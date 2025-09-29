Paracetamolo e autismo: cosa c’è di vero? Consiglio alle donne in gravidanza: “Usate il farmaco solo quando serve”

Le recenti dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che ha ipotizzato un possibile collegamento tra l’uso del paracetamolo in gravidanza e l’insorgenza di autismo nei bambini, hanno suscitato preoccupazione e dibattito internazionale. Un’affermazione che, considerando la diffusione del farmaco — uno dei più prescritti alle donne in attesa per febbre e dolore — ha inevitabilmente generato ansia nella platea delle future mamme. Per fare chiarezza sulle evidenze scientifiche disponibili e sulle raccomandazioni attualmente in vigore, abbiamo intervistato il professor Massimo Agosti, presidente della Società Italiana di Neonatologia. L’esperto, numeri e studi alla mano, spiega come si siano evolute le ricerche nel corso degli anni e quali indicazioni sia opportuno seguire per un uso corretto del paracetamolo in gravidanza. Professor Agosti, cosa dicono al momento le evidenze? Se una donna ha assunto paracetamolo in gravidanza, deve preoccuparsi? “Non esistono dati nuovi rispetto a quelli già in nostro possesso che dimostrino una relazione tra paracetamolo e autismo o che evidenzino un meccanismo patogenetico in gravidanza. Viceversa, ci sono studi che dicono esattamente il contrario. Ed è sorprendente che si lanci un messaggio di tale portata senza sufficienti dati a supporto. Così facendo si genera ansia, compromettendo la serenità delle donne in gravidanza”. C’è chi cita lo studio svedese pubblicato su JAMA Pediatrics nel 2014, secondo cui iperattività e autismo potrebbero essere legati all’uso del paracetamolo in gravidanza. “Ecco, facciamo chiarezza proprio sulla base degli studi. Quello che lei menziona risale al 2014. Dieci anni dopo, nel 2024, sempre su JAMA Pediatrics è stato pubblicato un altro lavoro molto più ampio e aggiornato. Questa ricerca ha analizzato un campione di 2.480.797 bambini nati in Svezia tra il 1995 e il 2019, con follow-up fino al 31 dicembre 2021. Sono state condotte anche analisi di controllo tra fratelli. Le conclusioni dello studio indicano che: “L’uso di paracetamolo durante la gravidanza non è risultato associato al rischio di autismo, ADHD o disabilità intellettiva nei bambini nelle analisi di controllo con fratelli. Ciò suggerisce che le associazioni osservate nei modelli senza controllo con fratelli potrebbero essere attribuibili a fattori confondenti”. Questo per dire che i dati recenti non confermano quell’ipotesi iniziale". Cosa possiamo dire, quindi, a una donna incinta che deve assumere paracetamolo? “Mi sento di suggerire innanzitutto di non prendere per vere tutte le affermazioni prive di fondamento scientifico perché in medicina bisogna affidarsi a fonti comprovate, attendibili e dimostrabili. Sulla base delle attuali evidenze non ci sono relazioni scientificamente fondate tra un uso appropriato del paracetamolo in gravidanza e lo sviluppo di disturbi dello spettro autistico”. Quali sono, invece, le modalità sicure per l’assunzione del farmaco in gravidanza? “Una donna in gravidanza non deve assumere paracetamolo se non ce n’è bisogno. Ma se serve, per dolore o febbre, può assumerlo in modo appropriato. Anzi, in alcune situazioni — come la febbre alta — il paracetamolo è fortemente consigliato, perché la febbre materna può danneggiare il feto. Prima si prova a ridurre la temperatura con mezzi fisici (ad esempio spugnature fredde), ma se non basta, il farmaco va utilizzato. Ovviamente sempre con la dovuta cautela: se la febbre persiste è fondamentale rivolgersi al medico”.