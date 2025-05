Terme in Europa: la guida per chi sogna una fuga di benessere

Immergersi nell’acqua calda, lasciar andare tutte le tensioni e respirare, lentamente: il rito delle terme rigenera il corpo e la mente, perché agisce in profondità, sollecitando ogni muscolo.

Non è un caso se i bagni termali rappresentano una tradizione antichissima, presente in territori diversi con modalità a volte simili e talvolta in grado di creare abitudini sorprendentemente uniche.

Dall’Islanda all’Ungheria, attraverso le Alpi svizzere o i bagni ottomani, l’Europa custodisce una straordinaria varietà di luoghi termali, ognuno con una storia capace di affascinare. Perché le terme, oltre al piacere del prendersi cura di sé, costituiscono anche un esempio di architettura capace di raccontare culture e stili di vita.

E se invece preferisci restare in Italia, ecco le prosposte di QNSalus.