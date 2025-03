Vantaggi dell'ora legale: “Fa bene alla salute a tutte le età”. I consigli del medico

Arriva l’ora legale, c’è chi teme l’effetto stanchezza e chi la aspetta per vivere giornate più lunghe. Ma c’è di più: “Tutti la chiamano ora legale, ma in realtà è un'ora di salute per tutti, a partire dai più piccoli”. Ne è convinto il pediatra Italo Farnetani, che avverte: “Un'ora di luce in più che offre solo vantaggi per tutte le fasce d'età, nessuna esclusa”. E spiega come sfruttare al meglio le opportunità per i bambini offerte dal salto in avanti delle lancette. Per i bambini la parola d'ordine è: vita all'aria aperta.

Ma non solo. Tra i vantaggi dello spostare indietro le lancette c’è anche quello economico: si risparmia sulle bollette di casa. Da qui l'appello che il pediatra rinnova periodicamente: “Chiedo ancora una volta che si possa mantenere l'ora legale per tutto l'anno: è un'ora di salute e di risparmio".

Vantaggi dell’ora solare: i consigli del pediatra

Pomeriggi all’aria aperta, giocare è l’imperativo. “Tra le 17 e le 18 – dice Farnetani – si colloca quotidianamente il momento adatto per completare i compiti assegnati per casa, ma questo è anche l'orario di uscita da scuola per chi fa il tempo pieno. Dopo aver finito dunque gli 'obblighi' di studio, e fatta la merenda, è opportuno che i bambini e gli adolescenti escano all'aria aperta. È un modo per incontrare coetanei, per fare quel tipo di socializzazione che è mancata durante la pandemia, e la cui assenza è stata principale responsabile dei disagi e dei disturbi psicologici", osserva il professore ordinario di Pediatria dell'università Ludes-United Campus of Malta.

Secondo consiglio, fare movimento outdoor per rimanere in forma. “Meglio stare fuori dove si può fare movimento e pertanto si combatte la sedentarietà che è l'anticamera del sovrappeso e dell'obesità", continua il pediatra.

Fare il pieno di luce solare migliora l’umore. Con la luce in più donata dall'ora legale, a guadagnarne, assicura Farnetani, è anche l'umore. “La luce è un potente antidepressivo”, conclude il medico, ricordando anche l'impatto economico dello switch a questo regime orario: “L'ora legale oltre che alla salute fa bene anche al portafoglio. È infatti ovvio che si consuma meno energia con un vantaggio per le bollette".