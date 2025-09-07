Scuola, il metodo Montessori: la ‘disciplina della libertà’. Consigli pratici e falsi miti da sfatare

Il metodo Montessori, ideato da Maria Montessori nei primi del ’900, è oggi una realtà consolidata anche in Italia, con scuole diffuse su tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico che privato-paritario. Alla base del modello c’è la centralità del bambino, considerato protagonista attivo del proprio apprendimento, e un ambiente educativo strutturato per stimolare autonomia, responsabilità e curiosità. In Italia, le scuole Montessori sono presenti dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado, e negli ultimi anni hanno visto una crescente domanda da parte delle famiglie, attratte da un approccio che coniuga rigore pedagogico e rispetto per i tempi di ciascun alunno.

Eppure, non mancano i dubbi: alcuni genitori temono che nelle classi Montessori ci siano poche regole, che non si insegni la disciplina, o che i ragazzi e le ragazze, una volta arrivati alle scuole superiori, “non sappiano stare al banco” come i coetanei formati con metodi tradizionali.

Abbiamo incontrato Antonella Gritti, insegnante presso la Scuola primaria a Metodo Montessori ‘Don Milani’ di Bergamo, per capire come si traduce nella pratica quotidiana il principio della “disciplina della libertà”, come si formano i docenti, quali sono i falsi miti da sfatare e perché, secondo lei, questo modello educativo ha ancora tanto da dire al nostro tempo. Ne è nato un dialogo fitto, ricco di spunti concreti e storie di vita in classe, che mostra il volto vivo e attuale del pensiero di Maria Montessori.

Nel metodo Montessori si parla spesso di ‘disciplina della libertà’, un’espressione che può sembrare un ossimoro. Come si concretizza nella quotidianità della classe?

“La disciplina in una scuola a Metodo Montessori nasce dalla libertà di ciascun bambino/a all’interno di un ambiente preparato e stimolante e non dà regole rigide o punizioni. Questo approccio favorisce autodisciplina attraverso la libertà di scelta. Guidare un bambino o una bambina a sviluppare il proprio percorso personale di autodisciplina contribuisce alla formazione di un adulto e di un cittadino responsabile delle proprie scelte. Ho volutamente usato il verbo “guidare” perché di questo si tratta, un’insegnante in una scuola a Metodo Montessori non educa ma guida il bambino e la bambina nel suo naturale percorso di apprendimento che nasce da bisogni interiori di crescita. Mi piace sempre spiegare i concetti astratti creando delle immagini visive: l’insegnante Montessoriana deve muoversi dentro lo spazio della classe come un “Praticien” nel gioco del dipingere del Closieu, deve essere un “servitore” che assicura le condizioni necessarie affinché il gioco del colore si svolga senza ostacoli”.

Come è possibile attuare questo percorso di autodisciplina nella quotidianità della classe?

"Cercherò di elencare egli elementi chiave che ci possano servire da guida per la comprensione di un concetto così importante nello sviluppo del Metodo. Nella mia pratica lavorativa ho evidenziato alcuni punti essenziali. Innanzitutto la libertà deve essere sancita entro limiti chiari. Il bambino e la bambina in una classe a Metodo Montessori si muove liberamente nello spazio della classe operando delle scelte rispetto al materiale esposto a scaffale nel rispetto di tutti e tutte gli altri/e bambini/e. I materiali presenti in una classe sono in un unico esemplare, se un bambino o una bambina desidera un materiale che ha già preso un compagno/a, deve saper attendere nel rispetto dell’altro/a e dirigersi verso un altro materiale. È difficile per il bambino e la bambina accettare questa modalità, soprattutto nei bambini/e, dove il “tutto e subito” è un imperativo”.

Quanto conta il rispetto?

“Molto, soprattutto il rispetto per il naturale sviluppo dei bambini. La maestra presente in classe, non impone ma osserva e guida rimuovendo gli ostacoli del lavoro del bambino/a. Un’insegnante montessoriana non dovrebbe mai usare l’imperativo ‘devi’ ma formulare il suo invito così: ‘Se vieni con me posso presentarti un lavoro molto interessante che penso ti possa piacere” oppure “Quale lavoro hai pensato di fare oggi’. Come affermava M, Montessori, il bambino è il padre dell’uomo e bisogna che ci rivolgiamo a lui o a lei con grande rispetto. Nelle classi più alte i bambini e le bambine vengono invitati a fare dei planning giornalieri o settimanali che li possano aiutare o indirizzare nella gestione del tempo nel lavoro libero".

Altri elementi chiave del percorso?

“Autoeducazione e autocontrollo: grazie ai materiali di sviluppo presenti a scaffale in classe e agli strumenti di autocontrollo il bambino/a impara a correggersi da solo e a gestire il proprio tempo e il proprio comportamento. Educazione alla socialità: in una classe Montessori si stimola alla collaborazione, all’aiuto reciproco che sono elementi essenziali per una disciplina positiva. Il monito con cui tutti siamo cresciuti ‘non copiare’ in una classe eterogenea non ha ragione di esistere perché è proprio attraverso l’osservazione del lavoro dei bambini e delle bambine grandi che il piccolo impara.

E l’intervento dell’adulto, genitore o insegnannte che sia?

l’Intervento dell’adulto è limitato. L’insegnante è sempre presente in classe, osserva il lavoro libero del bambino/a, sostiene, incoraggia e interviene solo se il comportamento è distruttivo o non finalizzato a un compito educativo. La frase che solitamente si usa è: ‘Quale lavoro stai facendo?’. E si aspetta la risposta del bambino e della bambina e poi se ne discute insieme. Per concludere posso affermare che la disciplina montessoriana si configura come un grande equilibrio tra libertà e responsabilità, è un lavoro di co-costruzione reciproca tra l’adulto e il bambino. ‘La prima premessa per lo sviluppo del bambino è la concentrazione. Il bambino che si concentra è immensamente felice’, diceva Maria Montessori”.

Se dovesse consigliare un testo di Maria Montessori a un genitore o a un futuro docente per capire davvero la filosofia del metodo, quale sceglierebbe e perché?

“Il Metodo Montessori valorizza molto la continuità tra scuola e famiglia. I genitori hanno un ruolo fondamentale nel successo scolastico. La loro consapevolezza e partecipazione attiva nel processo educativo favoriscono uno sviluppo armonico del bambino/a. La conoscenza del Metodo aiuta a costruire un legame solido e collaborativo con la scuola, facilitando la continuità educativa e rinforzando i principi montessoriani a casa. Sono convinta che i genitori siano co-protagonisti nel processo di apprendimento del bambino e della bambina, pertanto la collaborazione scuola/famiglia genera una comunità educante che crea un ambiente integrato, terreno favorevole per un apprendimento significativo".

Quali letture consiglia alle famiglie per saperne di più?

"Nella nostra scuola quando incontriamo i genitori consigliamo sempre la lettura di questi due libri: ‘Maria Montessori parla ai genitori’ (Ed. leone Verde). In questo piccolo volume Maria Montessori offre ai genitori una spiegazione introduttiva della sua visione pedagogica, non è sicuramente esaustivo ma rappresenta un buon punto di partenza per una conoscenza approfondita del metodo. Il secondo è ‘Il bambino in famiglia’ di Maria Montessori. In questo libro Montessori espone i principi fondamentali per educare e crescere bambini/e indipendenti e felici all’interno dell’ambiente familiare".

E ai futuri docenti quali libri consiglia?

“Consigliare un libro a un futuro docente è molto difficile perché il Metodo Montessori non è rigido e statico ma una pedagogia scientifica aperta e flessibile e in continua evoluzione. Montessori si è mossa in campo educativo con una ricerca mai cessata tra scienza e spiritualità, tra impegno educativo, sociale e ideale. I testi che rappresentano la base teorica del metodo hanno bisogno di essere spiegati, interpretati e una semplice lettura non ne fa cogliere il significato profondo. Molte incomprensioni sul metodo sono nate proprio dall’erronea interpretazione dei suoi testi. Ecco perché occorre seguire un percorso di studi e una formazione teorico pratica fondamentale per poter accedere all’insegnamento in una scuola a Metodo Montessori. Per una futura docente che voglia comprendere meglio la filosofia del metodo Montessori, il libro che consiglierei, anche se non di semplice interpretazione è ‘La scoperta del bambino’. Questo testo espone la base filosofica e metodologica del suo approccio educativo, spiegandone i concetti chiave. Personalmente io partirei dalla lettura di due testi, a me molto cari, che aiutano a compiere una riflessione contemporanea e contengono anche spunti operativi: ‘Il metodo Montessori’ di Sonia Coluccelli che collega la filosofia Montessori con le sfide educative attuali e l’inclusione scolastica. E ‘Alla ricerca dell’amoroso lavoro il docente montessoriano tra teoria e pratica educativa’, di Rossella Turco. Questo libro parla dell’opera pedagogica di Maria Montessori con un focus particolare: la figura del docente”.

In Italia esistono scuole Montessori sia paritarie sia pubbliche: quali sono le differenze principali nella gestione e nell’organizzazione? “Prima di rispondere a questa domanda vorrei fare un inciso: credo fermamente nella validità di questo metodo e ne costato ogni giorno l’efficacia sui bambini e sulle bambine. Io lavoro in una scuola pubblica a Metodo Montessori. Mi permetto di affermare che la formazione degli insegnanti che vi lavorano e il loro sguardo verso l’infanzia, al di là delle differenze oggettive che poi elencherò, determinano l’efficacia dei risultati. Un’ insegnante dovrebbe possedere sul serio il ruolo dell’osservazione, il non intervento, il rispetto del bambino/a. Divenire un nulla in modo tale che il bambino/a possa impadronirsi del “vuoto” conoscitivo e colmarlo. Queste sono state definite da Maria Montessori come “qualità spirituali” dell’insegnante: il non interrompere il bambino/a, la pazienza, il rispetto e la fiducia nel bambino e nella bambina. Caratteristiche queste, che dovrebbero essere necessarie, sia in una scuola pubblica sia in una scuola paritaria a Metodo.

Fatta questa premessa le differenze tra scuole Montessori pubbliche e paritarie riguardano principalmente il tipo di gestione, i finanziamenti, l’autonomia e la selezione del personale. Le scuole pubbliche Montessori sono istituzioni statali, completamente finanziate dallo stato. La gestione è abbastanza autonoma ma in linea con le direttive del Ministero. Utilizzano insegnanti selezionati tramite concorsi pubblici. Le scuole Montessori paritarie sono scuole private riconosciute dallo stato che ricevono contributi pubblici ma richiedono anche il pagamento di rette da parte delle famiglie. Hanno una gestione autonoma e possono definire in modo più flessibile il loro curriculum e la scelta del personale docente”. Qual è il percorso formativo per diventare insegnante Montessori e quali sono i corsi di specializzazione più importanti? Per diventare insegnante Montessori in Italia si segue questo percorso. Possesso del titolo di studio richiesto, l’Iscrizione e partecipazione a un corso di specializzazione Montessori riconosciuto dall’ONM (300ore per 0-3 anni; 500 ore per 3-6 anni; 550 ore per 6-11anni). Il completamento di laboratori pratici, esercitazioni e osservazioni con i materiali Montessori e la possibilità d svolgere stage o tirocini per esperienza sul campo.

Questo percorso garantisce le competenze pedagogiche e metodologiche specifiche per applicare il Metodo Montessori in contesti educativi ufficiali. Questa formazione di studi ha compiuto in me una profonda trasformazione: io ho lavorato per 25 anni con gioia e senso di responsabilità in una scuola tradizionale. Le letture dei testi di M. Montessori, le lezioni dei docenti del corso e i miei successivi approfondimenti mi hanno posta in una posizione molto critica rispetto al mio lavoro e alle mie conoscenze pregresse in campo educativo e hanno prodotto in me un profondo cambiamento. M. Montessori sosteneva che i/la maestro/a deve essere pronto a scardinare i propri difetti, che si interpongono tra lui e il/la bambino/a nella relazione reciproca: è nell’azione e nel cambiamento interiore dell’insegnante, infatti, che si intravede la modificazione della mente del/lla bambino/a. Io ho compreso che la maestra dovrebbe essere una regista, non nel senso di colei che comanda, ma di colei che dirige, cioè che sa incanalare le energie nella giusta direzione, sa guidare il bambino verso uno stato ”naturale”, sa accompagnarlo nelle sue esperienze in modo da far sì che raggiunga il massimo delle potenzialità. Questo, sempre secondo M. Montessori, è il progetto cosmico dell’insegnante, il suo aiuto per cambiare l’umanità".

Alcuni genitori temono che il percorso di studi in una scuola Montessori non prepari i bambini e le bambine all’ingresso della scuola secondaria inferiore. Cosa risponde a questa perplessità? “Questo è un dubbio che assale molti genitori e io non voglio convincere nessuno perché parto dal presupposto che il dubbio sia il motore della conoscenza e ogni genitore abbia il diritto di scegliere il meglio per il proprio figlio e la propria figlia. Cercherò di spiegare brevemente la complessità dell’approccio per l’acquisizione di nuove competenze necessarie al bambino/a per soddisfare i propri bisogni di conoscenza. L’educazione in una scuola a Metodo si fonda sul profondo rispetto per i bambini e delle bambine intesi come esseri unici ed irripetibili e si intende anche come aiuto al naturale sviluppo dell’essere umano. I bambini e le bambine non sono tutti uguali: ci sono modi e tempi diversi di imparare, attitudini differenziate. L’approccio Montessori è studiato in funzione del rispetto di queste diversità, rispondendo alle caratteristiche di ciascuno. Ogni bambino/a deve poter intraprendere il proprio percorso di conoscenza e l’insegnante deve rispettare i tempi di ciascuno e proprio nel rispetto della diversità e dei tempi di acquisizione di una determinata competenza che si fonda il Metodo. Mi piace sempre fornire esempi pratici, immagini, perché si possa capire ciò che, a volte, le parole non riescono a trasmettere.

Ci racconta un caso di successo?

Vi parlerò di Davide (nome di fantasia), un vivace e allegro bambino iscritto in una prima classe nella scuola dove io lavoro. Davide è un bambino molto vivace, ‘pensa con le gambe’ come mi piace spiegare ai genitori, è curioso ed è attratto dal materiale di matematica, ne subisce la magia, risponde al suo bisogno interiore di conoscenza. Davide passa quasi tutti i primi mesi della prima classe a scegliere il materiale di matematica, io lo osservo, propongo altro materiale ma registro che il suo interesse per la matematica è altissimo. É felice di svolgere le addizioni nell’ordine delle decine di migliaia, lavora con la Banca (un materiale specifico di matematica), compie sottrazioni e moltiplicazioni. Osserva i compagni e le compagne mentre utilizzano il materiale di italiano ma non ne è attratto. Io osservo e registro i suoi progressi interrogandomi senza giudicare e analizzare il perché Davide non voglia imparare né a leggere né a scrivere. Un giorno presento ad un piccolo gruppo di bambini/e un materiale per svolgere i primi problemi, la consegna è scritta, Davide li osserva, li vede leggere il testo e poi risolvere i quesiti. Mi si avvicina e mi domanda: ‘Anto, ma quel materiale è di matematica’. E io rispondo: ‘Certo’. Lui si fa pensieroso e si allontana dai compagni. Dopo qualche ora mi si avvicina e mi chiede: ‘ Mi insegni a leggere?’ - In 15 giorni Davide ha imparato a leggere”.

Possiamo quindi parlare di apprendimento consapevole?

“Aiutami a fare e pensare da solo senza, senza obbligarmi, dirigermi e indirizzarmi. Senza biasimarmi, colpevolizzarmi o gratificarmi in eccesso. Aiutami soltanto; perché possa fare da solo, sono padre dell’uomo che sarò e dentro di me ho le forze per costruirmi. Questa è la premessa di un apprendimento consapevole, così si costruiscono le basi che pian piano aiutano il bambino/a a entrare nel mondo delle conoscenze. Certo nella scuola secondaria inferiore incontrerà nuovi contenuti, magari mai affrontati nell’ordine precedente, ma il grado di autonomia acquisito gli/le permetterà di trovare le soluzioni adeguate per la costruzione di un nuovo sapere".

Chi sono, in generale, i genitori che scelgono di iscrivere i figli a una scuola Montessori? Ci sono caratteristiche ricorrenti o motivazioni comuni? “Io credo nella grande potenzialità della genitorialità consapevole: ogni famiglia ricerca sempre il meglio per il proprio figlio/a. Nella la mia esperienza personale posso affermare che i genitori che scelgono di iscrivere i bambini e le bambine in una scuola a Metodo credano nell’importanza della valorizzazione del processo di autonomia del bambino/a e tendano sempre a favorirla rispettandone i tempi e interessi. Sono genitori rispettosi della natura del bambino e dell’ambiente. A volte scelgono questa scuola perché non condividono più le scelte educative legate alla prestazione e al raggiungimento di obiettivi standard scollegati dal percorso personale di ogni bambino/a. Sono consapevoli che il bambino è un essere pieno di potenzialità e hanno il desiderio di essere partecipi del percorso di conoscenza del proprio figlio e della propria figlia”.

Qual è l’aspetto che la rende più orgogliosa di insegnare in una scuola Montessori? “In una delle risposte precedenti ho fatto accenno al mio cambiamento personale avvenuto in concomitanza del percorso di studi che ho intrapreso per poter diventare un’insegnante montessoriana. In questi anni di insegnamento in una scuola a metodo ho imparato a osservare, attitudine che mi ha portato a cambiare me stessa, esercitando un continuo controllo sulle mie emozioni, sui miei stati d’animo e atteggiamenti: questo è il cambiamento, un percorso autoriflessivo molto intenso e difficile, che mi ha messo nella condizione di trovare quei tesori nascosti nelle anime dei piccoli. L’osservazione del bambino ha assunto per me una nuova connotazione: questa attitudine non è fatta di giudizi o pregiudizi definitivi, ma si prolunga nel tempo oltre ciò che si crede di aver capito”.

Ho cercato di pormi di fronte a un atteggiamento insolito del bambino con lo sguardo della scienziata che cerca di interpretare il nuovo fenomeno osservandolo da tutti i punti di vista, senza fare deduzioni, ma volendo capire a quale piano di sviluppo il bambino/a stesse lavorando, cercando di avere una visione olistica della formazione del piccolo uomo o della piccola donna che avevo di fronte. Loro mi hanno insegnato a guardare poeticamente il mondo come diceva Bobin nel suo famoso saggio e io ho cambiato il mio sguardo verso l’infanzia. Come scrive Gabriella Caramore in un suo articolo sui bambini: ‘Chi è piccolo è più vicino alle cose. Avverte con più acutezza i suoni e i colori del mondo. Distingue l’uno dall’altro i fili d’erba, respira lo stesso respiro dell’animale. Nello stesso tempo, è in continua metamorfosi. Mai immobile, mai irrigidito nella staticità dell’adulto, sfugge a ogni presa, si sottrae al ristagno’. I bambini e le bambine mi hanno risvegliata e io di questo sono grata. Questo è ciò che mi rende orgogliosa di insegnare in una scuola Montessori: la possibilità di credere che il cambiamento sia continuo sia per il bambino sia per la sua insegnante e tutto ciò avvenga attraverso uno scambio reciproco".