I nostri computer contro il virus



Serve potenza di calcolo



© Riproduzione riservata

Se ci sentiamo un po' inutili e senza un ruolo nella lotta contro il coronavirus, oltre a rispettare le raccomandazioni per tutelare la salute pubblica, possiamo dare il nostro contribuitoNello specifico la richiesta viene dall’, i cui ricercatori chiedono che il pubblico doni alla scienza il tempo in cui il computer è inattivo,Serve una grande potenza di calcolo per studiare il modo in cui le proteine si ripiegano e poter lavorare a farmaci in grado di arrestare la pandemia.Come si fa a aiutare la ricerca sul virus con il proprio computer di casa? Basta installare unche viene eseguito in background quando non si sta lavorando al terminale. Questo aiuta a eseguire calcoli complessi per saperne di più sulla malattia Covid-19.Si tratta di una app, disponibile sia per Windows che per macOS, che si chiama Folding@home ed è stata sviluppata dai ricercatori dell'università californiana. Non è certo una novità: questa app aiuta la ricerca sulle malattie e sui farmaci da quasi 20 anni. Un po’ come succedeva anni fa con Seti@home, il progetto di calcolo distribuito che usava computer domestici connessi ad internet per aiutare gli studiosi di BerkeleyUna volta installata, l’app lavora da sola, basta selezionare "Qualsiasi malattia". Puoi avviare e arrestare l'app quando vuoi, oppure sospenderla per far riprendere il funzionamento automaticamente in base aiI dati saranno poi rapidamente divulgati nell'ambito di una collaborazione scientifica aperta a più laboratori in tutto il mondo, offrendo ai ricercatori nuovi strumenti che potrebbero aiutare nello sviluppo di farmaci salvavita.L'obiettivo principale di questo progetto è studiare il folding, ovveroun processo biologico che descrive la dinamica in cui una proteina organizza la sua forma all'interno di una cellula. Studiare questi processi nelle proteine virali può aiutare a sviluppare trattamenti per malattie specifiche. Lo scopo èfra la proteina ai recettori ACE2 e dà origine all’infezione nei polmoni.Bloccare questa connessione è un modo per fermare la malattia, ma per arrivare a una soluzione e a una cura in tempi breviA cui possono contribuire i nostri computer di casa nel loro tempo libero."Questi calcoli sono enormi e ogni piccolo aiuto", spiega il biochimico Greg Bowman, il direttore di Folding@home, "Ogni simulazione che esegui è come comprare un biglietto della lotteria. Più biglietti acquistiamo, migliori sono le possibilità di vincere il jackpot".