Sognare fa bene alla salute. Il potere terapeutico del nostro inconscio, tra neuroscienze e riti antichi

Il sogno è da sempre un enigma che affascina. Le culture antiche hanno attribuito ai sogni un potere divinatorio, terapeutico o trasformativo, un linguaggio misterioso in grado di svelare verità nascoste. Oggi, le neuroscienze raccontano che il cervello che sogna non è semplice teatro notturno, bensì un laboratorio interno: rielabora esperienze, sperimenta scenari futuri, sostiene la salute mentale, influenzando ciò che siamo e viviamo.

I sogni nell’antichità: tra oracoli e riti

Nell’antica Grecia il sogno era considerato un messaggio degli dei: un dialogo con l’ignoto. Nei templi dedicati ad Asclepio, dio della medicina, si praticava l’incubatio. Si trattava di un luogo e un tempo particolari, al di fuori del quotidiano, in cui il richiedente trascorreva la notte, talvolta ricevendo in sogno visioni.

A Roma, i sacerdoti interpretavano i segni per trarne presagi utili alla vita politica e militare. Anticamente, il sogno non era una semplice illusione del sonno, bensì uno strumento di conoscenza e di orientamento, da interrogare e su cui riflettere.

Anche le culture sciamaniche — in Siberia, nelle Americhe o nell’Australia aborigena — attribuiscono al sogno un rilievo centrale nel dialogo con l’invisibile. Per millenni il sogno è stato visto come un viaggio dell’anima attraverso sconosciuti territori interiori, dove cercare segnali, guarigione o visioni guida. Anche per questo il sogno diventava parte della cura, in quanto pratica legata a ritmi e cicli simbolici, dove ritrovare un legame con ciò che era stato spezzato.

Sciamani e culture tradizionali

Al di là del Mediterraneo, molte culture hanno sviluppato un rapporto profondo con il sogno. Nella tradizione sciamanica, dall’America del Nord alla Siberia, il sogno porta la capacità di entrare in contatto con spiriti e forze invisibili: una condizione che, forse, utilizzando un linguaggio differente, evoca i misteriosi territori dell’inconscio.

Attraverso il sogno si ottengono indicazioni per la cura di sé e per la propria esistenza, spiega la saggezza ancestrale: il legame con le parti più intime e sommerse di sé è anche ciò che riporta i sogni in connessione con un altro aspetto, che ha a che fare con la capacità di progettazione, i desideri e gli auspici per il futuro.

Antiche intuizioni e scoperte moderne

I sogni non sono solo quelli che facciamo di notte. Dalle antiche credenze millenarie, che si esprimevano in forma simbolica, emergono intuizioni oggi osservate con interesse dalla ricerca neurobiologica. Per esempio, i sogni notturni svolgono un ruolo cruciale nella rielaborazione delle esperienze e nel consolidamento della memoria.

Le indagini di Matthew Walker e Els van der Helm, in una sintesi pubblicata su Psychological Bulletin, hanno contribuito a mostrare che il sonno REM riduce l’attività dell’amigdala, aiutando a “smussare” la carica emotiva di ricordi difficili. Inoltre, studi come quelli svolti da Robert Stickgold hanno dimostrato che il sonno REM favorisce il consolidamento della memoria, permettendo al cervello di rafforzare ciò che è stato appreso e di combinarlo con conoscenze precedenti, in un processo che rende più flessibile e creativo il nostro modo di pensare.

Già nel 2010 un’indagine di Jan Born e Susanne Diekelmann su Nature Reviews Neuroscience ha confermato che il sonno funziona come un vero e proprio laboratorio di rielaborazione: seleziona le informazioni rilevanti, le collega ai ricordi già presenti e contribuisce a rendere più adattivi i comportamenti futuri.

Mentre sogniamo emergono frammenti di ciò che abbiamo vissuto, consolidiamo consapevolezze, viaggiamo nel tempo. Si tratta di un processo in grado di richiamare l’idea antica del sogno come rivelazione e cura. Ciò che un tempo veniva interpretato come un messaggio divino esterno può oggi, con un linguaggio diverso, essere letto come la funzione naturale di un cervello che seleziona, rielabora e trasforma ciò che viviamo: una sorta di magia interna, generata dal meraviglioso e misterioso laboratorio biochimico in cui opera la nostra memoria.

Psicologia e psico-biologia del sognare

La psicologia del Novecento, da Freud a Jung, ha visto nel sogno un linguaggio simbolico dell’inconscio, uno spazio in cui emergono desideri, paure e archetipi. Oggi la psicobiologia conferma che il sogno ha un ruolo essenziale nella regolazione emotiva: il cervello che sogna processa emozioni intense, contribuendo a ridurne l’impatto durante la veglia.

Non solo: la ricerca più recente su default mode network mostra che immaginazione diurna e sogno notturno condividono alcuni circuiti cerebrali legati alla memoria e alla simulazione del futuro. Gli studi condotti negli ultimi anni da Daniel Schacter e colleghi ad Harvard hanno permesso di rilevare che immaginare eventi futuri o ricordare esperienze passate attiva aree comuni del cervello, come l’ippocampo e la corteccia prefrontale mediale. Gli studi suggeriscono che la costruzione del possibile e la rielaborazione di ricordi autobiografici utilizzino strade che si intrecciano, interfacciandosi continuamente.

Che cosa significa? Possiamo pensare al sogno, di notte o a occhi aperti, come a una modalità di sperimentazione che consente di esplorare e prepararsi ad affrontare sfide reali. Immaginare, attività inestricabilmente legata al sognare anche dal punto di vista linguistico, sostiene la costruzione di nuovi mondi da abitare, accompagnando lo sviluppo di ciò che siamo stati e siamo, ciò che desideriamo diventare.

Coltivare sogni, di notte e di giorno

I sogni possiedono un valore concreto per la salute mentale e fisica, oggi lo sappiamo. Il diritto di avere sogni e immaginare un futuro per sé, per chi amiamo, fa parte del processo di realizzazione personale e del diritto all’infanzia, è libertà di pensiero e di espressione.

Se sognare di notte favorisce l’equilibrio emotivo, coltivare i sogni della nostra vita significa interrogarsi su ciò che è capace di portare felicità e senso di soddisfazione all’esistenza, fattori che si traducono in resilienza. Sognare è un potere e può essere allenato nella vita quotidiana: significa dialogare con i propri desideri e valori, non smettere di immaginare se stessi in relazione alla felicità e libertà.

I sogni sono regolatori emotivi, strumenti di apprendimento e motori di resilienza. Prendersi cura dei propri sogni allora significa prendersi cura di sé, mantenendo viva la capacità di trasformare il mondo dentro e intorno a noi.