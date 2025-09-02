Il superpotere dei neuroni specchio: “È il segreto per l’inserimento a scuola”. I consigli dell’esperta

Li vedi piangere quando li lasci all'asilo nido, alla materna o alla primaria, e ti senti impotente. Le lacrime sembrano dire che non ce la possono fare a staccarsi da te. E intanto si mescolano senso di colpa e incertezza. In realtà, un “superpotere” ce l’hai davvero: la capacità di trasmettere calma e sicurezza, lasciando addosso ai tuoi bambini una sensazione di tranquillità che li accompagnerà anche quando non sarai lì accanto.

Non si tratta di magia, ma di neuroscienza. Grazie alla scoperta dei neuroni specchio sappiamo che i piccoli apprendono e si regolano soprattutto attraverso ciò che vedono e sentono nei genitori. È in quel rispecchiamento silenzioso che imparano a riconoscere e contenere le emozioni, a sentirsi al sicuro, a trovare fiducia in sé stessi.

Elena Rovagnati, psicopedagogista e danza-movimento terapeuta, si occupa da più di 20 anni di sostenere le relazioni famigliari attraverso conduzione di laboratori per la coppia figlio/ genitore omologo, e corsi di formazione per operatori della relazione d'aiuto. È, inoltre, autrice di diversi volumi dedicati a genitori e infanzia, fra cui "Sentimenti a scuola", in collaborazione con altre professioniste. La dottoressa, con la sua esperienza, ci accompagna in questo viaggio tra biologia ed educazione, spiegandoci come i neuroni specchio possano diventare i migliori alleati per mamme e papà nel difficile passaggio dell’inserimento a nidi, scuole dell’infanzia e elementari. Perché sì, quel momento che sembra così duro può trasformarsi in un’occasione preziosa di crescita condivisa”.

Cosa sono i neuroni specchio e perché se ne parla tanto quando si tratta di bambini e apprendimento?

“La scoperta dei neuroni specchio, avvenuta negli anni Novanta grazie agli studi di scienziati come Giacomo Rizzolatti e Vittorio Gallese, ha rivoluzionato il campo delle neuroscienze. Nel loro primo articolo del 1996, i ricercatori hanno dimostrato come, quando osserviamo un’altra persona compiere un gesto, esprimere un’emozione o mettere in atto un comportamento, nel nostro cervello si attivano gli stessi gruppi di neuroni coinvolti in chi stiamo osservando. È proprio per questo che si parla di “specchio”: i neuroni rispecchiano ciò che vediamo. Rizzolatti stesso ha intitolato uno dei suoi libri più noti “So quel che fai”, a sottolineare questa capacità del cervello umano di riconoscere e riprodurre internamente l’azione dell’altro. Gli esperimenti iniziali sono stati condotti con le scimmie, ma oggi sappiamo che i neuroni specchio appartengono anche alla specie umana e ai primati in generale. Grazie a loro siamo in grado di riconoscere i movimenti e le emozioni altrui, e su questa base si fonda l’empatia: la capacità di mettersi nei panni degli altri. È il motivo per cui un bambino che piange può far piangere anche i suoi compagni, o perché ci commuoviamo guardando un film e ci identifichiamo con il protagonista contro l’antagonista”.

In che modo l’imitazione, che è naturale nei bambini piccoli, è collegata al funzionamento dei neuroni specchio?

“I neuroni specchio giocano un ruolo fondamentale anche nell’apprendimento, soprattutto nelle prime fasi della vita. I bambini imparano inizialmente per imitazione, attraverso un processo di identificazione con l’altro. Si tratta di una forma di conoscenza analogica, poco dettagliata, che precede e prepara l’acquisizione della conoscenza razionale. Un esempio concreto: un bambino conosce il gatto non solo osservandolo, ma anche muovendosi come lui. È un’esperienza corporea che molti genitori riconoscono: anche mia figlia, durante una delle sue prime estati, ha passato le giornate a imitare i gatti che vedeva in cortile. Questa conoscenza corporea è resa possibile dall’attivazione dei neuroni specchio, che non solo riconoscono i movimenti, ma anche le emozioni che li accompagnano”.

Quando un bambino inizia il nido o la scuola materna, spesso osserva molto i compagni e gli adulti: come i neuroni specchio lo aiutano ad adattarsi al nuovo ambiente?

“L’ingresso nella scuola segna per il bambino un passaggio delicato. Anche qui i neuroni specchio entrano in gioco, perché permettono al bambino di sintonizzarsi con ciò che vede negli altri, facilitando l’adattamento sociale e comportamentale. Questo processo non è immediato e dipende sia dall’ambiente sia dall’indole del bambino. A questo punto entra in gioco la teoria dell’attaccamento di John Bowlby. Secondo il celebre psicologo, la fiducia che il bambino sviluppa nella relazione con il genitore diventa una “base sicura” da cui affrontare nuove esperienze. Un bambino che si sente sicuro nel legame con il genitore osa esplorare di più, perché sa di poter tornare sempre a quella relazione. È importante ricordare che questa consapevolezza matura intorno ai tre anni, quando il bambino comincia a orientarsi anche nella dimensione del tempo. Accumulare esperienze prevalentemente positive, sentirsi visti e riconosciuti, permette al bambino di costruire fiducia in sé stesso e nelle relazioni”.

Che ruolo hanno i genitori in questa fase? Ci sono atteggiamenti o comportamenti che possono “favorire” l’attivazione positiva dei neuroni specchio nei figli (ad esempio mostrare calma, sorrisi, gesti rassicuranti)?

“Il genitore è la figura che più intensamente risuona con le emozioni del figlio, proprio grazie ai neuroni specchio e al legame esclusivo che li unisce. È colui che può contenere le emozioni del bambino — anche quelle difficili come la paura — e aiutarlo a processarle. Questo avviene non solo a livello psicologico ma anche fisico: attraverso un abbraccio, ad esempio, il bambino percepisce che l’emozione può esplodere, ma in un contesto sicuro dove poi si esaurisce. Si parla di corregolazione: un fenomeno descritto nella teoria polivagale di Stephen Porges. Il sistema nervoso del bambino, esposto a un ambiente nuovo come la scuola, può percepire insicurezza o minaccia. La presenza calma e rassicurante del genitore aiuta a riportarlo in uno stato di equilibrio, presieduto dal nervo vago ventrale, in cui il bambino si sente al sicuro e in connessione. Per questo motivo la capacità del genitore di autoregolare le proprie emozioni è fondamentale: tanto più l’adulto è sereno e consapevole dei propri stati interiori, tanto più può trasmettere sicurezza al figlio. Come ricorda lo studioso Daniel Siegel, la consapevolezza del genitore è predittiva del benessere del bambino. Un consiglio pratico per i genitori è quello di accogliere e validare sempre le emozioni del figlio, senza minimizzarle né fare paragoni con altri bambini. Le emozioni vanno riconosciute, accompagnate e rassicurate con la presenza affettiva. Può essere utile anche proporre un “oggetto transizionale”, come un disegno o una foto insieme, che ricordi al bambino che il legame con il genitore resta sempre presente, anche quando non è fisicamente lì”.

All’ingresso alla scuola elementare, dove aumentano le regole e le richieste, i neuroni specchio possono essere un supporto per lo sviluppo sociale e per imparare meglio?

“Secondo la neuroscienziata Daniela Lucangeli, per imparare è fondamentale uno stato emotivo positivo: non si apprende bene in condizioni di paura o tensione, ma solo quando ci si sente sufficientemente sicuri e connessi. Questa sicurezza non riguarda soltanto l’apprendimento cognitivo, ma anche quello relazionale: stare con gli altri, comprendere le regole, affrontare le richieste e i fallimenti. Ed è proprio rispetto ai fallimenti che il legame primario con il genitore diventa cruciale. Aiuta il bambino a distinguere la sua identità dalla sua prestazione. Un compito può essere valutato positivamente o negativamente, ma questo non cambia chi è: resta figlio, ed è amato come tale. È questa base di identità e affetto che permette di affrontare le difficoltà con resilienza”.