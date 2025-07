Il Trentino è la regione più longeva e in salute. Si accorcia il divario tra Nord e Sud

Il Trentino-Alto Adige è la migliore regione per qualità di vita rispetto alla salute in Italia. La peggiore è invece l’Umbria. Questo almeno è quanto dice la classifica del 13° rapporto Crea Sanità dell'Università di Roma Tor Vergata.

Due regioni autonome sul podio

Con il contributo di 107 esperti del Servizio sanitario nazionale, è stata condotta un’analisi dello stato di salute della popolazione secondo cinque specifici criteri: capacità del cittadino di svolgere da solo attività quotidiane, prendersi cura di se stesso, soffrire di ansia o depressione, provare dolore fisico, capacità di muoversi in maniera autonoma.

A far segnare il miglior punteggio sulla qualità della vita rispetto alla salute è stata così la regione autonoma del Trentino-Alto Adige, affiancata sul podio da Abruzzo-Molise al secondo posto e dal Friuli-Venezia Giulia (a sua volta regione autonoma) al terzo. A seguire: Toscana, Liguria, Sardegna e Lombardia che precedono Lazio e Piemonte a loro volta appaiate, quindi Valle d'Aosta e Calabria. A chiudere la classifica: Campania, Puglia, Basilicata e Umbria all’ultimo posto.

Il Veneto è la migliore per servizi offerti

La qualità dei servizi sanitari offerti da ogni singola regione è ovviamente importante per garantire ai cittadini una buona qualità della vita, ma non è l’unico fattore a determinare la posizione nella speciale classifica della qualità della vita rispetto alla salute. "Quest’ultima”, ha infatti spiegato Daniela d'Angela, coordinatrice scientifica dello studio e presidente del Crea Sanità, “è attribuibile a stili di vita, fattori culturali, educativi e ambientali. Non è strettamente legata alle performance sanitarie, che sono state comunque misurate in base a parametri tra cui mobilità sanitaria, tasso di ricoveri, prevenzione, accessi al pronto soccorso, assistenza fuori dall'ospedale".

Considerando solo la qualità delle prestazioni sanitarie offerte, la regione migliore è risultata il Veneto, con la Calabria invece a fare da fanalino di coda. Mentre in termini di resilienza dei servizi sanitari, intesa come capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini nel medio-lungo periodo, le regioni migliori sono risultate Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria ed Emilia-Romagna.

Meno gap tra Nord e Sud, ma...

Il rapporto Crea Sanità ha anche fotografato una riduzione del gap tra Nord e Sud rispetto all’assistenza sanitaria garantita ai cittadini. Anche se le cinque regioni definite “in fascia critica” appartengono tutte al Mezzogiorno: Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Calabria.

"I livelli di performance regionale”, ha commentato Federico Spandonaro, presidente del Comitato Scientifico di Crea, “restano lontani dai valori ottimali. Il divario tra Nord e Sud persiste, ma quest’ultimo guadagna terreno".