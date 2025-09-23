Perché essere troppo magri è più pericoloso che avere qualche chilo in più: cosa dice la scienza

Il troppo stroppia in tutti i casi, anche rispetto al peso corporeo. Un nuovo studio danese, presentato al congresso annuale dell’Associazione europea per lo studio del diabete (EASD) a Vienna, avverte infatti che in alcuni casi un’eccessiva magrezza può rappresentare un rischio maggiore per la salute rispetto a un leggero sovrappeso.

Un rischio di morte triplicato dal sottopeso

La ricerca ha analizzato i dati sanitari di 85.761 residenti in Danimarca, in prevalenza donne. I partecipanti sono stati seguiti per cinque anni prendendo in considerazione il loro indice di massa corporea (BMI, acronimo dell’inglese “Body Mass Index”).

Nel corso della ricerca 7.555 persone sono decedute e dall’analisi dei dati è emerso che i soggetti con un BMI inferiore a 18,5, ovvero in significativo sottopeso, avevano un rischio di morte quasi tre volte superiore rispetto al gruppo di riferimento, caratterizzato da un BMI tra 22,5 e 25. E il rischio aumentava anche tra coloro che si collocavano nella parte bassa del normopeso: chi aveva un indice compreso tra 18,5 e 20 aveva una probabilità di morire doppia, mentre chi rientrava tra 20 e 22,5 mostrava un incremento del 27%.

Al contrario, chi aveva un BMI nella fascia di sovrappeso (tra 25 e 30) o persino nell’obesità di primo grado (tra 30 e 35) non presentava rischi maggiori rispetto alla popolazione di riferimento. La situazione cambiava poi decisamente oltre questi valori, a ribadire comunque i pericoli per la salute collegati all’obesità: tra 35 e 40 il rischio di morte risultava aumentato del 23%, mentre negli individui con un BMI pari o superiore a 40 il rischio diventava più che doppio.

Non conta solo quanto grasso, ma anche dove

Partendo dal loro lavoro, durante il congresso i ricercatori hanno evidenziato che l’indice di massa corporea, pur essendo un parametro utile, non è però un elemento sufficiente per valutare lo stato di salute di una persona. Anche perché in alcuni casi essere troppo magri può essere la diretta conseguenza di una malattia già in corso, che se non trattata può trasformarsi in una causa di morte.

Inoltre, come evidenziato anche da precedenti ricerche, il team danese ha sottolineato che non conta solo quanto grasso si accumula, ma anche dove è distribuito. Il grasso viscerale, che si concentra nell’addome e avvolge gli organi interni, è molto più pericoloso rispetto a quello localizzato su glutei, cosce o fianchi, perché influisce negativamente sul metabolismo e aumenta il rischio di diabete e ipertensione. Per questo motivo, due persone con lo stesso indice di massa corporea possono avere condizioni di salute molto diverse.

Il messaggio conclusivo dello studio è che la salute non coincide con un numero preciso indicato dalla bilancia: essere troppo magri può essere più pericoloso che avere qualche chilo in più. E per valutare correttamente il rischio individuale è necessario guardare non solo al BMI (nel web si trovano molti calcolatori automatici del proprio indice di massa corporea, semplicemente inserendo peso e altezza), ma anche alla distribuzione del grasso, alla presenza di eventuali patologie e allo stato nutrizionale complessivo.