Benessere in alta quota: come ritornare in forma con spa e trattamenti antistress

Dolomiti, un’immersione nel benessere in alta quota. Con l’arrivo delle vacanze invernali, è iniziata la ricerca della meta perfetta per staccare le spina e rimettersi in forma. Se le località sciistiche restano più gettonate, è pur vero che ormai gli italiani cercano di organizzare vacanze per ritemprare il corpo e la mente.

Salgono le ‘quotazioni’ di terme e spa, dove è possibile coniugare sci e camminate tra i boschi – che secondo gli esperti aumentano la longevità – o sulle ciaspole con le aree benessere degli hotel. E il trend dell’anno è lo Snowga: lo yoga sulla neve con tuta da sci e scarponi.

Spa e oasi benessere

Dopo una giornata sulla neve, non c’è nulla di meglio che un po’ di relax nelle acque tiepide di una spa: è il modo migliore per dare sollievo alla muscolatura messa alla prova da una giornata di sci, ma anche per eliminare le tossine dalla pelle e abbassare lo stress della città.

Alta Badia, area wellness in alta quota

Un’idea per vacanza da sogno? In Alta Badia, riapre il ‘Dolomiti Wellness Hotel Fanes’ di San Cassiano (Bolzano). In un’area wellness di 5mila mq, si può trovare un autentico tempio del benessere psicofisico. Gli ospiti possono godere di tre piscine riscaldate: una in giardino con vasca idromassaggio salina, una piscina coperta con getti massaggianti e la spettacolare ‘Sky Pool adults only’ di 25 metri, con vista panoramica sulle Dolomiti.

Completano l’offerta una palestra con attrezzi cardio e isotonici, un bagno turco, un bagno turco salino e diverse saune, tra cui la straordinaria sauna ‘Elements’ di base cilindrica, che ruota su sé stessa regalando scorci unici sulle montagne circostanti.

Bagno di fieno e trattamenti di bellezza

Tradizione alpina e innovazione si fondono nella ‘Fanes Spa by Caveau Beautè’ con trattamenti unici di bellezza e benessere del corpo come il bagno di fieno (45 minuti, € 88) che utilizza erbe benefiche raccolte a 1.800 metri per alleviare dolori articolari e muscolari, trattamenti esclusivi per la coppia tra cui il Caveau Ladine e Caveau Dolomiti (80 minuti, € 335).

Il primo, a base di siero di latte del vicino maso di proprietà della famiglia Crazzolara consiste in un bagno in vasche di legno ricavate da grandi tronchi di castagno con massaggio rilassante al burro; il secondo combina un’esperienza di rilassamento e detox con sauna, acque benefiche di sorgente e massaggi con olio fitoterapico. Entrambi sono accompagnati da un calice di champagne, per un trattamento che coniuga il lusso al benessere. L’offerta wellness si completa con trattamenti beauty per viso e corpo e un’ampia gamma di massaggi.