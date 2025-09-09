Scuola ‘Senza Zaino’, un metodo educativo che mette al centro la comunità. I vantaggi per i bambini spiegati dalla maestra

In Italia c’è un problema che riguarda da vicino tutti noi: le competenze. Secondo l’ultima indagine Ocse Piaac, gli adulti tra i 16 e i 65 anni ottengono risultati inferiori alla media internazionale in literacy, numeracy e problem solving. Non solo: rispetto a dieci anni fa non abbiamo fatto progressi significativi, e il divario tra chi possiede competenze elevate e chi invece è rimasto indietro si è ampliato. Un dato allarmante, soprattutto se pensiamo che scuola e formazione dovrebbero rappresentare il motore per colmare questi squilibri. Se guardiamo fuori dai nostri confini, la Finlandia continua a primeggiare nei ranking internazionali con un modello educativo che punta su classi inclusive, attività pratiche, orari più brevi e un forte sostegno individuale. Un approccio capace di valorizzare la crescita armonica degli studenti e che, oltre a garantire migliori competenze, mette al centro benessere e motivazione. Anche sul nostro territorio, accanto al modello tradizionale, faticoso a rinnovarsi nonostante le molte riforme, cominciano a diffondersi esperienze alternative riconosciute e in diversi casi anche statali. Oltre al consolidato metodo Montessori, si fa strada il progetto Scuola senza Zaino, nato in Toscana nel 2002 e basato su tre valori fondanti: responsabilità, comunità e ospitalità. Una proposta che invita studenti e insegnanti a condividere la crescita in un clima di cooperazione, attenzione alle differenze e partecipazione attiva. Per capire meglio come funziona, abbiamo incontrato la docente Gilda Manenti, maestra nella scuola primaria "Senza Zaino" di Medolago dell'istituto comprensivo di Suisio, in provincia di Bergamo, laureata in Scienze della Formazione Primaria all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Attraverso le sue competenze abbiamo esplorato la vita quotidiana in classe e affrontato i dubbi più frequenti dei genitori.

Come funziona, nel pratico, la scuola senza zaino? Proviamo a raccontare una giornata tipo?

“Non è facile sintetizzare la scuola Senza Zaino in poche righe. Comincio con il dire che non si tratta di un metodo: ogni scuola Senza Zaino è diversa da un’altra perché immersa in contesti diversi, perché formata da comunità diverse, con bisogni e risorse differenti. Ciò che ci accomuna è l’idea culturale dell’Approccio Globale al Curricolo e i tre valori guida: la responsabilità, la comunità e l’ospitalità. Le giornate possono essere diverse tra una scuola e un’altra, ma anche all’interno della stessa scuola, ma sicuramente entrando in una scuola Senza Zaino potreste facilmente assistere a un’Agorà, un momento di condivisione, in cerchio, in cui alunni e insegnanti condividono il programma della giornata, oppure si raccontano e si confrontano su temi di interesse comune; potreste trovare alunni di una stessa classe impegnati a svolgere nello stesso tempo attività diverse, all’interno del medesimo ambiente o anche nelle postazioni nei corridoi e negli atrii della scuola; potreste incontrare genitori o membri della comunità del luogo che collaborano con i docenti nel prendersi cura degli spazi e dei materiali a disposizione”.

Come si diventa insegnanti in una "scuola senza zaino", quali percorsi formativi sono previsti?

“Gli insegnanti delle scuole Senza Zaino vengono reclutati esattamente come tutti i docenti di tutte le altre scuole statali. Quando un plesso o un istituto decide di intraprendere la strada per entrare a far parte della rete Senza Zaino, viene attivato un percorso di formazione iniziale prima e dei progetti di consolidamento poi, negli anni a seguire, tutti gestiti da docenti facenti parte del Gruppo dei Formatori della rete. Sicuramente la precarietà e il continuo susseguirsi di anno in anno di figure diverse sui medesimi incarichi non è di aiuto, ma per i nuovi arrivati vengono attivati ogni anno corsi di on-boarding, in cui si trasmettono le basi del modello. Sicuramente nel momento in cui si entra a far parte del corpo docente di una scuola Senza Zaino, si è invitati ad assumere un atteggiamento di ricerca, formazione e auto-formazione e a collaborare con i colleghi e le colleghe per crescere professionalmente insieme, giorno dopo giorno”.

Proviamo a mettere insieme i principali di dubbi di alcuni genitori che, se da un lato sono interessati all'idea di un approccio scolastico differente, dall'altra coltivano perplessità su alcuni aspetti che le elenco. Iniziamo dalla mancanza di libri di testo e di compiti: quali sono le ragioni di questa scelta e come, secondo la vostra esperienza, si sta rivelando vincente?

“In realtà questo è un equivoco comune: togliere lo zaino, nell’idea di Marco Orsi e del gruppo fondatore del Modello Senza Zaino, significa togliere l’oggetto simbolo della scuola tradizionale attraverso il quale gli allievi sono chiamati a portare avanti e indietro da casa ogni giorno tutto il materiale che è loro necessario per svolgere il proprio “lavoro”, rendendo in questo modo la scuola un luogo inospitale, che genera diffidenza e non invita certamente a provare un senso di appartenenza. Gli alunni e le alunne della scuola Senza Zaino usano infatti una piccola sacca con la quale ogni giorno portano a scuola strumenti per la comunicazione scuola-famiglia e lo stretto indispensabile, tra cui anche strumenti e materiali necessari per eseguire dei compiti a casa”.

Qual è l’impatto sui bambini del non avere compiti a casa?

“Essendo gli insegnanti delle scuole Senza Zaino alla costante ricerca delle metodologie didattiche più efficaci ed essendo quindi aggiornati rispetto alle ultime ricerche in campo educativo, non è così inusuale trovare in queste scuole insegnanti che decidono di non dare compiti a casa, o di darli in minima parte, dal momento che le ricerche dimostrano che non vi è nessuna correlazione, alla scuola primaria, tra l’esecuzione dei classici compiti a casa e un migliore apprendimento. Anzi, il loro impatto è pressoché nullo, ma porta con sé un senso di disaffezione al sistema scolastico che ci preoccupa di più. Allo stesso modo è facile trovare nelle scuole Senza Zaino classi che scelgono l’adozione alternativa ai libri di testo e che creano in questo modo una ricca biblioteca di classe (o della scuola) per avere a disposizione materiali di lavoro più articolati e favorire la possibilità di percorsi individualizzati”.

Un'altra critica, spesso ricorrente, risiede nell'ipotetica "mancanza di disciplina", unita alla possibilità di ritrovarsi con troppe "lacune".

Credo che la mancanza di disciplina spesso derivi proprio dalla mancanza di responsabilità nei confronti del proprio percorso di apprendimento e dell’ambiente in cui questo viene costruito: nelle scuole Senza Zaino gli studenti e le studentesse sono chiamati a contribuire alla costruzione e rimodulazione dell’ambiente che vivono e ad essere consapevoli e a prendersi cura del proprio apprendimento. Coltivare questo tipo di atteggiamento difficilmente può portare a una “mancanza di disciplina”. Rispetto, invece, alla paura che gli alunni e le alunne possano avere delle “lacune” credo che riguardi quella scuola, di cui noi adulti siamo quasi tutti figli e che non è ancora così inusuale vedere nelle classi, basata esclusivamente sui contenuti. Da anni ormai però, accanto ad alcuni contenuti, la scuola è chiamata a sviluppare e allenare competenze, le cosiddette Life Skills che l’OMS ha pubblicato già nel 1993, nell’ottica di un’educazione che guidi i futuri cittadini a realizzarsi personalmente e a saper agire un’inclusione sociale e una cittadinanza attiva. In questo contesto è molto più importante per noi insegnanti, parafrasando Umberto Eco, che un alunno acquisisca la competenza di ricercare le informazioni che gli servono nel posto giusto e al momento giusto, di saperle connettere con quelle già in suo possesso e di saperle rielaborare per produrne di nuove".

Considerando che il vostro approccio tiene particolarmente contro dell'unicità del singolo, mi può fare qualche esempio tangibile di come ha gestito bambini con deficit di apprendimento oppure, al contrario, bambini particolarmente dotati (anch'essi bisognosi di specifiche attenzioni per evitare noia, isolamento e disaffezione al sistema scolastico)? “Premetto che in tutte le scuole esistono documenti che regolamentano chiaramente le misure da adottare nei casi di difficoltà di apprendimento o più in generale di neurodivergenze e la necessità di adottare un Piano Didattico Personalizzato. Detto ciò, nelle scuole Senza Zaino, dove spesso le attività sono differenziate e individualizzate anche in assenza di disturbi specifici, dove esistono differenti strumenti di apprendimento che attivano le diverse intelligenze dei bambini e delle bambine, dove si lavora in collaborazione sviluppando atteggiamenti cooperativi, dove la persona viene accolta nella sua globalità, con le sue specificità, le particolari attenzioni nei confronti di questi bambini trovano una loro naturale collocazione. Questo avviene nella normalità dell’integrazione delle differenze: ciascun allievo porta a scuola le proprie potenzialità, i propri talenti e le proprie fatiche ed è soprattutto nella relazione e nel confronto con gli insegnanti e con i compagni che ognuno impara a potenziare anche i propri punti deboli, a prescindere dalla presenza o meno di una difficoltà certificata”.

Come funziona il rapporto con i genitori?

“Nelle nostre scuole le famiglie sono soggetti attivi e propositivi: il loro coinvolgimento viene richiesto spesso, attraverso assemblee con gli insegnanti e giornate aperte, in cui i genitori sono invitati a scuola con i propri figli, come per esempio durante il Senza Zaino Day, un giorno di festa nel mese di maggio che viene celebrato in contemporanea da tutte le scuole del Movimento. Nella nostra scuola è nata anche l’esigenza della costituzione di un Comitato Genitori, al quale noi insegnanti facciamo riferimento per il coinvolgimento delle famiglie nei progetti scolastici”.

La Scuola Senza Zaino parte dalle elementari e si estende anche alle medie: è plausibile ipotizzare che un vostro ex alunno, successivamente inserito in una scuola superiore di stampo classico, possa faticare essendo abituato ad un approccio tanto differente? Oppure questo metodo, per la vostra esperienza, risulta vincente una volta arrivati al liceo? "Non ho un’esperienza diretta di scuole secondarie di primo grado Senza Zaino perchè non sono ancora molti gli istituti comprensivi che sono riusciti a coinvolgere nella Rete anche questo ordine di scuola. Quello che posso dire da maestra è che nelle scuole Senza Zaino gli studenti e le studentesse sono guidati a sviluppare consapevolezza rispetto al proprio percorso e al proprio stile di apprendimento, sono chiamati ad essere autonomi e a dimostrarsi responsabili del proprio iter scolastico. Se questi obiettivi vengono raggiunti e queste competenze vengono conquistate, crescendo e incontrando modalità di scuola diverse difficilmente si potrà essere in fatica, nonostante un eventuale primo momento di smarrimento, perché si saranno acquisite quelle abilità che permetteranno di trovare in autonomia la propria strada nonostante il contesto intorno sia cambiato”.

La Scuola Senza Zaino è una scuola pubblica e riconosciuta a tutti gli effetti: a livello di spese quotidiane differisce in qualche modo dai modelli canonici, come materiali, mensa e altro? “Come in tutte le scuole pubbliche, i costi della mensa e di tutti i servizi aggiuntivi sono a carico del Comune: possono essere diversi, ma non sono gestiti dalla scuola. Per quanto riguarda i materiali, nella scuola Senza Zaino bambini e bambine condividono il materiale di facile consumo (matite, fogli, penne, pastelli, pennarelli, …): i genitori sono chiamati a versare una quota all’inizio dell’anno scolastico, con la quale i docenti di ogni classe organizzano l’acquisto del materiale necessario. Gli alunni e le alunne sono quindi chiamati a un utilizzo responsabile del bene comune, a prendersi cura e aver rispetto degli strumenti che utilizzano quotidianamente, che è proprio uno degli aspetti della vita scolastica quotidiana sui quali i primi anni di scuola primaria si lavora molto. Questo, nella mia esperienza, ha spesso portato a un minore spreco di risorse e, talvolta, anche a un risparmio per le famiglie”.

Cosa la rende più "orgogliosamente convinta" nell'insegnare in una Scuola Senza Zaino?

“Io mi sono formata in Università, dove ho seguito diversi corsi di pedagogia, psicologia e didattica e ho studiato le più recenti ricerche in questi campi, che evidenziano chiaramente come il percorso dell’apprendimento non possa essere uguale per tutti e quali siano le metodologie più efficaci per favorire il percorso di ognuno, oltre che sviluppare il pensiero critico e la capacità di mettere in pratica le conoscenze apprese. È stato frustrante entrare nel mondo del lavoro e trovare una scuola spesso ignara di tutto ciò che io avevo letto sui libri e sperimentato nei laboratori, saldamente ancorata al “si è sempre fatto così”. Nelle scuole Senza Zaino ho trovato la comunità nella quale mettere in pratica tutto quello che ho studiato. Fare la maestra è un lavoro che necessariamente oggi dev’essere di squadra: nella mia scuola i colleghi condividono le mie stesse convinzioni e i miei stessi valori e solo in questo modo possiamo serenamente porci in quell’atteggiamento di ricerca continua che ci permette di crescere come insegnanti e di far crescere i nostri alunni e le nostre alunne nel modo migliore che conosciamo”.