età lavorativa e con figli ancora piccoli, può avere un impatto forte e improvviso sulla vita quotidiana.

È importante osservare i segnali senza minimizzarli, incoraggiando la persona a rivolgersi a uno specialista e a intraprendere un percorso diagnostico chiaro. Allo stesso tempo è utile creare una rete di supporto che includa non solo i parenti più stretti, ma anche amici, psicologi e associazioni dedicate come la Federazione Alzheimer Italia o l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA), che offrono consulenza, servizi e gruppi di sostegno.

Anche le attività quotidiane possono diventare un terreno prezioso di cura: mantenere una routine regolare, proporre momenti semplici ma gratificanti come passeggiate, ascolto di musica o lettura condivisa, e valorizzare i gesti di autonomia rafforza la qualità della vita.

Allo stesso tempo, è essenziale che i caregiver non trascurino se stessi. Prendersi cura di una persona con Alzheimer è un impegno intenso e spesso logorante, per questo partecipare a gruppi di auto-aiuto o chiedere sostegno professionale rappresenta un passo importante per preservare l’equilibrio dell’intera famiglia.

I segnali di Alzheimer precoce non vanno ignorati. Cambiamenti apparentemente piccoli nella memoria, nel linguaggio o nelle abitudini possono essere spie importanti di un processo in corso. Rivolgersi a un medico di fronte a questi campanelli d’allarme è il primo passo per ricevere il supporto necessario e affrontare la malattia con strumenti adeguati.