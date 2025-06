L’agopuntura entra in ospedale per contrastare il dolore cronico: il caso di Rimini

Per i pazienti affetti da dolore cronico e condizioni resistenti ai trattamenti farmacologici convenzionali arriva non soltanto una risposta, ma uno spazio deputato. In Emilia Romagna, precisamente a Rimini, è stato attivato il nuovo ambulatorio di Agopuntura all'Ospedale Infermi. Il centro si occuperà della presa in carico dei cittadini con cronicità, l'obiettivo è "integrare questa terapia nei percorsi di cura già esistenti, offrendo un'alternativa complementare e personalizzata per affrontare diverse patologie e migliorare il benessere generale".

L'attivazione del servizio, spiega l'Ausl Romagna, si inserisce nel percorso già attuato con successo in altre sedi, in coerenza con le indicazioni della giunta regionale e avvalorato dai nuovi Lea nazionali, i livelli essenziali di assistenza. L'ambulatorio sarà gestito da un team di medici esperti in agopuntura, diplomati in agopuntura e regolarmente iscritti alla sezione Agopuntura della Medicina complementare dell'Ordine dei Medici di Rimini.

Una domanda crescente

"La crescente domanda di pratiche terapeutiche complementari da parte dei pazienti affetti da dolore anche nel nostro territorio fa presumere che il progetto incontrerà il favore dell'utenza", spiega la referente del progetto Donatella Righetti. L'agopuntura, conferma, trova tra le principali indicazioni le patologie croniche e soprattutto diventa "un'opportunità di cura nei pazienti sottoposti a politerapia, dove spesso gli effetti terapeutici vengono condizionati da imponenti effetti collaterali e dove la presenza di plurime comorbidità può controindicare trattamenti della medicina convenzionale".

L'ospedale di Rimini, aggiunge la direttrice Francesca Raggi, "con questo nuovo servizio conferma il suo impegno nell'innovazione clinica e nella personalizzazione della cura, in linea con un approccio multidisciplinare e centrato sulla persona, mettendo al centro il benessere e la qualità della vita dei pazienti".

Quali patologie

L'agopuntura è una pratica di origine cinese con una storia antichissima, che sfrutta il beneficio apportato dalla stimolazione di alcuni punti energetici del corpo umano, svolta con l'utilizzo di aghi apposti. Con il trattamento si partecipa anche a un colloquio individuale con l'agopunturista, nel quale si pone l'attenzione sull'intero stile di vita del soggetto.

La tecnica è rivolta in particolare per emicrania e cefalea emicranica, cefalea muscolo-tensiva, lombalgia o lombosciatalgia ricorrente o cronica. È il medico di base o lo specialista a richiedere una visita in Terapia antalgica, nel corso della quale, sulla base della valutazione clinica, i medici potranno candidare i pazienti al trattamento di agopuntura e prenderli in carico direttamente.