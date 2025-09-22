L’allattamento dopo un tumore al seno è sicuro per mamma e bambino? La risposta degli oncologi

Per molte donne colpite da un tumore al seno la maternità è un tema delicato, spesso circondato da dubbi e paure. In particolare, la domanda che in tante di loro si pongono è: “Posso allattare senza correre rischi per la mia salute e per quella del bambino?”.

Oggi arriva una doppia risposta affermativa da due studi pubblicati su riviste scientifiche di assoluta affidabilità: il Journal of Clinical Oncology e il Journal of the National Cancer Institute. Entrambi i lavori, ai quali ha partecipato in misura importante il dottor Fedro Peccatori, direttore dell’Unità Fertilità e Procreazione dell’Istituto Europeo di Oncologia (Ieo), giungono alla medesima conclusione: allattare dopo un tumore al seno è possibile e non aumenta il rischio di recidiva della malattia. In entrambi i lavori figura

Due ricerche, nessuna preclusione all’allattamento

Lo studio presentato sul Journal of the National Cancer Institute è un’analisi retrospettiva condotta su un gruppo di 4.372 donne operate di tumore al seno e portatrici di una mutazione genetica BRCA1 o BRCA2. I dati, raccolti in 78 centri sparsi in tutto il mondo, hanno dimostrato che l’allattamento non comporta un aumento del rischio di recidive, né locali né nel seno controlaterale. Un risultato che, secondo i ricercatori, permette di conciliare in piena sicurezza i bisogni oncologici della mamma con quelli di nutrimento del neonato.

L’altra ricerca si è invece basato su dati provenienti dallo Studio Positive, che a livello internazionale esamina da anni la maternità nelle pazienti operate per tumore al seno ormono-responsivo, la tipologia più diffusa in assoluto. In passato, sempre basandosi sullo Studio Positive, era già stato dimostrato che una donna può sospendere temporaneamente la terapia endocrina adiuvante per cercare una gravidanza senza aumentare il rischio di recidiva.

Il nuovo approfondimento si è concentrato sul tema dell’allattamento, finora meno studiato e spesso fonte di timori, soprattutto per il ruolo di ormoni come prolattina e ossitocina. L’analisi ha coinvolto oltre 300 partecipanti, delle quali più del 60% ha allattato, in metà dei casi per più di quattro mesi. Il tasso di recidive a due anni è risultato pari a circa il 3%, identico tra chi ha allattato e chi no.

Un altro dato interessante riguarda la chirurgia: l’allattamento è risultato più frequente nelle donne che avevano subito una quadrantectomia (intervento conservativo in caso di tumore al seno), meno tra chi era stata sottoposta a mastectomia (in cui è invece prevista l’asportazione della mammella). Segnale, quest’ultimo, che la percezione corporea influisce sulle scelte della neo-mamma rispetto all’esperienza dell’allattamento.

Va bene anche allattare con una sola mammella

“Queste scoperte lanciano alle donne un messaggio chiaro: chi lo desidera può allattare senza paura di compromettere i risultati della terapia oncologica”, ha dichiarato il dottor Fedro Peccatori. “È anche importante sapere che l’allattamento con una sola mammella non è meno efficace: la produzione di latte dipende dalla frequenza con cui il neonato si attacca, non dal numero di seni funzionanti”.

Il ricercatore italiano ha quindi annunciato che “la prossima sfida sarà aiutare le donne a superare l’impatto psicologico della mastectomia, che spesso segna profondamente la percezione del proprio corpo”.

Già ora questi due studi segnano comunque una tappa fondamentale per la maternità dopo le terapie per un tumore al seno: l’allattamento è sicuro, sia per la salute oncologica della donna che per il benessere del bambino. Una conferma scientifica che libera molte madri da paure e sensi di colpa, restituendo loro il diritto di vivere la maternità nella sua pienezza.