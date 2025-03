Perché i Paesi nordici sono i più felici al mondo (e cosa possiamo copiare)

Cos'è la felicità? Attrezzarsi e fidarsi. E chi lo dice? I Paesi del Nord Europa che troneggiano (ancora) nella nuova edizione nel World Happiness Report, redatto dall'Università di Oxford in collaborazione con Gallup e con il Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite. E se le persone più felici del mondo si concentrano tutte in una medesima area geografica - nonostante le temperature rigide, la mancanza di luce e notevoli incomodi - non può essere un fortunato caso.

Quali sono, al contrario, i Paesi più infelici emersi in base alle auto-valutazioni della vita da parte dei cittadini? Afghanistan, Sierra Leone e Libano occupano gli ultimi tre posti della classifica. Ma indizi di scarsa soddisfazione arrivano anche da superpotenze come Stati Uniti e Regno Unito. Risultato mediocre anche per l'Italia: il Belpaese si piazza quarantesimo posto. Scopriamo quali fattori sono "portatori di felicità", sia a livello personale che sociale, ed i segreti (a cui ispirarsi) del buon vivere nordico.