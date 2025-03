Scoprire l'Alzheimer con un esame del sangue: ora è possibile. E misura anche la gravità

Un semplice esame del sangue può scoprire l'Alzheimer e addirittura capire il grado di progressione di questa malattia neurodegenerativa. I ricercatori hanno scoperto che i livelli di una proteina chiamata Mtbr-tau243 nel sangue riflettono accuratamente la quantità di accumulo di tau tossica nel cervello, che alla lunga portano alle placche cerebrali che causano l’Alzheimer.

È la novità che arriva da studio condotto dai ricercatori della Washington University School of Medicine (St. Louis) e della Lund University (Svezia), i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista 'Nature Medicine'.

Il team ha sviluppato una nuova tecnica per misurare i livelli di questa proteina nelsangue. “Questo esame del sangue identifica chiaramente gli ammassi di tau dell'Alzheimer, che rappresentano il nostro miglior biomarcatore per misurare i sintomi dell'Alzheimer e la demenza", afferma Randall J. Bateman, coautore senior dello studio e professore presso l'Universita' di Washington.

Perché si sviluppa Alzheimer: il ruolo della proteina tau

L'Alzheimer comporta l'accumulo di una proteina chiamata amiloide in placche nel cervello, seguito anni dopo dallo sviluppo di grovigli di proteina tau. I sintomi cognitivi si manifestano quando i grovigli di tau diventano rilevabili e peggiorano man mano che i grovigli si diffondono.

Nel nuovo studio, il team Usa-Svezia ha scoperto che i livelli della proteina Mtbr-tau243 nel sangue indicano anche la quantità di accumulo di tau tossica nel cervello. Più sono alti e più la malattia sta procedendo.

Il ‘gold standard’ per determinare lo stadio della malattia di Alzheimer è la tomografia a emissione di positroni (Pet), ma questa tecnologia è molto costosa e viene utilizzata solo nei centri di ricerca. In uno studio precedente, i ricercatori hanno dimostrato che i livelli di MTBR-tau243 nel liquido cerebrospinale sono strettamente correlati agli ammassi di tau nel cervello. In questo nuovo studio gli scienziati hanno ottenuto gli stessi risultati negli esami del sangue, che sono molto più facili da eseguire.

Cosa succede oggi: gli esami disponibili

Attualmente sono disponibili diversi esami del sangue in grado di rilevare la malattia di Alzheimer, tra cui due basati su una tecnologia concessa in licenza dall'Università di Washington. Questi test possono diagnosticare la malattia nelle persone con sintomi cognitivi, ma non indicano lo stadio clinico dei sintomi della malattia, come ad esempio il grado di compromissione del pensiero o della memoria.

Le attuali terapie per l'Alzheimer sono più efficaci nelle fasi iniziali della malattia, quindi avere un metodo relativamente semplice e affidabile per valutare lo stadio di progressione della malattia potrebbe aiutare i medici a stabilire quali pazienti potrebbero trarre beneficio dal trattamento farmacologico e in quale misura. Inoltre, il nuovo test può anche aiutare a stabilire se i sintomi di una persona siano probabilmente dovuti all'Alzheimer piuttosto che a un'altra causa.

Cosa cambia col nuovo test del sangue

Per riuscire a raggiungere lo scopo i ricercatori hanno sviluppato una nuova tecnica per misurare i livelli di Mtbr-tau243 nel sangue e li hanno confrontati con il numero di grovigli di tau nel cervello, misurati tramite scansioni cerebrali. I ricercatori hanno testato il metodo sui dati di due coorti (un’unità di misura) che rappresentano sia la fase presintomaticache quella sintomatica tardiva, quando i pazienti sviluppano la demenza.

Analizzando i livelli ematici di Mtbr-tau243 in un gruppo di persone con deficit cognitivo, gli studiosi sono stati in grado di distinguere tra persone con malattia di Alzheimer in fase iniziale o avanzata e di separare i due gruppi di pazienti affetti da Alzheimer da quelli i cui sintomi erano causati da cause diverse dalla malattia.

Sintomi cognitivi e avanzamento della malattia

La tecnologia alla base del test del sangue per la proteina tau è stata concessa in licenza da C2N Diagnostics, la società spin-off dell'Università di Washington che ha sviluppato il test del sangue per l'amiloide.

"Penso che utilizzeremo p-tau217 nel sangue per diagnosticare la malattia di Alzheimer, ma Mtbr-tau243 sarà un complemento molto prezioso sia in ambito clinico che negli studi di ricerca", afferma Hansson. "Quando entrambi i biomarcatori sono positivi, la probabilità che l'Alzheimer sia la causa sottostante dei sintomi cognitivi di una persona aumenta in modo significativo, rispetto a quando solo p-tau217 è anomalo. Questa distinzione è fondamentale per selezionare il trattamento più appropriato per ogni paziente", conclude.