Andare a letto alla stessa ora aiuta i bambini a controllare le emozioni (e crescere sereni)

Il sonno può influenzare l'atteggiamento e il comportamento dei più piccoli, come molti genitori possono confermare. A fare la differenza, però, è una routine costante notturna. Mandarli a letto alla stessa ora può avere un impatto più significativo sui loro stati d’animo e sul loro comportamento rispetto alla qualità o alla durata del sonno. Lo evidenzia una nuova pubblicazione firmata dai ricercatori del Penn State College of Health and Human Development e del Penn State College of Medicine, pubblicata sul ‘Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics’.

Il ruolo dei genitori

In precedenza, i ricercatori della Penn State avevano scoperto che i genitori che avevano ricevuto una formazione improntata al senso di responsabilità nei confronti dei neonati avevano un effetto positivo sui figli: il loro approccio, infatti, favoriva un sonno sano e tranquillo nei piccoli e riduceva l'obesità durante l’infanzia, ma anche per il futuro. “La genitorialità conta. Quando i genitori stabiliscono standard e routine chiari e rispondono in modo appropriato ai bisogni del bambino, questi hanno esiti migliori nella regolazione del peso e del comportamento, anche a distanza di anni” ha commentato il professore Orfeu Buxton, uno degli esperti alla guida del team di ricerca.

Regolarità e costanza

La nuova analisi aggiunge un altro aspetto, dimostrando i continui benefici sui minori di una routine del sonno regolare. “Da un lato, i bambini che avevano orari di andare a letto costanti erano generalmente in grado di regolarsi meglio nel comportamento e nelle emozioni” ha dichiarato la dottoranda Adwoa Dadzie. “Dall’altro lato, i bambini il cui orario di andare a letto e gli orari di sonno variavano frequentemente mostravano maggiore impulsività e minore controllo”. Per esempio, un bambino che si coricava ogni sera, durante la settimana, a un orario che differiva di una ventina di minuti rispetto al giorno precedente mostrava un comportamento più pacato ed equilibrato in confronto a un coetaneo abituato ad andare a letto a un orario fortemente sfalsato, con ritardi anche di un paio d’ore sulla tabella di marcia.

Alcuni consigli

Sull’argomento gli esperti americani della Sleep Foundation danno ulteriori suggerimenti. “La routine serale può essere adattata alle esigenze specifiche del bambino, ma dovrebbe durare circa 20 minuti e includere tre o quattro attività calme e rilassanti, come indossare il pigiama, lavarsi i denti, fare un bagno caldo e leggere”. Abitudini che trasmettono ai piccoli un senso di familiarità e comfort.

“I dispositivi elettronici dovrebbero essere tenuti fuori dalla camera da letto e, idealmente, non usati entro un'ora dall'ora di andare a dormire”, aggiungono i professionisti. Gli apparecchi tecnologici emettono un tipo di luce blu che tende a inibire la produzione di melatonina, ormone che, invece, favorisce il riposo.

“La maggior parte dei bambini ha bisogno di almeno un'ora di esercizio fisico al giorno. Tuttavia, assicuratevi di evitare attività fisiche intense nelle due ore prima di andare a dormire, altrimenti il bambino potrebbe sentirsi troppo agitato per addormentarsi”, concludono gli specialisti.