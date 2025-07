Il segreto della longevità? Potrebbe essere nella presa. I consigli per renderla più forte

Nel mondo c’è chi sta investendo milioni e milioni di dollari per conoscere il segreto della longevità: basti pensare ai supermiliardari Jeff Bezos e Sam Altman e al loro sostegno alla crescita di startup, generalmente con sede nella Silicon Valley, che si concentrano sulla ricerca di tecnologie e soluzioni in grado di rallentare o invertire il processo di invecchiamento.

Ma come reagirebbero, questi supermiliardari, se sapessero il segreto di una lunga vita potrebbe nascondersi, in realtà, dietro una semplice parola, ovvero ‘presa’? È la tesi, senza dubbio curiosa, esposta dal giornalista Phil Daoust in un articolo pubblicato oggi dal quotidiano britannico ‘The Guardian’.

L’articolo riprende uno studio scientifico condotto su 140mila adulti in 17 Paesi, secondo il quale una presa debole andrebbe di pari passo con un rischio maggiore di infarto e ictus, oltre a essere un indicatore più attendibile – rispetto alla pressione sanguigna – di una possibile morte per varie cause. È associata, infatti, a osteoporosi, diabete, artrite reumatoide, rischio di cadute e fratture ossee e obesità, così come al declino cognitivo. Non sorprende, infine, che sia anche collegata alla perdita di massa muscolare legata all'avanzare dell’età (in termini scientifici, sarcopenia).

Ma cos’è la presa e perché è importante che sia salda? Il giornalista enumera diversi esempi, dall’allacciarsi il cinturino dell’orologio a tenere in mano lo smartphone, dal tenere in braccio i figli all’appendersi a una sbarra per eseguire delle trazioni. Da sempre i medici usano la forza di presa come misura rapida della salute di un paziente, inclusa la sua capacità di riprendersi da un intervento chirurgico o di essere autosufficiente.

"È davvero facile da testare – afferma la fisioterapista Sarah Milner, citata nell’articolo – perché non c'è bisogno di collegare una persona a una macchina, né di misurare la sua massa muscolare”. L'unico svantaggio è che si concentra sulla forza della parte superiore del corpo: per questo motivo, le valutazioni dei pazienti spesso combinano un test di presa con un test di posizione seduta-eretta, che misura la forza della parte inferiore del corpo.

"Una presa salda riflette, in modo affidabile, la forza totale del corpo, la coordinazione neuromuscolare e la resilienza cardiovascolare – dichiara il medico di famiglia indiano Ramit Singh Sambyal –. I pazienti sulla cinquantina con una presa sorprendentemente debole spesso lamentano affaticamento, un recupero più lento dopo lievi malattie e una maggiore percentuale di grasso corporeo. Al contrario, chi ha una presa più forte tende ad avere una migliore forma fisica funzionale e a recuperare più rapidamente”.

Attenzione: la tesi non sostiene che la presa debole è causa diretta di un decesso, come potrebbe esserlo un'insufficienza cardiaca. Di solito, tuttavia, una presa non ben salda indica problemi che vanno ben oltre le mani e i polsi. Non esistono ancora studi scientifici a supporto, ma è ragionevole supporre che un miglioramento della presa influirà sulla salute e sulla qualità della vita di un individuo.

A partire dai 50 anni circa, massa muscolare e funzionalità nervosa diminuiscono gradualmente; quindi, rimanere attivi, continuando ad ‘allenare la presa’ nei propri gesti quotidiani, può aiutare a rallentare il processo.

In realtà, dovremmo parlare di prese, piuttosto che di presa. Oltre alla presa ‘a schiacciamento’, che ci permette di stringere una mano o impugnare un manubrio, ci affidiamo principalmente alla presa ‘a pizzico’ (necessaria, ad esempio, per girare una chiave o tenere un piatto) e alla presa ‘di supporto’ (necessaria per trasportare qualcosa, ad esempio le borse della spesa), ma ce ne sono molti altri tipi.

In generale, ciò che rafforza una presa giova anche alle altre, perché agisce sui muscoli flessori che consentono di stringere le dita, su quelli estensori che permettono di raddrizzarle, così come sui polsi e sugli avambracci e, a volte, anche sulla parte superiore delle braccia e delle spalle.

Gli atleti misurano spesso la solidità della presa verificando per quanto tempo riescono a resistere appesi a una sbarra per trazioni (per un atleta allenato, la media è di 90 – 120 secondi). Esistono, però, metodi più delicati: ad esempio, si stringe una pallina da tennis e si vede per quanto tempo si riesce a mantenere la presa più stretta, oppure ci si mette alla prova aprendo dei barattoli stretti o strizzando bene un panno bagnato.

Il consiglio di fisioterapisti e chinesiologi è trasformare le attività quotidiane in opportunità di rafforzamento: cucinare, fare giardinaggio o prendere una vaschetta di bucato mettono alla prova la presa in modo naturale e funzionale. Quando serve un maggiore supporto, si possono aggiungere esercizi strutturati, come stringere una pallina da tennis (stringere per tre secondi, rilasciare e ripetere 10 volte per mano, ogni giorno) o torcere un asciugamano (arrotolare un asciugamano e ruotarlo in direzioni opposte, per uno o due minuti, un paio di volte a settimana).

Se ci si allena con costanza, si possono vedere piccoli miglioramenti già entro quattro-sei settimane. L’importante, però, è avere un approccio olistico: concentrarsi, cioè, non solo sul potenziamento dei muscoli del braccio o dell’avambraccio, ma dell’intera catena cinetica.

Quindi, via libera a esercizi a corpo libero come i piegamenti sulle braccia, il plank o la posizione yoga del ‘cane a testa in giù’, che rafforzano anche il core e agiscono sulla propriocezione, ovvero la percezione della nostra posizione nello spazio. Se si hanno a disposizione dei pesi anche leggeri, altri esercizi consigliati sono il rematore (con manubri o bilanciere) e la cosiddetta ‘military press’ (con kettlebell o manubri), un’alzata per le spalle in cui il carico viene spinto verso l’alto. Come sempre, è bene rivolgersi a un professionista se si eseguono questi esercizi per la prima volta.