Un cane. L'adagio non suona del tutto nuovo, ma viene ora confermato da due ricerche apparse quasi simultaneamente sulla rivista Cardiovascular Quality and Outcomes . In entrambi i lavori viene messo soprattutto in evidenza come un amico a quattro zampenelle persone che hanno avuto unIl primo studio, a cura di un team scandinavo, ha coinvolto circaresidenti in Svezia, di età compresa tra i 40 e gli 85 anni, con alle spalle un'ischemia. Spulciando le informazioni contenuti in un vasto database sulla salute pubblica, i ricercatori hanno così scoperto che per ile probabilità di decesso si riducono in generale del, e delnel caso specifico di un precedente ictus.La seconda indagine, condotta da un gruppo americano, ha invece incrociato i dati raccolti in dieci diversi studi, per un totale di oltredai 18 anni in su. Al netto delle differenze numeriche, i risultati hanno certificato anche qui la tesi di fondo, ossia che il cane è un. Nel complesso chi ne possiede uno vede scendere il rischio di decesso del, ma la percentuale diventa delper i pazienti che vengono da un infarto. Per quanto riguarda le morti per cause cardiovascolari lane riduce l'incidenza delPur sottolineando che in entrambe le analisi mancano informazioni, gli autori concordano nell'affermare che c'è un'evidente legame tra la compagnia di un cane e un'esistenza più lunga. Nonostante sia ancora un po' azzardato parlare di una connessione diretta del tipo causa-effetto, si può ipotizzare che l'animale, riducendo tra l'altro depressione e solitudine, entrambe condizioni significative nell'insorgenza di problemi cardiovascolari.