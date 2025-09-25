"Ad oggi Il paracetamolo resta il farmaco antidolorifico ed antifebbrile più sicuro in gravidanza, ma va assunto quando necessario", chiarisce la professoressa Flavia Valtorta, ordinaria di Farmacologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Con questa premessa, l’esperta analizza le recenti polemiche nate dalle dichiarazioni dell’amministrazione Trump sul presunto legame tra paracetamolo in gravidanza e disturbi dello spettro autistico nei bambini.

Paracetamolo in gravidanza, l'esperta di farmaci: “È il prodotto più sicuro, ecco come assumerlo”

Valtorta sottolinea da un lato i limiti metodologici degli studi utilizzati per avanzare tali ipotesi: la popolazione selezionata, l’assenza di dati sul dosaggio e sulla durata dell’assunzione, e la mancanza di correlazioni dirette tra uso del farmaco ed effetti sul neurosviluppo. Dall’altro lato, offre indicazioni pratiche e scientificamente fondate: non ci sono evidenze che giustifichino allarmi generalizzati, ma come ogni farmaco in gravidanza, il paracetamolo va assunto con criterio, valutando caso per caso rischi e benefici per madre e feto. E questa raccomandazione non ha nulla a che vedere con le polemiche in corso negli ultimi giorni, ma si base sulle linee guida.

Quali sono le precauzioni generali sull’uso dei farmaci in gravidanza?

"In gravidanza qualunque farmaco può avere effetti sul feto, quindi in generale si cerca di limitarne l’uso. Il problema principale è che esistono pochissimi studi prospettici sugli effetti dei farmaci in gravidanza, perché non è etico fare ‘trial clinici’ con donne incinte. Quasi tutte le informazioni derivano da studi retrospettivi o dai registri delle gravidanze, pensati per seguire l’andamento generale della gestazione e non per studiare specificamente i farmaci. Di conseguenza, i dati sono più deboli rispetto a quelli disponibili per altre condizioni. Il consiglio generale rimane quindi di usare meno farmaci possibile".

Ma cosa fare quando il dolore o la febbre diventano un problema?

"Ci si ammala anche in gravidanza, e il dolore non è affatto secondario: aumento di peso, postura cambiata, affaticamento della schiena ed edema rendono spesso il dolore significativo nella seconda metà della gravidanza. Si possono utilizzare metodi non farmacologici come fisioterapia, ginnastica o yoga, ma in molti casi è necessario ricorrere a farmaci".

Il paracetamolo resta il farmaco più sicuro?

"Sì, Fra gli analgesici e antipiretici, il paracetamolo – o acetaminofene – è quello con meno effetti collaterali documentati. È un farmaco da banco, quindi molti usi non sono registrati, e ciò complica l’interpretazione degli studi. Il rischio principale rimane il sovradosaggio, che può essere tossico per il fegato e il feto, ma per raggiungere la dose pericolosa occorrerebbe assumere quantità elevate, oltre quelle comuni".

Ci sono alternative?

"Gli altri farmaci, come i FANS, hanno controindicazioni importanti in gravidanza, soprattutto nell’ultimo trimestre: possono causare problemi di coagulazione, emorragie o alterazioni circolatorie nel feto. L’aspirina non è una vera alternativa sicura e nemmeno gli oppioidi, che possono provocare dipendenza o crisi di astinenza nel neonato. Quindi, se necessario, il paracetamolo rimane il farmaco d’elezione per dolore e febbre, sempre utilizzato con attenzione e consapevolezza".

Cosa dicono gli studi che collegherebbero paracetamolo allo spettro autistico?

"Ci sono alcuni studi che evidenziano, in grandi popolazioni, un aumento del rischio di disturbi del neurosviluppo nei bambini nati da gravidanze in cui la madre ha assunto paracetamolo. Ma cosa significa esattamente “ha preso il paracetamolo”? Nella maggior parte dei casi, questi studi si basano solo sulle prescrizioni mediche. Questo è un dettaglio importante, perché in questi lavori si riporta che solo il 7-8% delle donne incinte dichiarava di aver utilizzato il farmaco. In realtà, sappiamo che almeno il 50% delle gravide fa uso di paracetamolo almeno una volta durante la gestazione, quindi si tratta di una popolazione selezionata che lo assume sotto prescrizione medica. Probabilmente, in questa sottopopolazione, il dosaggio e la durata del trattamento erano maggiori rispetto alla media.

In tutti questi studi, inoltre, non viene valutata alcuna correlazione tra quantità di farmaco assunta, durata del trattamento ed effetti sui bambini. In pratica, sono messe insieme donne che hanno preso una singola compressa con altre che ne hanno fatto un uso ripetuto o prolungato. Questo, chiaramente, compromette i risultati, anche se volessimo considerarli validi".

E se volessimo prenderli per buoni, nonostante tutti i limiti da lei spiegati?

"Prendendo comunque per buoni i dati, e considerando i limiti metodologici dello studio, il rischio stimato è minimo: circa lo 0,09%. In termini pratici, se la probabilità che un bambino sviluppi una disabilità intellettiva è del 3% in generale, tra le donne che hanno preso paracetamolo salirebbe al 3,09%, sempre basandosi su questa raccolta dati e sui suoi limiti”.

Anche nei lavori più recenti?

"Anche negli studi più recenti, inclusi quelli che potrebbero aver ispirato le dichiarazioni dell’amministrazione Trump, come uno del 2025, le conclusioni indicano che le evidenze sarebbero compatibili con un’associazione tra uso di paracetamolo in gravidanza e disturbi del neurosviluppo. Tuttavia, se si legge con attenzione il documento, nello stesso studio viene chiaramente precisato che ciò non costituisce una dimostrazione di causalità e che saranno necessari ulteriori approfondimenti. Si ammette, quindi, che si tratta soltanto di un’ipotesi, ben lontano da essere una conferma. A mio avviso non c'è niente di così straordinario come evidenza nuova. Direi che nella pratica il paracetamolo rimane il farmaco d'elezione, sulla base di tutte queste considerazioni. Poi è chiaro che occorre operare sempre con coscienza e dare un'informazione corretta alle pazienti".

In pratica, cosa devono fare le donne in gravidanza?

"I farmaci in gravidanza, in molti casi si rendono necessari, perché comunque il dolore ha delle conseguenze negative di per sé, non solo sullo stato di benessere della donna. Uno stato di dolore induce ad esempio attivazione ortosimpatica, quindi alterazioni della pressione e dell’attività cardiaca. Inoltre può portare ad alterazioni della postura, impedire una motilità normale per cui poi si aggravano i problemi di edema, sovrappeso e così via. Comunque ricordiamoci che nessun farmaco, nessuno, può darti la garanzia di non avere conseguenze. E questa considerazione vale sempre, a prescindere dall'attuale caso riguardante il paracetamolo che, come sottolineato, al momento non mi pare sia un caso".