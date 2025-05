"Problemi cutanei in crescita per gli anziani. Il tempo logora i meccanismi di autoriparazione"

Anche nell’ambito della dermatologia, le patologie cutanee dell’anziano sono in crescita. "La dermatologia geriatrica è affascinante – conferma il professor Marzano –. La pelle invecchia con noi, e i cambiamenti che subisce possono riflettere il nostro invecchiamento molto più di quanto immaginiamo". Tra le condizioni più comuni, spiccano i tumori cutanei, in particolare i tumori epiteliali tipici della terza età. "Il DNA ha un sistema di riparazione molto efficiente, ma con il tempo questi meccanismi si ’affaticano’ – spiega Marzano –. In soggetti geneticamente predisposti, questa vulnerabilità può portare allo sviluppo di tumori della pelle, soprattutto se in passato c’è stata un’esposizione intensa e prolungata al sole". Tornando alla dermatite atopica, oggi si riconosce anche una forma dell’adulto e dell’anziano, spesso favorita dalla secchezza progressivamente crescente della pelle, dall’uso di detergenti aggressivi, dalla scarsa idratazione e dal freddo.